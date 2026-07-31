Sadır Japarov: Bizim dəyərlərimiz öz əksini iki xalqın zəngin mədəni irsində tapıb
Qırğızıstan və Azərbaycanı tarixi köklər və mənəvi yaxınlıq birləşdirir.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident Sadır Japarov Çolpon-Ata şəhərində keçirilən Azərbaycan və Qırğızıstan Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclasında bildirib.
Qırğızıstan dövlətinin başçısı qeyd edib: “Bizim dəyərlərimiz öz əksini iki xalqın zəngin mədəni irsində tapıb. Dahi Nizami Gəncəvi dediyi kimi: “Qazanılan hər bir dost səmanın bəxş etdiyi bir nemətdir”. Xüsusi qürur hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, Qırğızıstan və Azərbaycan bir-birinin timsalında etibarlı dost qazınıb”.
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