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İqtisadiyyat

Azərbaycan 6 ayda Almaniyaya 211 milyon dollarlıq neft ixrac edib

First News Media17:27 - Bu gün
Azərbaycan 6 ayda Almaniyaya 211 milyon dollarlıq neft ixrac edib

Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycandan Almaniyaya 360 min 299 ton xam neft ixrac edilib.

1news.az-ın Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 210 milyon 855,8 min ABŞ dolları təşkil edib.

Azərbaycandan Almaniyaya ixrac olunmuş məhsulun miqdarı 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 36 %, dəyəri isə 30,3 % azalıb.

Azərbaycanın ümumi neft ixracında Almaniyanın payı 3,55 % olub.

Bu ilin yanvar-iyun aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 6 milyard 231 milyon 422,24 min ABŞ dolları dəyərində 10 milyon 125 min 467,17 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 24 milyard 661 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 1,1 % çoxdur. Xarici ticarət dövriyyəsinin 16 milyard 320 milyon ABŞ dolları ixracın, 8 milyard 341 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,7 % artıb, idxal isə 27,6 % azalıb.

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