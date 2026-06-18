Prezident: Azərbaycan bu gün boru kəməri qazının təchizatı coğrafiyası baxımından birinci yerdədir
Təbii qazın təchizatına gəldikdə, Azərbaycan bu gün boru kəməri qazının təchizatının coğrafiyası baxımından birinci yerdədir.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimində çıxışında deyib.
“Biz 16 ölkəyə təbii qaz təchiz edirik, bu say ilbəil artır və artmaqda da davam edəcək”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
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