Azərbaycanda 5 min manat maaş alan işçilər kimlərdir?
2026-cı ilin yanvar-may ayları üzrə ölkədə ən yüksək maaş mədənçıxarma sənayesində olub.
AZXEBER.COM Dövlət Statistika Komitəsinə istinadla xəbər verir ki, mədənçıxarma sənayesində orta aylıq əməkhaqqı 4 327,8 manat təşkil edib. Belə ki, mədənçıxarma sənayesində dövlət işçilərinin orta aylıq maaşı 2 530,2 manat, qeyri-dövlət işçilərinin orta aylıq maaşı isə 5 189,2 manat təşkil edib.
Sonrakı yerlərdə maliyyə və sığorta fəaliyyəti, informasiya və rabitə sahəsi gəlir.
Aşağıdakı cədvəldə 2026-cı ilin yanvar-aprel aylarında iqtisadi fəaliyyət və mülkiyyət növləri üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı əks olunub:
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