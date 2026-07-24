Nazir və komitə sədrlərinin avqustda vətəndaş qəbulu CƏDVƏLİ
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2026-cı ilin avqust ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.
1news.az xəbər verir ki, vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.
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S/n
|
Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri
|
Qəbulun keçirildiyi şəhər, rayon
|
Əhatə olunan şəhər və rayonlar
|
Qəbulun keçirildiyi gün
|
|
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramin Məmmədov
|
Kəlbəcər
|
Kəlbəcər, Laçın
|
03
|
|
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri
Şahin Bağırov
|
Qusar
|
Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran
|
04
|
|
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri
Rəşad Nəbiyev
|
Zəngilan
|
Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı
|
06
|
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Laçın
|
Laçın, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı
|
07
|
|
Ədliyyə naziri
Fərid Əhmədov
|
Lerik
|
Lerik, Lənkəran, Astara, Masallı, Cəlilabad, Yardımlı
|
07
|
|
Gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov
|
Xankəndi
|
Xankəndi, Xocalı, Ağdərə
|
07
|
|
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri
Rəşad İsmayılov
|
İsmayıllı
|
İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Ağsu, Şamaxı
|
10
|
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri
Zaur Mikayılov
|
Lənkəran
|
Lənkəran, Astara, Lerik
|
14
|
|
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri
Qoşqar Təhməzli
|
Göyçay
|
Göyçay, Mingəçevir, Yevlax, Ağdaş, Ucar, Kürdəmir, Zərdab
|
14
|
10.
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Quba
|
Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı
|
18
|
11.
|
Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) icraçı direktoru
Anar Bayramov
|
Şirvan
|
Şirvan, Hacıqabul
|
20
|
12.
|
Energetika naziri
Pərviz Şahbazov
|
Oğuz
|
Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən, Qəbələ, İsmayıllı
|
21
|
13.
|
İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov
|
Qazax
|
Qazax, Ağstafa
|
21
|
14.
|
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri
Anar Quliyev
|
Xaçmaz
|
Xaçmaz, Quba, Qusar
|
21
|
15.
|
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Rövşən Rzayev
|
Şuşa
|
Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Ağdərə
|
24
|
16.
|
Baş prokuror
Kamran Əliyev
|
Şəki
|
Şəki, Oğuz, Qəbələ, Mingəçevir
|
25
|
17.
|
Mədəniyyət naziri
Adil Kərimli
|
Laçın
|
Laçın, Kəlbəcər
|
27
|
18.
|
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri
Vüsal Nəsirli
|
Qəbələ
|
Qəbələ, Oğuz
|
27
|
19.
|
Elm və təhsil naziri
Emin Əmrullayev
|
Xankəndi
|
Xankəndi, Xocalı, Ağdərə
|
28
|
20.
|
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri
Anar Əliyev
|
Qəbələ
|
Qəbələ, Oğuz
|
28
|
21.
|
Fövqəladə hallar naziri
Kəmaləddin Heydərov
|
Kəlbəcər
|
Kəlbəcər, Laçın
|
28
|
22.
|
Kənd təsərrüfatı naziri
Məcnun Məmmədov
|
Qobustan
|
Qobustan, Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı, Abşeron
|
28
|
23.
|
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi
Mürsəl İbrahimov
|
Şəmkir
|
Şəmkir, Gədəbəy, Tovuz, Ağstafa, Qazax
|
28
|
24.
|
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədri
İlham Mirzəliyev
|
Daşkəsən
|
Daşkəsən, Göygöl
|
28
|
25.
|
“Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin baş direktoru
Azər Məmmədov
|
Qax
|
Qax, Şəki
|
28
|
26.
|
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Bahar Muradova
|
İsmayıllı
|
İsmayıllı, Ağsu
|
31
|
27.
|
“Azərişıq” ASC-nin sədri
Vüqar Əhmədov
|
Göyçay
|
Göyçay, Ucar, Zərdab
|
31