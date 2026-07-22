Lənkəranda avtomobil yol kənarında ticarətlə məşğul olan şəxsi vuraraq öldürüb
Lənkəranda avtomobil yol kənarında kiçik ticarətlə məşğul olan şəxsi vuraraq öldürüb.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Vilvan kəndi ərazisində baş verib.
Hərəkətdə olan "Opel Astra" markalı nəqliyyat vasitəsi idarəetməni itirərək yol kənarında kiçik ticarətlə məşğul olan Lənkəran rayonunun Vilvan kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü Turab İlham oğlu Şərifovu vurub.
Ətrafdakıların köməyi ilə T.Şərifov Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, həkiməqədər ölüm faktı qeydə alınıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
113