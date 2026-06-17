 Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

First News Media12:43 - Bu gün
Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Azərbaycanda iyunun 18-də 36 dərəcə isti gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 19-22° isti, gündüz 30-35° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 40-50 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 19-22° isti, gündüz 31-36° isti, dağlarda gecə 10-15° isti, gündüz 20-25°, bəzi yerlərdə 27-30° isti olacaq.

Paylaş:
56

Aktual

Siyasət

İlham Əliyev ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvünü qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

İqtisadiyyat

ICIEC rəhbəri: Siyasi risk sığortası investisiya axınlarını artırır 

Siyasət

Ədib Əlaama: ITFC İƏT ölkələri arasında ticarətə 8 milyard dollar yönəldib 

Cəmiyyət

Energetika Nazirliyinə 5 ayda 5 600-ə yaxın vətəndaş müraciəti daxil olub

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bərdədə narkotik satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən qadın həbs edilib

Xəzərdə zəlzələ olub

Redaktorun seçimi

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Sizin üçün xəbərlər

Bu gün Azərbaycanda 57 şəhid övladı on birinci sinifdən məzun olub

Nazir: süni intellekt şagirdləri tənbəlləşdirir

Xırdalanda yeni kanalizasiya kollektoru inşa edilir

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Energetika Nazirliyinə 5 ayda 5 600-ə yaxın vətəndaş müraciəti daxil olub

Bu gün, 12:47

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:43

ICIEC rəhbəri: Siyasi risk sığortası investisiya axınlarını artırır 

Bu gün, 12:26

Bərdədə narkotik satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən qadın həbs edilib

Bu gün, 12:25

Xəzərdə zəlzələ olub

Bu gün, 12:09

Ədib Əlaama: ITFC İƏT ölkələri arasında ticarətə 8 milyard dollar yönəldib 

Bu gün, 11:48

Şahbuzda hərbi sursat aşkar edilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 11:46

Azərbaycan XİN İslandiyanı təbrik edib

Bu gün, 11:25

Qanunsuz saxlanılan silahlar aşkarlanıb

Bu gün, 11:09

IsDB-nin İllik Toplantısı çərçivəsində bir sıra sazişlər imzalanıb - FOTO

Bu gün, 11:03

Əl-Casir: İİB Qrupu 51 ölkədə 139 milyard dollardan çox ticarət və investisiyanı sığortalayıb

Bu gün, 11:00

Mikayıl Cabbarov: Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı Qrupu ilə uzunmüddətli tərəfdaşlığına yüksək dəyər verir

Bu gün, 10:44

Nazir: Forum çərçivəsində ümumi dəyəri 4,7 milyard ABŞ dollardan çox müqavilə və anlaşma memorandumunun imzalanacağı gözlənilir

Bu gün, 10:42

Maştağada 62 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 10:41

Mikayıl Cabbarov: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları da yeni investisiya istiqamətləridir

Bu gün, 10:35

İlham Əliyev ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvünü qəbul edib - FOTO

Bu gün, 10:27

Qəzada ölən Məryəmin orqanları 6 nəfərə həyat verdi

Bu gün, 10:20

Ukraynaya məxsus bombardmançı təyyarə qəzaya uğradı: 2 pilot həlak oldu

Bu gün, 10:04

Pirəkəşküldə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək - FOTO

Bu gün, 09:59

Taleh Kazımov: Azərbaycan İslam maliyyə ekosisteminin inkişafına töhfə verməyə hazırdır

Bu gün, 09:51
Bütün xəbərlər