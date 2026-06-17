Dünən Tovuzda çayda batan 22 yaşlı gəncin meyiti tapılıb - YENİLƏNİB
Tovuzda çayda batan 22 yaşlı gəncin meyiti tapılıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün səhər saatlarında 2004-cü il təvəllüdü İ. Şirinovun meyiti batdığı yerdən bir qədər kənardan FHN-in Kiçik Həcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin Şəmkir dalğıc-axtarış qrupu tərəfindən aşkarlanıb.
Meyit sudan çıxarılaraq müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertizanın Patoloji Anatomiya Birliyi Publik Hüquqi Şəxsin Tovuz rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
16.06.2026 15:39
Tovuz sakini çayda batıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Tovuz çayının rayonun Dondar Quşçu kəndi ərazisində keçən hisəsində qeydə alınıb.
Bir nəfərin çayda batdığı bildirilir. Hadisə yerinə FHN-in xilasediciləri cəlb edilib, axtarışlar davam etdirilir.