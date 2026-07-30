Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər
Bank of Baku 2025-ci ili rekord sürətlə başa vurdu: Azərbaycanın bütün bank sektoru üzrə 7,7% artım olduğu halda, bankın aktivləri demək olar ki, 21% — bazardan az qala üç dəfə daha sürətlə böyüdü.
Bununla belə, mənfəət əvvəlki səviyyədə qaldı: bir il əvvəlki 27,1 milyon manata qarşı 27,8 milyon manat.
Böyümə artıq özünü doğrultmadıqda belə olur. Bank verdiyi kreditlərin faizi ilə əmanətçilərin puluna ödədiyi faiz arasındakı fərqdən qazanır. Bir il ərzində bu fərq demək olar ki, iki faiz bəndi daraldı. Burada əsas məqam budur: bank vəsaitlər üçün bütün digər bankların ödədiyi qədər ödəməyə başladı, lakin bazarın daha çox qazandığı bir ildə o, kreditlər üzrə daha az qazanmağa başladı.
Bunun niyə belə baş verdiyini hesabatlar izah etmir və bu, ilin yeganə həqiqətən qeyri-adi faktıdır.
Bu sürətin qiymətini bir rəqəmə endirmək olar. Bir il əvvəl banka bir manat mənfəət qazanmaq üçün təxminən 34 manat aktiv lazım idisə, indi bu rəqəm demək olar ki, 39 manatdır.
Bütün bunlardan bankın müştərisi nəyi bilməlidir? Bank of Baku əhalinin pulları hesabına fəaliyyət göstərir: müştəri vəsaitlərinin 92%-ni fiziki şəxslər gətirib və bu əmanətlərin 82,6%-i dövlət tərəfindən sığortalanıb. Bankın kapital buferi var: normativ 10,5% tələb edir, bankda isə bu göstərici 13,5%-dir. Aşağıdakı təhlil bankın dayanıqlığından çox, onun sürət üçün ödədiyi qiymət haqqındadır.
Elə bir detal da var ki, onsuz mənzərə tam olmur. İki il ərzində səhmdarlar banka bir manat belə yeni kapital daxil etməyiblər — nizamnamə kapitalı ümumiyyətlə dəyişməyib. Bununla belə, onlar özlərinə edilən ödənişləri artırıblar: mənfəətin 2,65% artdığı halda, dividendlər 14% artıb, bölüşdürülən pay isə 38,8%-dən 43,1%-ə yüksəlib. Nəticədə qazanılan vəsaitdən kapitala əlavə edilən məbləğ ötən ilkindən az olub — 16,9 milyon manata qarşı 16,1 milyon manat.
Lakin böyümənin qiyməti elədir ki, onu uzun müddət öz mənfəətindən ödəmək mümkün olmayacaq: bank öz qazandığının imkan verdiyindən nəzərəçarpacaq dərəcədə sürətlə böyüyür. Gec-tez səhmdarlar üç yoldan birini seçməli olacaqlar — kapital əlavə etmək, dividendləri kəsmək və ya tempi azaltmaq. 2025-ci ildə bu üç istiqamətdən ilk ikisi üzrə onlar əks tərəfə hərəkət edirdilər...
Bu bank necə qurulub və bazardan nə ilə fərqlənir
Bu ilin yanvar ayında First News Intelligence Unit “Bank of Baku” ASC-nin 2024-cü il üzrə hesabatını təhlil edərək materialı bu sualla bitirmişdi: belə tendensiyalarla ekspansiya daha nə qədər davam edə bilər? “KPMG Audit Azərbaycan” MMC tərəfindən 17 aprel 2026-cı ildə imzalanmış 2025-ci il üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) əsasən bankın audit olunmuş maliyyə hesabatı bu suala cavab verir — baxmayaraq ki, müddətlər barədə cavab vermir.
Ekspansiya sadəcə davam etmədi, o, sürətləndi. Aktivlər 20,9% artaraq 1,18 milyard manatı ötdü, ehtiyatlar çıxılmaqla kredit portfeli 19,6%, müştəri vəsaitləri isə 27,0% artdı. Eyni zamanda, bankın məcmu faiz gəliri 19 476 min manat, məcmu faiz xərci isə 17 907 min manat artdı. Bununla da banka 1 569 min manat qaldı: əlavə qazanılmış hər yüz manatdan səkkiz manat.
Məhz bu iki rəqəm arasında ilin məzmunu yatır. Hesabat böyümənin maliyyələşdirildiyi dörd mənbəni sadalamağa imkan verir: kapitalın adekvatlığı, əvvəllər silinmiş kreditlər üzrə yığımlar, səhmdarın subordinasiya borcu və pul vəsaitləri. İlin sonuna dördündən üçü azaldı.
2025-ci ili təhlil etməzdən əvvəl bankı sektorla müqayisə etməyə dəyər. Yanvar ayındakı materialın belə bir imkanı yox idi; Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2025-ci ilin dekabr ayı üçün statistikası bu imkanı verir.
Böyümə templəri: sektor və bank
|
2025-ci il üzrə
|
Bank sektoru
|
Bank of Baku
|
Aktivlər
|
+7,7%
|
+20,9%
|
Kredit portfeli
|
+9,4%
|
+19,6%
|
Kapital
|
+11,0%
|
+8,2%
Mənbələr — Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2025-ci il dekabr ayı üçün 12 nömrəli Statistik bülleteni və “Bank of Baku” ASC-nin MHBS üzrə audit olunmuş maliyyə hesabatı. Bankın məlumatları: MHBS üzrə aktivlər və kapital, ehtiyatlar çıxılmaqla kredit portfeli; sektor üzrə — kredit təşkilatlarının kredit portfeli və balans kapitalı.
Bütün konstruksiyanı üç sətir təsvir edir: aktivlər və kreditlər üzrə bank bazarı dəfələrlə üstələyir, lakin kapital üzrə geri qalır. Başqa sözlə, o, qazandığı ilə deyil, borc aldığı vəsaitlərlə böyüyür.
O, həm də kimin pulları ilə böyüdüyünə görə bazardan fərqlənir. Sistem üzrə fiziki şəxslər bankların depozit bazasının 42,7%-ni verir və onların əmanətlərinin 63,2%-i müddətli depozitlərdə yerləşir. Bank of Baku-da müştəri vəsaitlərinin 92,0%-i fiziki şəxslərin payına düşür və bu pulların 89,3%-i müddətli depozitlərdir. İyirmi altı faiz bəndlik fərq sadə və vacib bir mənanı ifadə edir: bankda bazarın fondlaşmasının əsaslandığı pulsuz cari hesablar buferi demək olar ki, yoxdur. O, hər bir manatı satın alır.
Hesabatdan bankın bazardan üç struktur fərqi üzə çıxır.
Birinci: bu, bir məhsulun və bir növ borcalanın bankıdır. 928 530 min manatlıq ümumi (brutto) kredit portfelinin 905 574 min manatı, yəni 97,5%-i fiziki şəxslərin payına düşür; auditor ayrıca qeyd edir ki, müştərilərə verilən kreditlər və avanslar məcmu aktivlərin 76%-ni təşkil edir. Biznes kreditləri bir il ərzində 20,8% azalıb. Bankın bütün iqtisadiyyatı bir spred üzərində dayanır — və 2025-ci ildə onun hər iki tərəfi tamamilə fərqli səbəblərdən olsa da, bankın əleyhinə dəyişib.
İkinci: böyümə rıçaq (kredit qolu) vasitəsilə ödənilib. Kapitalın aktivlərə nisbəti 19,70%-dən 17,63%-ə düşüb, nizamnamə kapitalı isə ümumiyyətlə dəyişməyib — həm 2024-cü ilin əvvəlinə, həm də 2025-ci ilin sonuna 52 870 min manat olub. İki il ərzində səhmdarlar banka bir manat da olsun daxil etməyiblər və mənfəətin 43,13%-ni dividend şəklində bölüşdürüblər.
Üçüncü: kartlar kredit məhsulu olmaqdan çıxıb ödəniş məhsuluna çevrilir. Kart portfeli bir il ərzində 13,3% azalıb, halbuki portfel bütövlükdə demək olar ki, beşdə bir qədər artıb — deməli, kart olmayan hər şey ortalamadan daha sürətlə böyüyüb. Bu, ilk baxışda göründüyündən daha çox şeyi izah edir.
Yüz manatdan səkkiz manat
Bankın məcmu faiz gəliri 148 052 min manatdan 167 528 min manata çataraq 13,15% artıb. Eyni dövrdə məcmu faiz xərci 54 664 min manatdan 72 571 min manata, yəni 32,76% artıb. Xərc gəlirdən iki yarım dəfə daha sürətlə artıb.
Mütləq kəmiyyətlərdə mənzərə daha aydındır. İlin əlavə faiz gəliri 19 476 min manatdır, ondan 17 907 min manatı cəlb edilmiş pulların ödənilməsinə sərf olunub. Xalis faiz gəliri, yəni alınanla ödənilən arasındakı fərq 1 569 min manat artıb: 93 388 min manatdan 94 957 min manata, yəni 1,68%. Portfel beşdə bir qədər artıb — lakin bankın əsas əməliyyat axını əvvəlki yerində qalıb.
Bu kəmiyyətlərin heç biri First News Intelligence Unit tərəfindən hesablanmayıb: onların hamısı mənfəət və zərər haqqında audit olunmuş hesabatda ayrı-ayrı sətirlərdə qeyd olunub və birinin digərindən çıxılması burada bütün metodu təşkil edir.
Niyə: spredin iki tərəfi və yalnız bir anomaliya
Fondlaşmanın gəlirliliyi və dəyəri: FNIU-nun hesablanmış göstəriciləri
|
Göstərici
|
2024
|
2025
|
Dəyişiklik
|
Kredit portfelinin gəlirliliyi
|
19,68%
|
18,66%
|
−1,02 f.b.
|
Müştəri vəsaitlərinin dəyəri
|
8,04%
|
8,84%
|
+0,80 f.b.
|
Bankların və maliyyə təşkilatlarının vəsaitlərinin dəyəri
|
6,31%
|
7,54%
|
+1,23 f.b.
|
Fondlaşmanın ümumi dəyəri
|
7,63%
|
8,55%
|
+0,92 f.b.
|
Hesablanmış spred
|
12,05 f.b.
|
10,11 f.b.
|
−1,94 f.b.
First News Intelligence Unit-in hesablanmış göstəriciləri. Portfelin gəlirliliyi — müştərilərə verilən kreditlər üzrə faiz gəlirinin dövr ərzindəki orta xalis kreditlərə nisbəti; fondlaşmanın dəyəri — məcmu faiz xərclərinin orta faizli öhdəliklərə nisbəti; ayrıca mənbənin dəyəri — onun üzrə faiz xərcinin orta qalıqlara nisbəti. Mənbə — “Bank of Baku” ASC-nin 2025-ci il üçün MHBS üzrə audit olunmuş maliyyə hesabatı.
Kredit portfelinin hesablanmış gəlirliliyi 19,68%-dən 18,66%-ə düşüb, baxmayaraq ki, surət artıb: müştərilərə verilən kreditlər üzrə faiz gəliri 136 866 min manata qarşı 153 477 min manat təşkil edib. Məxrəc daha sürətlə böyüyüb. Hesablanmış fondlaşma dəyəri 7,63%-dən 8,55%-ə yüksəlib. Spred 12,05-dən 10,11 faiz bəndinə qədər daralıb: minus 1,02 bəndi ucuzlaşan yerləşdirmə, daha 0,92 bəndi isə bahalaşan cəlbetmə yeyib.
Bu daralmanın iki yarısı tamamilə fərqli davranır və fərqi yalnız bazar fonunda görmək mümkündür. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının uçot dərəcəsi 2025-ci il ərzində iyul və dekabr aylarında iki dəfə azalaraq 7,25%-dən 6,75%-ə düşüb. Bu, depozit bazarına təsir etməyib: bank sistemi üzrə fiziki şəxslərin manatla olan müddətli əmanətləri üzrə orta faiz dərəcəsi 9,74%-dən 10,26%-ə, yəni il ərzində təxminən yarım bənd artıb. Bank of Baku-nun müştəri vəsaitlərinin dəyəri 0,80 bənd artıb, bunun da 0,20 bəndə qədəri portfelin müddətli pullara doğru dəyişməsinə düşür. Bazarın 0,50 bəndinə qarşı təxminən 0,60 bənd qalır. Fondlaşma üzrə bank bazarla ayaqlaşıb və onu burada qınamaq üçün bir səbəb yoxdur.
Yerləşdirmə ilə vəziyyət isə tamamilə əksinədir. Sistem üzrə 2025-ci il ərzində fiziki şəxslərə manatla verilən kreditlər üzrə orta dərəcə 16,32%-dən 17,07%-ə qədər — yenidən təxminən yarım bənd artıb. Bank of Baku-nun portfelinin gəlirliliyi həmin il ərzində 1,02 bənd aşağı düşüb. Fərq bir yarım faiz bəndidir və bunun hamısı bankın əleyhinədir.
İlin anomaliyası da elə budur və o, heç gözlənilməyən yerdə ortaya çıxır. Vəsaitlər üçün bank hamının ödədiyi qədər ödəyib. Lakin o, bazarın daha çox qazandığı bir ildə daha az qazanmağa başlayıb.
Hesabat buna birbaşa izahat vermir: portfelin valyuta strukturu açıqlanmır, dəyərdən düşmüş kreditlər üzrə faizlər xalis dəyərdən hesablanır, portfelin daxilində isə bir məhsulun digəri ilə əvəzlənməsi baş verir. Üç versiya var və onlar eyni çəkiyə malik deyillər.
FNIU-nun FƏRZİYYƏSİ · Portfelin gəlirliliyini nə yedi
Nəyə əsaslanır: Gəlirlilik 1,02 bənd aşağı düşüb. Birinci komponent — qazanc gətirməyən hissənin böyüməsi: 3-cü Mərhələ (Stage 3) kreditləri üzrə ehtiyat 11 177 min manatdan 23 168 min manata qədər, yəni 11 991 min manat artıb. Yerləşdirmə dərəcəsinin 18,66–19,68% olduğu halda, əgər artım il ərzində bərabər paylanıbsa bu, 1,1 milyon manatdan, əgər onun hamısı 1 yanvardan bəri qazanc gətirməyibsə 2,4 milyon manata qədər tanınmamış faiz gəliri deməkdir — yəni 1,02 bənddən 0,14 ilə 0,29 faiz bəndi arası. İkinci komponent — məhsul dəyişimi: ümumi portfeldə kart portfelinin payı 15,0%-dən 10,8%-ə, yəni 4,2 bənd azalıb, kartlar isə pərakəndə kreditləşmədə ənənəvi olaraq ən bahalı məhsuldur. Bu dəyişimin qalan 0,73–0,88 bəndi tamamilə örtməsi üçün kartlarla qalan portfel arasındakı gəlirlilik fərqi 17-dən 21 faiz bəndinə qədər olmalıdır.
Nə ilə etiraz etmək olar: Bank məhsul növləri üzrə gəlirliliyi açıqlamır, buna görə də ikinci komponent birbaşa deyil, hədd vasitəsilə ölçülüb: onun qalığı tamamilə izah edə biləcəyi fərq göstərilib. 2024-cü ilin ümumi portfeli hesablama yolu ilə bərpa edilib — 3-cü Mərhələnin payından və ehtiyatın payından, hər iki yol təxminən 768 milyon manat verir. Ümumiyyətlə açıqlanmayan üçüncü versiya, portfelin valyuta strukturu da istisna edilmir.
Sualı nə bağlayacaq: Kredit məhsullarının növləri üzrə gəlirliliyin bölgüsü və ya portfelin valyutalar üzrə bölgüsü.
Mənfəəti bir məhsul qorudu
Vergidən əvvəlki mənfəət ötən ilki 35 084 min manata qarşı 35 696 min manat təşkil edib, artım 1,74%-dir. Xalis mənfəət — 27 103 min manata qarşı 27 821 min manat, artım 2,65%; bir səhmə düşən mənfəət — 7,97 manata qarşı 8,18 manatdır. Məcmu gəlir 21,2% azalıb, lakin burada müqayisə qeyri-bərabərdir: 2024-cü ildə ona vergidən sonra 8 210 min manat dəyərində daşınmaz əmlakın yenidən qiymətləndirilməsi daxil idi, 2025-ci ildə isə yenidən qiymətləndirmə olmayıb.
Daha maraqlısı, bu demək olar ki, hərəkətsiz qalan mənfəətin nədən toplanmasıdır: mənfəət və zərər haqqında hesabatın daxilində iki böyük qarşılıqlı hərəkət baş verib. Birincisi — ehtiyatlar: gözlənilən kredit zərərləri sətri, yəni bankın faktiki olaraq geri qaytarılmamasına qədər gözləmədən öz kreditləri və digər borc aktivləri üzrə qabaqcadan tanıdığı itkilərin qiymətləndirilməsi, 2024-cü ildə mənfəətə 2 629 min manat bərpa əlavə edib, 2025-ci ildə isə 4 900 min manat alaraq 7 529 min manat pisləşib. İkincisi — komissiyalar: məcmu komissiya nəticəsi 7 166 min manat yaxşılaşaraq 7 182 min manat kəsirdən minus 16 min manata qədər yüksəlib.
İki hərəkət arasındakı fərq, vergidən əvvəlki 35,7 milyon mənfəət fonunda 363 min manatdır. Mənfəətin yerində qalması heç nəyin baş verməməsi deyil, baş verənlərin bir-birini qarşılıqlı şəkildə kompensasiya etməsi səbəbindəndir.
Kart komissiyaları — bu, kredit üçün deyil, ödənişlərin xidməti üçün alınan haqqdır: bank onu ticarət nöqtələrindən və kart sahiblərindən alır, ödəniş sistemlərinə, prosessinq mərkəzinə və keşbek kimi proqramlara isə ödəyir. Və komissiya yaxşılaşması tamamilə kartlarla bağlı oldu — həm də bunu demək azdır. Kart üzrə komissiya gəlirləri 16 045 min manatdan 19 031 min manata qədər artdı, xərclər 18 773 min manatdan 14 465 min manata qədər düşdü, saldo isə mənfi 2 728-dən müsbət 4 566-a — yəni 7 294 min manata, başqa sözlə ilin bütün komissiya yaxşılaşmasının 101,8%-nə bərabər oldu. Həmin il ərzində qalan komissiya iqtisadiyyatı pisləşdi: kartlara aid olmayan gəlir 2 176 min manatdan 1 938 min manata (10,9%) düşdü və kartlardan kənar nəticə 128 min manat daha da pisləşdi. Kart dönüşü nəinki ehtiyatlar üzrə çatışmazlığı, həm də “kart olmayan” hər şeyin azalmasını örtdü.
O olmasaydı, vergidən əvvəlki mənfəət təxminən 28,4 milyon manat olardı — əvvəlki ildən 19,0% aşağı. 19% azalma ilə 1,74% artım arasındakı fərq məhz bir məhsulun ilin nəticəsinə töhfəsidir. Və bu, kiçilən portfeldə əldə edilib: kart portfeli özü 115 236 min manatdan 99 943 min manata qədər azaldı, onun üzrə gəlirlər 18,6% artdı, xərclər isə 4 308 min manat azaldı. 7 294 min manatlıq dönüşün 59%-i xərclərin azalması hesabına, yalnız 41%-i isə gəlirlərin artımı hesabına təmin edilib.
FNIU-nun FƏRZİYYƏSİ · Kart xərcləri həcmə görə düşməyib
Nəyə əsaslanır: Kart portfeli 13,27%, kart komissiya xərcləri isə 22,95% azalıb. Əgər xərclər ciddi şəkildə portfelə mütənasib düşsəydi, azalma 2 491 min manat olardı; faktiki olaraq isə 4 308 min manatdır. Həcmlə bağlı olmayan hissə, 1 817 min manat, bütün azalmanın 42%-dir və xərclər portfeldən 1,73 dəfə daha sürətlə düşüb. Deməli, qiymət, proqram və ya müqavilə şərtləri dəyişib — və ilin mənfəətinin dayandığı saldonun dönüşü biznesin böyüməsinə əsaslanmır.
Nə ilə etiraz etmək olar: Kart komissiya xərcləri portfelin qalığına deyil, kartlar üzrə dövriyyələrə bağlı ola bilər. Dövriyyələr açıqlanmayıb, portfel onların əvəzləyicisi kimi istifadə edilib.
Sualı nə bağlayacaq: Kart komissiya xərclərinin növlər üzrə bölgüsü və ya bankın ödəniş sistemi və ya prosessinq mərkəzi ilə şərtlərin yenidən baxılması barədə cavabı.
Mənfəətdən doldurulmayan ehtiyat
Müştərilərə verilən kreditlər üzrə gözlənilən kredit zərərləri üçün ehtiyat bir il ərzində 18 432 min manatdan 32 702 min manata qədər — yəni 14 270 min manat artıb.
Müştərilərə verilən kreditlər üzrə gözlənilən kredit zərərləri üçün ehtiyatın hərəkəti
|
Ehtiyatın hərəkəti
|
min manat
|
31 dekabr 2024-cü il tarixinə qalıq
|
18 432
|
Mənfəət və zərər hesabatı vasitəsilə hesablanıb
|
+4 783
|
Əvvəllər silinmiş kreditlər üzrə tutulmalar
|
+12 999
|
Diskontlaşdırılmış dəyərin düzəlişi
|
+1 414
|
Silinmələr
|
−4 926
|
31 dekabr 2025-ci il tarixinə qalıq
|
32 702
14 270 min manatlıq artımın 4 783-ü, yəni 33,5%-i mənfəət və zərər hesabatı vasitəsilə keçib. Mənbə — “Bank of Baku” ASC-nin 2025-ci il üçün MHBS üzrə audit olunmuş maliyyə hesabatı.
Burada iki rəqəmdə dəqiqlik tələb olunur: mənfəət və zərər hesabatında gözlənilən kredit zərərləri sətri — 4 900 min manatdır, bankın bütün borc alətləri üzrə məcmu xərcdir və ondan müştərilərə verilən kreditlər üzrə ehtiyata aid olanı 4 783 min manatdır.
Əvvəllər silinmiş kreditlər üzrə tutulmalar — bankın artıq ümidsiz olaraq balansdan çıxardığı borc üzrə pulların qaytarılması — 12 999 min manat təşkil edib, yəni ehtiyatın bütün artımının 91%-i. Uçot qaydalarına görə belə bir daxilolma xərclərdən keçmədən ehtiyatı bərpa edir; silinmələr və diskontlaşdırılmış dəyərin düzəlişi ilə birlikdə mənfəət və zərər hesabatından kənar 9 487 min manatlıq saldo, yəni artımın üçdə ikisi keçib. Bunu bir cümlə ilə desək: bankın ehtiyatı əsasən il ərzində qazanılanlarla deyil, vaxtilə özünün ümidsiz kimi tanıdığı borclar üzrə toplanan vəsaitlərlə doldurulub.
Hər iki mexanizm il ərzində kiçilib: tutulmalar 37,8% azalaraq 20 891 min manatdan 12 999 min manata, silinmələr isə 70,4% düşərək 16 623 min manatdan 4 926 min manata enib. Eyni zamanda portfelin problemli hissəsi ikiqat artıb. 3-cü Mərhələ kreditləri — artıq defolt hadisəsi baş vermiş olanlar, ümumi halda 90 gündən çox gecikməsi olanlar — 19 810 min manatdan 40 117 min manata qədər artıb və onların ümumi portfeldəki payı 2,58%-dən 4,32%-ə yüksəlib. 360 gündən çox gecikmələr üç dəfədən çox artaraq 5 543 min manatdan 17 788 min manata qalxıb. Bir il ərzində kiçilən kart portfelində 360 gündən çox gecikmə 103 min manatdan 3 143 min manata qədər artıb.
Ümumi portfelə məcmu ehtiyat 2,40%-dən 3,52%-ə qədər artıb, lakin 3-cü Mərhələnin ehtiyatla örtülməsi demək olar ki, dəyişməyib: 56,42%-ə qarşı 57,75%. Ehtiyat problemi qabaqlamadan onunla birlikdə böyüyüb. Bank öz model parametrlərini də eyni istiqamətə yönəldib: pərakəndə satış üzrə illik defolt ehtimalının yuxarı həddi 16,59%-dən 27,90%-ə qalxıb.
Heç kimin əlavə etmədiyi kapital
Requlyativ sıra birmənalı oxunur. Riskə görə ölçülmüş aktivlər 19,95% artaraq 1 033 356 min manatdan 1 239 517 min manata; çıxılmalardan sonra məcmu requlyativ kapital isə 10,73% artaraq 151 103 min manatdan 167 313 min manata yüksəlib. Risk kapitaldan az qala iki dəfə daha sürətlə böyüyüb.
Kapitalın adekvatlığı — aktivlərin hər bir növünün riskliliyi nəzərə alınmaqla yenidən hesablanmış aktivlərə requlyativ kapitalın nisbəti — 14,62%-dən 13,50%-ə, I dərəcəli kapitalın adekvatlığı isə 11,37%-dən 10,55%-ə düşüb. Bizim yanvar materialımız 2023-cü ilin sonuna 15,26% göstərmişdi: göstərici ardıcıl olaraq üçüncü ildir ki, aşağı düşür.
Bank tələblərə cavab verir, həm də açıq şəkildə qeyd edilməli olan ehtiyatla. Bank kapitalının hesablanması qaydaları sistem əhəmiyyətli banklar sırasına daxil olmayan banklardan məcmu adekvatlığı 10%-dən aşağı saxlamamağı tələb edir və 1 mart 2025-ci ildən bura 0,5 bəndlik kontr-tsiklik kapital buferi də əlavə edilib. Bank of Baku sistem əhəmiyyətli banklar siyahısına daxil deyil: onun üçün hədd 10,5%, ehtiyat üç faiz bəndi, 167 313 min manatlıq məcmu kapital isə 50 milyonluq minimumdan üç dəfədən çox artıqdır. Bu materialda institutun dayanıqlığından yox, artımın qiymətindən bəhs edilir və fərqin aydın olması üçün bu rəqəmlər verilir.
Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat kapitalın nəyin hesabına artdığını — və orada nəyin olmadığını göstərir. MHBS üzrə: 2024-cü ilin əvvəlinə 167 981 min manat, 2024-cü ilin sonuna 192 768, 2025-ci ilin sonuna 208 589 min manat. Əvvəlcə 14,76%, daha sonra isə 8,21% artım — aktivlərin artımının sürətləndiyi bir ildə iki dəfə daha yavaş. 2025-ci ildə kapitalın məbləğini dəyişdirən yeganə hərəkətlər mənfəət və dividendlər olub; iki ilin heç birində kapital qoyuluşu olmayıb.
Eyni zamanda dividendlər 14,0% artıb: 10 526 min manata qarşı 12 000 min manat, yəni bir səhmə 3,10 manata qarşı 3,53 manat elan edilib və ödənilib. İldə elan edilmiş məbləğin eyni ilin mənfəətinə nisbəti olaraq hesablanan ödəniş payı 38,84%-dən 43,13%-ə yüksəlib.
Nəticə bir sətirdə görünür. Xalis mənfəət 2,65% artıb, lakin onun bankda qalan və kapital kimi işləyən hissəsi azalıb: bölüşdürülməmiş mənfəət bir il əvvəlki 16 852 min manata qarşı 16 120 min manat dolub — bu, 4,3% azdır.
FNIU-nun FƏRZİYYƏSİ · Artım öz mənfəətini on üç bənd qabaqlayır
Nəyə əsaslanır: MHBS üzrə kapital ilin əvvəlinə 192 768 min manat, ilin sonuna isə 208 589 min manat olub, orta hesabla 200 679 min manat təşkil edib. Kapitalın rentabelliyi (ROE) 13,86%, mənfəətin 43,13%-i bölüşdürüldükdən sonra yenidən investisiya norması 0,5687-dir. Onların hasili 7,88%-dir: bankın özünün maliyyələşdirə biləcəyi artım tempi. Aktivlərin faktiki artımı 20,9% təşkil edib, fərq 13,0 faiz bəndidir və bu, rıçaq vasitəsilə qapanıb. Bütün giriş göstəriciləri kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabatda açıqlanıb.
Nə ilə etiraz etmək olar: Davamlı artım tempi — açıqlanmış kəmiyyət deyil, bir modeldir: o, həm kapitalın rentabelliyinin, həm də dividendlərin ödənilməsi normasının dəyişməz qalmasını fərz edir.
Sualı nə bağlayacaq: Bankın kapital üzrə planlarının açıqlanması və ya səhmdarların ümumi yığıncağının 2026-cı il üçün dividendlər barədə qərarı.
Yanvar: sıradan çıxan mənbə
Yanvar materialı kapital haqqında bölməni bir gözlənti ilə bitirmişdi: 28,89% payı olan səhmdar “Azpetrol Neft Şirkəti” MMC-dən cəlb edilmiş 16 762 min manatlıq subordinasiya borcu 2026-cı ilin yanvarında ödənilməli idi. O, 27 yanvar 2026-cı il tarixində tam ödənilib — bu, hesabat tarixindən sonrakı hadisədir. Dərəcə illik 4,50% təşkil edirdi, o, 2016-cı ilin yanvar-mart aylarında cəlb edilmişdi.
Bu fonda, 23 sentyabr 2025-ci il tarixində bank ilk dəfə istiqrazlar yerləşdirdi: 18 aylıq, təminatsız, 14,46% effektiv dərəcə ilə 13% kuponlu 20 000 min manat. Effektiv dərəcə — yerləşdirmə xərcləri və ödəniş qrafiki nəzərə alınmaqla borclanmanın tam dəyəridir; məhz o, kupon deyil, digər mənbələrin dəyəri ilə müqayisə edilə bilər. Hesabat yerləşdirmə və ödəniş arasında heç bir səbəb-nəticə əlaqəsi qurmur. Yalnız qiymət müqayisə edilə bilər: 4,50% və 14,46%.
FNIU-nun FƏRZİYYƏSİ · Yanvar ödənişi kapital deyil, fondlaşma hadisəsidir
Nəyə əsaslanır: Bank kapitalının hesablanması Qaydalarının 7.4-cü bəndinə əsasən, subordinasiya öhdəlikləri ödənişə qalan son beş il ərzində hər il 20 faiz azaldılmaqla II dərəcəli kapitalda uçota alınır. Borc 2016-cı ilin yanvar-mart aylarında 2026-cı ilin yanvarında ödənilmək şərti ilə cəlb edilib, yəni hesabat tarixinə bu amortizasiyanın sonuncu ilində idi. Arifmetika bunu təsdiqləyir: məcmu adekvatlıq 13,50% və I dərəcəli kapitalın adekvatlığı 10,55% arasındakı fərq 2,95 bənd təşkil edir, yəni təxminən 36,5 milyon manat, halbuki 7.2.1-ci bəndə əsasən ikinci dərəcəyə daxil olan cari ilin yalnız mənfəəti 27 821 min manatdır. Subordinasiya borcu tam dəyəri ilə daxil edildikdə ikinci dərəcə müşahidə olunan boşluğu aşardı. Deməli, ödəniş kapitalın adekvatlığına demək olar ki, təsir etmir: o, balansdan illik 4,50% dəyərində olan 16 762 min manatı çıxarır.
Nə ilə etiraz etmək olar: Hesablama cari ilin requlyativ mənfəətinin MHBS üzrə mənfəətə yaxın olmasını fərz edir. Bank II dərəcəli kapitalın tərkibini açıqlamır.
Sualı nə bağlayacaq: II dərəcəli kapitalın açıqlanması.
Artımın qiyməti bir əmsala endirilib
Bütün deyilənlər aktivlərin rentabelliyində birləşir. 2024-cü ildə bank orta aktivlərdən 2,93% qazanıb, 2025-ci ildə isə 2,57%. Başqa sözlə, bir il əvvəl hər bir manat mənfəətə təxminən 34 manat balans düşürdüsə, indi demək olar ki, 39 manat düşür. Həmin bir manatı əldə etmək üçün banka bir il əvvəlkindən on dörd faiz çox aktiv lazımdır.
Bankda bu göstərici hələ də bazardakından yüksəkdir: sektorun 2025-ci il üzrə mənfəəti orta aktivlərdə təxminən 2,1% verir. Bank of Baku öz aktivlərindən sistemdən daha çox qazanır — lakin fərq azalır və məhz onun hesabına azalır.
Burada dayanmağa dəyər, çünki bu, artıq müşahidə deyil, bir diaqnozdur. Bir məhsulun bankı onun yüksək marjalı hissəsini aşağı marjalı hissəsi ilə əvəz edir, getdikcə azalan fərq üzərində bazardan az qala üç dəfə daha sürətlə böyüyür və pulsuz buferi olmadığı halda bu artımı bazar qiymətinə ödədiyi pullarla fondlaşdırır. Konstruksiyanın hər bir elementi nasazlıqsız işləyir. Məsələ onların birgə işinin neçəyə başa gəlməsindədir — aktivlərin rentabelliyi də bu suala cavab verir.
Daha nələrə diqqət yetirmək lazımdır?
Üç kəmiyyət fərqli istiqamətdə hərəkət edir və onlar burada qəsdən verilir: onlarsız təhlil daha səliqəli görünər və daha pis olardı.
12 aylıq üfüqdə yığılmış likvidlik mövqeyi mütləq ifadədə dəyişməyib — mənfi 90 433 min manata qarşı mənfi 90 422 min manat, maliyyə aktivlərinə münasibətdə isə hətta yaxşılaşıb, mənfi 9,58%-dən mənfi 7,89%-ə. Lakin bu yaxşılaşma arifmetikdir: dəyişməz fərq beşdə bir artmış balansa nisbətdə götürülüb. Bu fərqin daxilində isə struktur qısa sona doğru meyllənib — 3 aydan 12 aya qədər olan interval təxminən iki dəfə dərinləşərək mənfi 53 151-dən mənfi 100 862-yə çatıb, müddəti 12 aya qədər olan müqavilə axınlarının payı isə 61,6%-dən 68,8%-ə qədər artıb.
Əməliyyat pul axını mənfidən çıxıb: bir il əvvəlki mənfi 5 957 min manata qarşı müsbət 39 719 min manat. 45 676 min manatlıq bu dönüşün nədən ibarət olduğunu anlamaq burada mühüm əhəmiyyət kəsb edir. MHBS qaydalarına əsasən, bank üçün müştəri vəsaitlərinin daxilolması əməliyyat fəaliyyətinə aiddir və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda müştəri depozitləri sətri il ərzində 89 784 min manat yaxşılaşıb — bütün dönüşdən iki dəfə çox; eyni zamanda kredit sətri isə 49 227 min manat pisləşib. Yəni 2025-ci ilin müsbət əməliyyat axını əməliyyatların daha çox pul gətirməsi səbəbindən deyil, bankın yerləşdirdiyindən daha sürətlə pul cəlb etməsindən yaranıb. Kəmiyyət doğrudur və doğru təqdim edilib — sadəcə o, əməliyyatların gəlirliliyini deyil, fondlaşma tempini ölçür.
Əməliyyat səmərəliliyi sözsüz olaraq həqiqətən yaxşılaşıb. Əməliyyat gəlirləri 10,4%, personal və inzibati xərclər isə birlikdə 4,8% artıb; xərclərin gəlirlərə nisbəti 61,05%-dən 57,95%-ə, yəni 3,10 faiz bəndi azalıb. Bank xərcləri, pulun qiymətini idarə etdiyindən xeyli yaxşı idarə edir.
Yanvar materialına dair dəqiqləşdirmə
Bank müqayisəli məlumatları retrospektiv olaraq yenidən hesablayıb: Qeyd 2(d)-yə əsasən, bu məbləğ effektiv faiz dərəcəsinə daxil olmadığı və kreditin qiymətinə aid olmadığı üçün 3 614 min manat faiz gəlirindən kartlar üzrə komissiya gəlirinə keçirilib. FNIU-nun yanvar məqaləsi 2024-cü ilin kart komissiya gəlirlərini 12,4 milyon manat və ümumi komissiya kəsirini 10,8 milyon manat kimi qeyd etmişdi — hər iki kəmiyyət yenidən hesablanmadan əvvəlki versiyadandır; düzəliş edilmiş baza əsasında kart kəsiri 2 728 min manat təşkil edib. Kart iqtisadiyyatında böyüyən boşluq barədə yanvar tezisi tükəndi: istiqamət dəyişdi. Yenidən hesablama yalnız müqayisəli məlumatlara təsir edir və 2025-ci ilin nəticəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Nəticədə bank harada oldu?
Başlanğıcda qeyd olunan dörd mənbə, ilin sonuna belə görünür. Kapitalın adekvatlığı — 14,62%-ə qarşı 13,50%, 10,5% həddində ardıcıl üçüncü azalma. Əvvəllər silinmiş kreditlər üzrə tutulmalar — 20 891 min manata qarşı 12 999 min manat, minus 37,8% və onlarla ehtiyat artımının 91%-i qapanıb. Səhmdarın 4,50% dərəcəsi ilə subordinasiya borcu ödənilib, əvəzi yoxdur və bankın ən yeni borc aləti 14,46%-ə başa gəlir. Pul vəsaitləri — 117 272 min manata qarşı 131 952 min manat: dörd mənbədən yeganə artanıdır və yenə də 2024-cü ilin əvvəlindəki 155 841 göstəricisindən aşağı qalır. Dörd mənbədən üçü kiçildi.
Bu xüsusi nəticələrin üstündə bir ümumi nəticə var və o, bir il daxilindəki qırılma ilə bağlıdır. 2024-cü ildə bankın kapitalı 14,76%, 2025-ci ildə isə 8,21% artıb: sektor üzrə 7,7% olduğu halda, aktivlərin artımının 20,9%-ə qədər sürətləndiyi vaxtda kapital artımı demək olar ki, yarıbayarı azaldı. Hər iki il ərzində nizamnamə kapitalı bir manat belə dəyişməyib. Bank rıçağı tədricən artırmayıb — o, rejimini dəyişdi və bunu portfelinin gəlirliliyinin bazara qarşı hərəkət etdiyi ildə etdi.
Bundan sonra isə proqnoz tələb etməyən arifmetika başlayır. Öz mənfəətinin icazə verdiyindən daha sürətlə böyüyən bank, tərifinə görə rıçağı artırır — fərqi qapatmaq üçün başqa bir yol yoxdur, o isə yalnız üç yolla bağlana bilər: kapital qoyuluşu, dividend ödənişinin azaldılması və ya artımın yavaşlaması ilə. Üçündən hansının seçiləcəyini hesabat bildirmir. O bildirir ki, seçim etmək lazım gələcək.
İki sual qalır və hər ikisi pulla bağlıdır. Birincisi: kart komissiya xərcləri nəyin hesabına azaldı — ilin mənfəətini saxlayan yeganə seqment onların üzərində dayanır və onların azalmasının 42%-i portfelin həcmi ilə izah olunmur. İkincisi: köhnə silinmələr üzrə tutulmalar daha da azaldıqda ehtiyatı nə ilə doldurmaq lazımdır — 2025-ci ildə onlar onun artımının 91%-ni qapatdı, özləri isə demək olar ki, 40% azaldı.
Yanvar sualı belə səslənirdi: belə tendensiyalarla ekspansiya daha nə qədər davam edə bilər? 2025-ci ilin hesabatı “nə qədər” sualına cavab vermir. O, qiyməti göstərir.
Qeyd:
First News Intelligence Unit bu iki sualı “Bank of Baku” ASC-yə hazırkı materiala istinadla birlikdə göndərəcək. Bankın cavabı tam şəkildə dərc olunacaq.
Metodoloji qeyd
Əsas mənbə — 31 dekabr 2025-ci ildə başa çatan il üçün “Bank of Baku” ASC-nin MHBS üzrə audit olunmuş maliyyə hesabatı. Auditor — “KPMG Audit Azərbaycan” MMC, 17 aprel 2026-cı il tarixli rəy, qeyd-şərtsiz, modifikasiya edilməmiş rəydir; auditin yeganə əsas məsələsi — müştərilərə verilən kreditlər üzrə gözlənilən kredit zərərləridir. 2024 və 2023-cü illər üzrə hesabatlar 1 aprel 2025-ci il və 1 may 2024-cü il tarixlərində qeyd-şərtsiz rəylər vermiş digər auditorlar tərəfindən yoxlanılıb; “KPMG Audit Azərbaycan” MMC yalnız Qeyd 2(d)-nin düzəlişlərini yoxlayıb və onların düzgünlüyünü təsdiqləyib. Sahə göstəriciləri, depozitlər və kreditlər üzrə dərəcələr və faiz dəhlizinin parametrləri — Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2025-ci il dekabr ayı üçün 12 nömrəli Statistik bülleteni. Kapital adekvatlığına dair tələblər — Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq edilmiş “Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları”dır.
Hesablanmış göstəricilər — kredit portfelinin gəlirliliyi, fondlaşmanın dəyəri, spred, örtmə əmsalları, aktivlərin və kapitalın rentabelliyi, dividendlərin ödəniş payı, xərclərin gəlirə nisbəti və davamlı artım tempi — First News Intelligence Unit tərəfindən mənfəət və zərər haqqında hesabat, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat və qeydlərdən hesablanmışdır; hər birinin konstruksiyası mətndə və ya cədvəllərin alt yazılarında göstərilib. “FNIU-nun FƏRZİYYƏSİ” başlığı altındakı haşiyələr hesabat məlumatlarını deyil, redaksiyanın şərhlərini ehtiva edir: onların hər biri əsaslandığı kəmiyyətləri, ona etiraz edilə biləcək rəqabətli izahatı və sualı bağlayacaq açıqlamanı qeyd edir. Hesabat II dərəcəli kapitalın tərkibini, kredit portfelinin valyuta strukturunu, kredit məhsullarının növləri üzrə gəlirliliyi və 3-cü Mərhələ kreditləri üzrə faizlərin hesablanması bazasını açıqlamır; bu yerlər mətndə açıqlanmamış olaraq qeyd edilib və hesablama ilə bərpa edilməyib. Digər hallar qeyd edilməyibsə, bütün kəmiyyətlər min manatla verilmişdir.
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