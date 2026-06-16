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Cəmiyyət

Ağstafada evdə kişi meyiti tapılıb

First News Media11:09 - Bu gün
Ağstafada evdə kişi meyiti tapılıb

Ağstafada evdə meyit tapılıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Xətai kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 1975-ci il təvəllüdlü 51 yaşlı E.Əliyevin meyiti yaşadığı evdə aşkarlanıb.

Hazırda hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib. Ölümün səbəbi məlum deyil.

Mərhumun meyiti müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertizanın Potoloji Anatomiya Birliyi Publik Hüquqi Şəxsin rayon şöbəsinə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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