Avtomobil təmiri sexindən 5 min manatlıq ehtiyat hissələri oğurlandı
Nəsimi rayonu ərazisində yerləşən avtomobil təmiri sexindən zərərçəkənə məxsus “Chevrolet” markalı avtomobilin 5 min manat dəyərində ehtiyat hissələri oğurlanıb.
Polis əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə talama cinayətini törətməkdə şübhəli bilinən 22 yaşlı Z.Abbasov müəyyən edilərək saxlanılıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.
Rayon ərazisində polis əməkdaşlarının keçirdikləri digər tədbir zamanı isə iaşə obyektindən 2600 manat dəyərində 2 ədəd planşet və mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən 50 yaşlı A.Bayramzadə də müəyyən edilərək saxlanılıb.
Araşdırmalar davam etdirilir.
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