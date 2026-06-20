 Ceyhun Bayramovla Bəxtiyor Səidov Bakı və Daşkəndin strateji tərəfdaşlığını müzakirə ediblər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Ceyhun Bayramovla Bəxtiyor Səidov Bakı və Daşkəndin strateji tərəfdaşlığını müzakirə ediblər

First News Media15:36 - Bu gün
Ceyhun Bayramovla Bəxtiyor Səidov Bakı və Daşkəndin strateji tərəfdaşlığını müzakirə ediblər

Azərbaycan və Özbəkistanın xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov və Bəxtiyor Səidov telefon danışığı aparıb, iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan XİN rəhbəri sosial şəbəkələrdə məlumat verib.

"Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla telefon danışığı apardıq. Özbəkistan və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin hazırkı vəziyyətini və gələcək inkişaf perspektivlərini müzakirə etdik, qarşıdan gələn müxtəlif səviyyələrdə tədbirlərin qrafiki barədə fikir mübadiləsi apardıq", - o bildirib.

Qeyd olunub ki, qarşılıqlı maraq doğuran ticari-iqtisadi, investisiya, nəqliyyat-logistika, energetika və digər sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin daha da dərinləşdirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib.

"Söhbət zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran ikitərəfli və çoxtərəfli gündəliyin digər məsələlərini də nəzərdən keçirdik", - Özbəkistanın XİN rəhbəri əlavə edib.

Paylaş:
131

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda 200 tələbənin vəfat etməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara rəsmi reaksiya verilib

Cəmiyyət

Köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb - FOTO

Cəmiyyət

Operativlik, şəffaflıq və rəsmiləşdirmə prosesləri: Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsindən REPORTAJ

Rəsmi

Prezident “Diplomatik xidmət haqqında” qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib

Siyasət

Ceyhun Bayramovla Bəxtiyor Səidov Bakı və Daşkəndin strateji tərəfdaşlığını müzakirə ediblər

Çingiz Əsgərov: Avropa Məhkəməsinin qərarı ədalətsiz, qərəzli və beynəlxalq hüququn müddəalarına ziddir

Ceyhun Bayramov Ralf Horlemannı qəbul edib - FOTO

İlham Əliyev məktəbəqədər təhsillə bağlı Fərman imzalayıb

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanın səhiyyə işçiləri təltif edilib

Ülvi Mansurov: Logistika layihələri Azərbaycanın investisiya imkanlarını genişləndirir

Nazir: Zəngəzur dəhlizi layihəsi ölkənin regional logistika mərkəzi kimi rolunu daha da gücləndirəcək 

Prezident: Azərbaycan bu gün boru kəməri qazının təchizatı coğrafiyası baxımından birinci yerdədir

Son xəbərlər

DÇ-26: Niderland İsveçə qarşı

Bu gün, 17:54

Tramp Meloni ilə münasibətləri bərpa etmək niyyətində olmadığını açıqlayıb

Bu gün, 17:40

Urmiya gölündə suyun həcmi 18 dəfə artıb

Bu gün, 16:57

Azərbaycanda 5 ayda hər vətəndaş 629 manatlıq ödənişli xidmətdən istifadə edib

Bu gün, 16:25

Yevlax sakini Yuxarı Qarabağ su kanalında batıb

Bu gün, 16:00

Ceyhun Bayramovla Bəxtiyor Səidov Bakı və Daşkəndin strateji tərəfdaşlığını müzakirə ediblər

Bu gün, 15:36

Çimərliklərdə gözlənilən hava şəraiti AÇIQLANDI

Bu gün, 15:24

Aralıq dənizində ardıcıl iki zəlzələ baş verib

Bu gün, 15:01

UFC döyüşçüsü Rafael Fiziyev Bakıya gəlib

Bu gün, 14:50

Azərbaycanda 200 tələbənin vəfat etməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara rəsmi reaksiya verilib

Bu gün, 14:34

Bu xəstəlik daşıyıcıları hərbi xidmətə yararlıdır - RƏSMİ

Bu gün, 14:24

Füzulidə 15 yaşlı yeniyetmə su kanalında boğuldu

Bu gün, 14:00

Sabah 36 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 13:40

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana buğda göndərilib

Bu gün, 13:12

DİM: Ötən il 58 saxta diplom aşkarlanıb

Bu gün, 12:59

“VAZ” dərəyə yuvarlandı - Sürücü öldü, 3 sərnişin yaralandı

Bu gün, 12:45

Ötən gün Azərbaycanda cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 56 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:34

Britaniyada iki sərnişin qatarı toqquşub, maşinist ölüb, 89 nəfər yaralanıb

Bu gün, 12:15

Masazırda 4 yaşlı uşağı motosiklet vuraraq öldürüb

Bu gün, 12:05

"Avtovağzal" metrostansiyasından Bakının mərkəzinə birbaşa gəlmək mümkün olacaq - VİDEO

Bu gün, 11:45
Bütün xəbərlər