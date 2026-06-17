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Siyasət

Azərbaycanın səhiyyə işçiləri təltif edilib

First News Media16:01 - Bu gün
Azərbaycanın səhiyyə işçiləri təltif edilib

Azərbaycanın səhiyyə işçiləri təltif edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla Azərbaycanda səhiyyə sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

Cavadov Emin Ağacavad oğlu

Cəmilov Rüfət Rüstəm oğlu

Ələkbərov Cəbrayıl Ələkbər oğlu

Hacıyeva Adilə Sabir qızı

İslamzadə Fuad İslam oğlu

Kosayev Cəmaləddin Valeh oğlu

Nəbiyev Nizami Nəbi oğlu

"Tərəqqi" medalı ilə

Abuşov Nəsrəddin Sədrəddin oğlu

Ağayev Elşən Ələm oğlu

Ağayeva Naidə Rüstəm qızı

Əhmədova Çiçək Məmməd qızı

Əlicabarova Ulduz İsrafil qızı

Əliyev Eyub Məmmədrza oğlu

Əliyeva Kifayət Hüseyn qızı

Əlləmova Firəngiz Aşur qızı

Əzimov Nazim Kərim oğlu

Hacıyev Elxan Sərxan oğlu

Hüseynov Sahib Əhməd oğlu

Xasiyev Arif İsfəndiyar oğlu

İbadov Samir Əlixas oğlu

Kazımi Mircəlal Mirkazım oğlu

Qafarova Ellada Bəxtiyar qızı

Qarayeva Yaqut Fəxrəddin qızı

Quliyeva Yeganə Yadulla qızı

Qurbanova Züleyxa Hacıbaba qızı

Mahalov İslam Şərif oğlu

Məmmədova Sevda Faxrət qızı

Muradov Nəsir Şadı oğlu

Seyidova Leyla Miryasin qızı

Şəbiyeva Gülnarə Daməd qızı.

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