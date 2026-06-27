 Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva “CandyFest” yay festivalını ziyarət edib və “Sehrli mirvari” su sirki şousunu izləyiblər - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva “CandyFest” yay festivalını ziyarət edib və “Sehrli mirvari” su sirki şousunu izləyiblər - FOTO

First News Media11:43 - Bu gün
Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva “CandyFest” yay festivalını ziyarət edib və “Sehrli mirvari” su sirki şousunu izləyiblər - FOTO

İyunun 26-da Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Bakı Bulvarında keçirilən “CandyFest” yay festivalını ziyarət ediblər.

1news.az-ın xəbərinə görə, əvvəlcə qonaqlara festival barədə ətraflı məlumat verilib.

Bildirilib ki, iyunun 1-dən başlayan festival iyulun sonunadək davam edəcək. Burada hər yaş qrupundan olan qonaqlar üçün təqdimatlar nəzərdə tutulub. Qeyd olunub ki, festival zamanı hər gün saat 17:00-dan 19:00-dək uşaqlar üçün maraqlı tamaşalar, interaktiv oyunlar və əyləncə proqramları təşkil olunur.

Ziyarət zamanı Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva festival çərçivəsində təşkil olunmuş yarmarka ərazisi və müxtəlif köşklərə baş çəkiblər. Qonaqlar köşklərdə təamların dadına baxıb, festival ziyarətçiləri ilə görüşüb, şəkillər çəkdiriblər. Ziyarət zamanı qonaqlara müxtəlif hədiyyələr də təqdim olunub.

Sonra Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva açıq səma altında keçirilən “Sehrli mirvari” su sirki şousunu izləyiblər. Daha sonra nağıl qəhrəmanlarının iştirakı ilə işıq, musiqi və akrobatik elementlərin yer aldığı tamaşa nümayiş olunub.

Paylaş:
260

Aktual

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva Dənizkənarı Milli Parkda açılış və təqdimat mərasimlərində iştirakı ilə bağlı video paylaşıb

Cəmiyyət

Şimşək, leysan və güclü külək: Sabahın hava proqnozu

Cəmiyyət

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva “CandyFest” yay festivalını ziyarət edib və “Sehrli mirvari” su sirki şousunu izləyiblər - FOTO

Cəmiyyət

Bakı Bulvarının yaşıllıq sahələri yeni mövsümi güllərlə zənginləşdirilib - FOTO

Cəmiyyət

Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti açıqlanıb

Xalq artisti Səyavuş Aslanının vəfatından 13 il ötür

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bakıda müəmmalı hadisə: Ağır yaralı gənc motosikletlə qardaşının işlədiyi hotelə gəldi

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bakının bu ərazilərində işıq olmayacaq

Paytaxtın küçə və prospektlərində hərbi yürüşlər keçiriləcək - Bakı DYP-dən sürücülərə müraciət

Azərbaycanda 5 ayda hər vətəndaş 629 manatlıq ödənişli xidmətdən istifadə edib

Bakıda hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə keçirilən yürüşlər başa çatıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti açıqlanıb

Bu gün, 16:17

Xalq artisti Səyavuş Aslanının vəfatından 13 il ötür

Bu gün, 15:57

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 15:36

Bakıda müəmmalı hadisə: Ağır yaralı gənc motosikletlə qardaşının işlədiyi hotelə gəldi

Bu gün, 15:23

Doqquzuncu sinif şagirdi dünyasını dəyişib

Bu gün, 15:04

Leyla Əliyeva Dənizkənarı Milli Parkda açılış və təqdimat mərasimlərində iştirakı ilə bağlı video paylaşıb

Bu gün, 14:28

Bakı–Naxçıvan təyyarə reysləri ildırımlı hava şəraitinə görə ləğv edilib

Bu gün, 14:19

Cəlilabadda fərdi yaşayış evi yanaraq kül olub

Bu gün, 14:03

Ötən gün axtarışda olan 131 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 13:34

Azərbaycan XİN Cibutinin Müstəqillik Gününü təbrik edib

Bu gün, 13:14

Şimşək, leysan və güclü külək: Sabahın hava proqnozu

Bu gün, 13:01

Şabranda itkin düşən 52 yaşlı kişinin meyiti göldə tapılıb

Bu gün, 12:38

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 40 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:14

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva “CandyFest” yay festivalını ziyarət edib və “Sehrli mirvari” su sirki şousunu izləyiblər - FOTO

Bu gün, 11:43

Bakı Bulvarının yaşıllıq sahələri yeni mövsümi güllərlə zənginləşdirilib - FOTO

Bu gün, 11:34

Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Dənizkənarı Milli Parkda açılış və təqdimat mərasimlərində iştirak ediblər - FOTO

Bu gün, 11:15

Azərbaycan nefti 74 dollara ticarət olunur

Bu gün, 11:08

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 10:46

Ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağış müşahidə edilir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:35

DYP yağışlı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 10:22
Bütün xəbərlər