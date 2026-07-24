 Könüllülərə, təcrübə keçən tələbə və şagirdlərə sığorta ilə bağlı yenilik - Prezident təsdiqlədi | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Könüllülərə, təcrübə keçən tələbə və şagirdlərə sığorta ilə bağlı yenilik - Prezident təsdiqlədi

First News Media13:35 - Bu gün
Könüllülərə, təcrübə keçən tələbə və şagirdlərə sığorta ilə bağlı yenilik - Prezident təsdiqlədi

Könüllülərə, istehsalat təcrübəsindəki tələbə və şagirdlərə münasibətdə sığorta haqqı ödənilməsi mexanizmi olacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi “İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında” qanuna edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Qanuna əsasən, könüllü fəaliyyətin iştirakçısı olan könüllülərə münasibətdə sığorta haqqı onlarla bağlanmış müqavilənin qüvvəyə mindiyi, istehsalat təcrübəsi (təlimi) keçən tələbə və şagirdlərə münasibətdə isə istehsalat təcrübəsinin başladığı tarixdən 15 (on beş) iş günü müddətində ödəniləcək.

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