Ceyhun Bayramovla Bəxtiyor Səidov Bakı və Daşkəndin strateji tərəfdaşlığını müzakirə ediblər
Azərbaycan və Özbəkistanın xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov və Bəxtiyor Səidov telefon danışığı aparıb, iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan XİN rəhbəri sosial şəbəkələrdə məlumat verib.
"Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla telefon danışığı apardıq. Özbəkistan və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin hazırkı vəziyyətini və gələcək inkişaf perspektivlərini müzakirə etdik, qarşıdan gələn müxtəlif səviyyələrdə tədbirlərin qrafiki barədə fikir mübadiləsi apardıq", - o bildirib.
Qeyd olunub ki, qarşılıqlı maraq doğuran ticari-iqtisadi, investisiya, nəqliyyat-logistika, energetika və digər sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin daha da dərinləşdirilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib.
"Söhbət zamanı həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran ikitərəfli və çoxtərəfli gündəliyin digər məsələlərini də nəzərdən keçirdik", - Özbəkistanın XİN rəhbəri əlavə edib.