 Xatirə İslamın həyat yoldaşı sosial şəbəkədə yayılan görüntüyə görə polisə çağırıldı - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Xatirə İslamın həyat yoldaşı sosial şəbəkədə yayılan görüntüyə görə polisə çağırıldı - VİDEO

First News Media12:10 - Bu gün
Xatirə İslamın həyat yoldaşı sosial şəbəkədə yayılan görüntüyə görə polisə çağırıldı - VİDEO

Sosial şəbəkədə yayılan görüntü araşdırılıb, qayda pozuntusuna hüquqi qiymət verilib.

1news.az “Oxu.az“a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə müğənni Xatirə İslam və həyat yoldaşı Fəxrəddin Musazadənin skuteri təhlükəli şəkildə idarə etməsini əks etdirən görüntülər araşdırılıb.

Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, F.Musazadə polis orqanına dəvət olunmaqla barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 338.4-1.8-ci (kiçik elektrik nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslər tərəfindən sərnişin daşınması) maddəsinə uyğun cərimə tətbiq edilməklə profilaktiki söhbətlər aparılıb, yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl edilməsinin vacibliyi diqqətinə çatdırılıb:

“Bir daha kiçik elektrikli nəqliyyat vasitələrindən istifadə edən şəxsləri özlərinin və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığını təhlükə altına qoyan hərəkətlərdən çəkinməyə, qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət etməyə çağırırıq”.

Paylaş:
144

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib

Cəmiyyət

Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ilə bağlı ailəsindən açıqlama

Rəsmi

Azərbaycanda 2026-2030-cu illər üçün məşğulluq strategiyası üzrə Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Siyasət

Azərbaycan XİN Kolumbiyanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Baş Prokurorluq Gülbadə Abdullayeva ilə bağlı cinayət işi üzrə açıqlama yaydı

Bakıda ticarət mərkəzindən oyuncaq oğurlayanlar saxlanıldı

Qazaxda ailə faciəsi: Ata və övladı göldə boğuldu

Özəl bağçalarda qiymət artımının qarşısı alınacaq - AÇIQLAMA

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

FHN-in Şimal-Qərb Regional Mərkəzi təlim keçirib

“Qarabağ” - “CSKA Sofia” oyununun biletləri satışa çıxarılır

Bakıda itkin düşən bacı-qardaş tapıldı - Anaları imtina edib

Azərbaycanda parklanma yerləri ilə bağlı YENİ QƏRAR

Son xəbərlər

Baş Prokurorluq Gülbadə Abdullayeva ilə bağlı cinayət işi üzrə açıqlama yaydı

Bu gün, 17:36

Bakıda ticarət mərkəzindən oyuncaq oğurlayanlar saxlanıldı

Bu gün, 17:16

Qazaxda ailə faciəsi: Ata və övladı göldə boğuldu

Bu gün, 16:50

Özəl bağçalarda qiymət artımının qarşısı alınacaq - AÇIQLAMA

Bu gün, 16:32

Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ilə bağlı ailəsindən açıqlama

Bu gün, 16:30

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Serbiya tutulub Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 16:09

Özəl uşaq bağçaları ilə bağlı yeni qərar: Valideynlərə dövlət dəstəyi

Bu gün, 15:58

TuranBank-ın Gəncə filialı artıq yeni ünvanda - FOTO

Bu gün, 15:30

Hərbi qulluqçularımız İordaniyada təlimdə iştirak edir

Bu gün, 15:20

Bakıda 24 yaşlı gənc dənizdə boğulub

Bu gün, 15:10

DGK-də yeni təyinat olub

Bu gün, 14:40

Azərbaycanın ədliyyə naziri Pakistan nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 14:38

İlham Əliyev İspaniya Kralını təbrik edib

Bu gün, 14:33

Bu gündən metronun “Nərimanov” stansiyasının bir çıxışı bağlanır

Bu gün, 14:22

Azərbaycanda 2026-2030-cu illər üçün məşğulluq strategiyası üzrə Tədbirlər Planı təsdiqlənib

Bu gün, 14:14

Bakıda Avropa Cüdo Ümidləri Turniri keçiriləcək

Bu gün, 13:39

Azad edilmiş ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:20

Bakıda 6 ayda texniki nasazlıq səbəbindən yolda qalan avtomobillərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 12:53

Azərbaycan XİN Kolumbiyanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 12:40

Sabah temperatur 39 dərəcəyədək yüksələcək - PROQNOZ

Bu gün, 12:25
Bütün xəbərlər