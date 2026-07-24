 Nazir və komitə sədrlərinin avqustda vətəndaş qəbulu CƏDVƏLİ | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Nazir və komitə sədrlərinin avqustda vətəndaş qəbulu CƏDVƏLİ

Qafar Ağayev13:12 - Bu gün
Nazir və komitə sədrlərinin avqustda vətəndaş qəbulu CƏDVƏLİ

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2026-cı ilin avqust ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu cədvəli açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, vətəndaşların qəbulu müəyyən edilmiş günlərdə saat 10:00-da başlayır.

S/n

Qəbulu keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı və idarəetmə qurumunun rəhbəri

Qəbulun keçirildiyi şəhər, rayon

Əhatə olunan şəhər və rayonlar

Qəbulun keçirildiyi gün

  1.  

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Ramin Məmmədov

Kəlbəcər

Kəlbəcər, Laçın

03

  1.  

Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri

Şahin Bağırov

Qusar

Qusar, Quba, Xaçmaz, Şabran

04

  1.  

Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri

Rəşad Nəbiyev

Zəngilan

Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı

06

  1.  

Baş prokuror

Kamran Əliyev

Laçın

Laçın, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı

07

  1.  

Ədliyyə naziri

Fərid Əhmədov

Lerik

Lerik, Lənkəran, Astara, Masallı, Cəlilabad, Yardımlı

07

  1.  

Gənclər və idman naziri

Fərid Qayıbov

Xankəndi

Xankəndi, Xocalı, Ağdərə

07

  1.  

Ekologiya və təbii sərvətlər naziri

Rəşad İsmayılov

İsmayıllı

İsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Ağsu, Şamaxı

10

  1.  

Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri

Zaur Mikayılov

Lənkəran

Lənkəran, Astara, Lerik

14

  1.  

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri

Qoşqar Təhməzli

Göyçay

Göyçay, Mingəçevir, Yevlax, Ağdaş, Ucar, Kürdəmir, Zərdab

14

10.

Baş prokuror

Kamran Əliyev

Quba

Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Xızı

18

11.

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) icraçı direktoru

Anar Bayramov

Şirvan

Şirvan, Hacıqabul

20

12.

Energetika naziri

Pərviz Şahbazov

Oğuz

Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən, Qəbələ, İsmayıllı

21

13.

İqtisadiyyat naziri

Mikayıl Cabbarov

Qazax

Qazax, Ağstafa

21

14.

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri

Anar Quliyev

Xaçmaz

Xaçmaz, Quba, Qusar

21

15.

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Rövşən Rzayev

Şuşa

Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Ağdərə

24

16.

Baş prokuror

Kamran Əliyev

Şəki

Şəki, Oğuz, Qəbələ, Mingəçevir

25

17.

Mədəniyyət naziri

Adil Kərimli

Laçın

Laçın, Kəlbəcər

27

18.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri

Vüsal Nəsirli

Qəbələ

Qəbələ, Oğuz

27

19.

Elm və təhsil naziri

Emin Əmrullayev

Xankəndi

Xankəndi, Xocalı, Ağdərə

28

20.

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri

Anar Əliyev

Qəbələ

Qəbələ, Oğuz

28

21.

Fövqəladə hallar naziri

Kəmaləddin Heydərov

Kəlbəcər

Kəlbəcər, Laçın

28

22.

Kənd təsərrüfatı naziri

Məcnun Məmmədov

Qobustan

Qobustan, Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı, Abşeron

28

23.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi

Mürsəl İbrahimov

Şəmkir

Şəmkir, Gədəbəy, Tovuz, Ağstafa, Qazax

28

24.

“Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədri

İlham Mirzəliyev

Daşkəsən

Daşkəsən, Göygöl

28

25.

“Azəriqaz” İstehsalat Birliyinin baş direktoru

Azər Məmmədov

Qax

Qax, Şəki

28

26.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri

Bahar Muradova

İsmayıllı

İsmayıllı, Ağsu

31

27.

“Azərişıq” ASC-nin sədri

Vüqar Əhmədov

Göyçay

Göyçay, Ucar, Zərdab

31

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