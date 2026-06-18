İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
İyunun 18-də Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimi keçirilib.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.
Əvvəlcə birgə foto çəkdirildi.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirildi.
Sonra “Qurani-Kərim”dən ayə oxundu.
Daha sonra İslam İnkişaf Bankı (IsDB) haqqında videoçarx nümayiş olundu.
Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış etdi.
Sonra İslam İnkişaf Bankı (İİB) Qrupunun sədri Məhəmməd Süleyman Əl-Casir və Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov çıxış etdilər.
Daha sonra sənədlər imzalandı.
09:17
Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimi keçirilir.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.
Əvvəlcə birgə foto çəkdirildi.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirildi.
Sonra “Qurani-Kərim”dən ayə oxundu.
Daha sonra İslam İnkişaf Bankı (IsDB) haqqında videoçarx nümayiş olundu.
09:09
Bakıda İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimi keçirilir.
1news.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir.
Əvvəlcə foto çəkdirilib.
Tədbir “Qurani Kərim”in sədaları ilə başlayıb.