“İrşad”-da yay mövsümünə özəl böyük “Yaşıl Cümə” kampaniyası start götürdü - FOTO - VİDEO
“İrşad”-da yay mövsümünə özəl böyük “Yaşıl Cümə” kampaniyası start götürüb.
- Yayın gəlişi ilə “İrşad”da qaynar fürsətlər başlayır.
- Alış-verişin ən çox gözlənilən və ən böyük fürsətlərindən olan “Yaşıl Cümə” yaya rəng qatmaq üçün geri dönür.
- 19-28 iyun tarixlərində keçirilən aksiya çərçivəsində “İrşad” mağazalar şəbəkəsində yüzlərlə məhsul yay ab-havasına özəl 70%-dək xüsusi endirimlə və sərfəli şərtlərlə təqdim olunur
- Kampaniyanın keçirildiyi müddətdə məhsulların endirimli qiymətini 18 aya FAİZSİZ və ya 6 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ şəkildə bölməklə büdcəyə uyğun, rahat ödəniş imkanı təklif olunur.
- Kampaniyanın əsas hədəfi müştərilərin geniş seçim imkanı daxilində istədiyi məhsulu daha uyğun qiymətlərlə və rahat şərtlərlə əldə edə bilməsidir.
- Kampaniya çərçivəsində elektronika, kiçik, böyük məişət texnikaları, eləcə də mebel dəstləri də daxil olmaqla fərqli kateqoriyadan olan məhsullar xüsusi endirimlərlə alıcılara təqdim olunur.
- Bu yayın İrşadsayağı "Yaşıl" təkliflərindən bir neçəsini diqqətinizə çatdırırıq.
“Honor 600” seriyasına 20% endirim.
“iPhone” 15 16 17e ve 17 smartfonlarına 300 AZN dəyərində endirim
“Mibro C4” ağıllı saatı 57% endirimlə 59,99 AZN
“HONOR Choice Earbuds X7 Play” simsiz qulaqlıqlarına 50% endirim
“TAUBE TB09R410JP” kondisioneri 150 AZN endirimlə 489,99 AZN