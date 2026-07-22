Məhkəmədən çıxan Arzumun ilk sözləri - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, tiktoker İlduzə Hacıyeva (Arzum) biraz əvvəl ilk apellyasiya məhkəməsində ev dustaqlığına buraxılıb.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, tiktoker artıq məhkəmə binasını sərbəst tərk edib.
Arzum həbsdən azad edilməsi qərarına görə təşəkkür edib.
Qeyd edək ki, hakim Elnur Nuriyev təqsirləndirilən şəxsin 4 uşaq anası olmasını nəzərə alıb qətimkan tədbirini dəyişməklə yanaşı, məhkəmə baxışının da istintaqla aparılmasına qərar verib.
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