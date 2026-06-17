 “İrşad”-da yay mövsümünə özəl böyük “Yaşıl Cümə” kampaniyası start götürdü - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

“İrşad”-da yay mövsümünə özəl böyük “Yaşıl Cümə” kampaniyası start götürdü - FOTO - VİDEO

First News Media15:29 - Bu gün
“İrşad”-da yay mövsümünə özəl böyük “Yaşıl Cümə” kampaniyası start götürdü - FOTO - VİDEO

“İrşad”-da yay mövsümünə özəl böyük “Yaşıl Cümə” kampaniyası start götürüb.

- Yayın gəlişi ilə “İrşad”da qaynar fürsətlər başlayır.

- Alış-verişin ən çox gözlənilən və ən böyük fürsətlərindən olan “Yaşıl Cümə” yaya rəng qatmaq üçün geri dönür.

- 19-28 iyun tarixlərində keçirilən aksiya çərçivəsində “İrşad” mağazalar şəbəkəsində yüzlərlə məhsul yay ab-havasına özəl 70%-dək xüsusi endirimlə və sərfəli şərtlərlə təqdim olunur

- Kampaniyanın keçirildiyi müddətdə məhsulların endirimli qiymətini 18 aya FAİZSİZ və ya 6 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ şəkildə bölməklə büdcəyə uyğun, rahat ödəniş imkanı təklif olunur.

- Kampaniyanın əsas hədəfi müştərilərin geniş seçim imkanı daxilində istədiyi məhsulu daha uyğun qiymətlərlə və rahat şərtlərlə əldə edə bilməsidir.

- Kampaniya çərçivəsində elektronika, kiçik, böyük məişət texnikaları, eləcə də mebel dəstləri də daxil olmaqla fərqli kateqoriyadan olan məhsullar xüsusi endirimlərlə alıcılara təqdim olunur.

- Bu yayın İrşadsayağı "Yaşıl" təkliflərindən bir neçəsini diqqətinizə çatdırırıq.

Honor 600” seriyasına 20% endirim.

iPhone” 15 16 17e ve 17 smartfonlarına 300 AZN dəyərində endirim

Mibro C4” ağıllı saatı 57% endirimlə 59,99 AZN

HONOR Choice Earbuds X7 Play” simsiz qulaqlıqlarına 50% endirim

TAUBE TB09R410JP” kondisioneri 150 AZN endirimlə 489,99 AZN

 

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