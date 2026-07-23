 Ağdamda açıq ərazidə yanğın başladı – FHN əməliyyata başladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Ağdamda açıq ərazidə yanğın başladı – FHN əməliyyata başladı

First News Media09:00 - Bu gün
Ağdamda açıq ərazidə yanğın başladı – FHN əməliyyata başladı

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112" qaynar telefon xəttinə Ağdam rayonunun Kəngərli kəndində açıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri əraziyə cəlb olunub.

Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam edir.

Əlavə məlumat veriləcək.

Paylaş:
113

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Misir Prezidentini təbrik etdi

Mövqe

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Mövqe

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Məhkəmədən çıxan Arzumun ilk sözləri - VİDEO

Cəmiyyət

Beyləqanda baş vermiş silahlı insidentlə bağlı məhkəmə başlayır

Cəlilabadda abadlıq işləri zamanı qədim tapıntılar aşkarlanıb

ARDNF istiqraz yatırımlarının müddət üzrə bölgüsünü açıqlayıb

Panorama by ELIE SAAB-ın təməli qoyuldu - Azərbaycanın premium yaşayış konsepsiyasında yeni mərhələnin başlanğıcı - FOTO

Redaktorun seçimi

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

“Neftçi”nin “Dinamo” ilə oyunlar üçün heyəti müəyyənləşib

Leyla Əliyeva Budapeştdə “Azərbaycan xalçaları – ənənədən müasir incəsənətə” sərgisinin təqdimatında iştirak edib

Bakı metrosunda 6 müasir ventilyator quraşdırılıb

Altıncı “Yüksəliş” müsabiqəsinin final mərhələsinə start verilib - FOTO

Son xəbərlər

Beyləqanda baş vermiş silahlı insidentlə bağlı məhkəmə başlayır

Bu gün, 15:54

Cəlilabadda abadlıq işləri zamanı qədim tapıntılar aşkarlanıb

Bu gün, 15:41

“Neftçi”nin sabiq futbolçusu “Araz-Naxçıvan”da

Bu gün, 15:37

ARDNF istiqraz yatırımlarının müddət üzrə bölgüsünü açıqlayıb

Bu gün, 15:27

Panorama by ELIE SAAB-ın təməli qoyuldu - Azərbaycanın premium yaşayış konsepsiyasında yeni mərhələnin başlanğıcı - FOTO

Bu gün, 15:12

Azərbaycanda işçilərin ezamiyyə qaydalarında dəyişiklik edilib

Bu gün, 15:09

Azərbaycanın Xalq artisti Tofiq Mirzəyev İsraildə dəfn edilib

Bu gün, 15:01

Bu sürücüləri 100 manat cərimə gözləyir - Səbəb açıqlandı

Bu gün, 14:41

Saatlıda narkotik dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 14:33

Sərinlənmək istədi, faciə baş verdi

Bu gün, 14:22

Bakıda universitet tələbəsi evində ölü tapıldı

Bu gün, 14:09

Rusiya qoşunları Pavloqrada zərbə endirib, ölən və yaralananlar var

Bu gün, 13:58

Mopedlərlə əlaqədar bəzi dövlət rüsumları təsdiqlənib

Bu gün, 13:43

Avarçəkmə və kanoe üzrə açıq Bakı çempionatı keçiriləcək

Bu gün, 13:40

Azərbaycanda nəqliyyat sahəsində Məlumat Anbarı yaradılır

Bu gün, 13:26

ARDNF-in aktivləri 73 milyard dollara yaxındır

Bu gün, 13:13

Arzumu həbsdən buraxan hakim kimdir? - DOSYE

Bu gün, 13:04

Nabranda dənizdə batan 17 yaşlı qızın meyiti tapıldı

Bu gün, 12:56

Azərbaycandan Bolqarıstana neft ixracı 4,5 dəfə artıb

Bu gün, 12:52

Peşə təhsili müəssisələrində 1000-ə yaxın yataqxana yeri mövcuddur

Bu gün, 12:50
Bütün xəbərlər