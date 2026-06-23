 Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 408 ton gübrə yola salınıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 408 ton gübrə yola salınıb - FOTO

First News Media11:39 - Bu gün
Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 408 ton gübrə yola salınıb - FOTO

Bu gün Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana növbəti tədarük həyata keçirilib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 6 vaqondan ibarət, çəkisi 408 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib.

Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 33 min tondan çox taxıl, 7 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib.

Xatırladaq ki, tranzitlə yanaşı, Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. İndiyədək Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 4 min tondan çox Aİ-92 və Aİ-95 benzini ixrac olunub.

Paylaş:
153

Aktual

Siyasət

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana dövlət səfəri başa çatıb - FOTO

Rəsmi

Türkmənistan Prezidentinə Qarabağ atı hədiyyə edilib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev və Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev-muzeyində olublar - FOTO

Rəsmi

Prezidentlər Şuşada işğal dövründə güllələnmiş büstlərə baxıblar - FOTO

Siyasət

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana dövlət səfəri başa çatıb - FOTO

Hikmət Hacıyev Azərbaycan və Türkmənistan Prezidentlərinin Şuşa səfərindən paylaşım edib - VİDEO

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 408 ton gübrə yola salınıb - FOTO

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan-Türkmənistan əməkdaşlığı yeni  iqtisadi və siyasi dividendlər gətirəcək”

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Əli Əhmədov: Azərbaycan–Rusiya əlaqələrində parlamentlərarası əməkdaşlıq xüsusi yer tutur

Ədib Əlaama: ITFC İƏT ölkələri arasında ticarətə 8 milyard dollar yönəldib 

İlham Əliyev məktəbəqədər təhsillə bağlı Fərman imzalayıb

Azərbaycanın səhiyyə işçiləri təltif edilib

Son xəbərlər

Arabir yağış yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:44

Tramp: İran nüvə obyektlərinə uzunmüddətli yoxlamalara razılaşıb

Bu gün, 16:19

Abşeronda mağazalardan oğurluq edən 2 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 16:17

Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 10 vaqon buğda göndərilir

Bu gün, 15:57

AzMİU beynəlxalq elm mərkəzinə çevrilir: 20-dən çox ölkənin nüfuzlu riyaziyyatçıları Bakıda bir araya gəldi - FOTO

Bu gün, 15:40

Sabah bütün sosial yardımlar ödəniləcək

Bu gün, 15:38

Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun Azərbaycana dövlət səfəri başa çatıb - FOTO

Bu gün, 15:27

Fransada rekord istilər: 1947-ci ildən bəri ən isti gecə qeydə alındı

Bu gün, 15:26

Türkmənistan Prezidentinə Qarabağ atı hədiyyə edilib - FOTO

Bu gün, 15:24

Qəbələdə 4 tondan artıq çətənə kolu məhv edilib

Bu gün, 15:12

İlham Əliyev və Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada Bülbülün ev-muzeyində olublar - FOTO

Bu gün, 14:45

Bakıda motosiklet və mopedlərin iştirakı ilə baş verən qəzalarda 5 nəfər ölüb - Statistika

Bu gün, 14:40

İmişlidə ticarət mərkəzində baş vermiş yanğın söndürüldü - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:21

Prezidentlər Şuşada işğal dövründə güllələnmiş büstlərə baxıblar - FOTO

Bu gün, 14:15

İlham Əliyev və Sərdar Berdiməhəmmədov “Heydər Əliyev və Qarabağ” sərgisi ilə tanış olublar

Bu gün, 14:13

Cəzaçəkmə yerlərindən azad edilmiş daha 444 şəxs işlə təmin olunub

Bu gün, 14:03

Prezidentlər Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

Bu gün, 13:40

Qubada 7 kiloqram narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 13:29

Vaşinqtonda Ermənistanın azərbaycanlıları etnik təmizləməyə məruz qoyması ilə bağlı konfrans keçiriləcək

Bu gün, 13:16

Azərbaycan və Türkmənistan prezidentləri Şuşada inşa edilmiş birinci yaşayış kompleksində olublar

Bu gün, 13:01
Bütün xəbərlər