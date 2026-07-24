 Özgür Özəl CHP-dən istefa verdi: Yeni partiya yaradıldı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Özgür Özəl CHP-dən istefa verdi: Yeni partiya yaradıldı

First News Media12:18 - Bu gün
Özgür Özəl CHP-dən istefa verdi: Yeni partiya yaradıldı

Özgür Özel Yeni Partiyanın təsis sənədlərini imzalayaraq Cümhuriyyət Xalq Partiyasından (CHP) istefa verib.

1news.az TRTHABER-e istinadən xəbər verir ki, Özəllə birlikdə ümumilikdə 91 deputat da CHP-dən istefa edərək "Yeni Partiya"nın Təsisçilər Şurasına qoşulub.

Qrup iclasında vida çıxışı etmişdi

Özgür Özel Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) CHP-nin qrup iclasında çıxış edib. O, tribunaya vaxtı çatmış bir vidanın kədəri ilə çıxdığını bildirərək deyib:

"Deputatlarımızla bir araya gəlirik. Yeni partiyamızın təməlini xalqımızın seçdiyi millət vəkilləri ilə birlikdə atırıq."

Paylaş:
109

Aktual

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Şükürbəyliyə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

39 dərəcə isti, külək - Şənbə gününün havası açıqlandı

Dünya

Özgür Özəl CHP-dən istefa verdi: Yeni partiya yaradıldı

Rəsmi

Azərbaycan lideri Şavkat Mirziyoyevə zəng edib

Dünya

Özgür Özəl CHP-dən istefa verdi: Yeni partiya yaradıldı

Trampdan Hörmüz boğazı ilə bağlı sərt qərar: Gəmilərə dəyən zərər İranın vəsaiti hesabına ödəniləcək

BMW ABŞ-də 318 mindən çox avtomobili geri çağırır – Yanğın riski aşkarlandı

Tramp: Husilər məni çox məyus etdi

Redaktorun seçimi

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Tramp: Husilər məni çox məyus etdi

ABŞ İrana qarşı yeddinci gecə hücumlarını başa vurdu, dəniz blokadası davam edir

Uqandada tələbələri daşıyan avtobus qəzaya uğradı: 21 ölü

Müctəba Xamenei münaqişə dövründə ictimaiyyət qarşısına çıxmayacaq

Son xəbərlər

Növbəti köç karvanı Şükürbəyliyə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:26

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrına direktor təyin olunub

Bu gün, 13:21

Nazir və komitə sədrlərinin avqustda vətəndaş qəbulu CƏDVƏLİ

Bu gün, 13:12

Müəllimini güllələyən şagirdlə bağlı qərar verildi

Bu gün, 12:59

Baş nazir qərar imzaladı

Bu gün, 12:41

39 dərəcə isti, külək - Şənbə gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:31

Özgür Özəl CHP-dən istefa verdi: Yeni partiya yaradıldı

Bu gün, 12:18

Ayxan Abbasov: "Yeni transferlərin "Qarabağ"a uyğunlaşması üçün vaxt lazımdır"

Bu gün, 12:10

Argentina Prezidenti milli komandanı müdafiə etdi: Bizi gözardı edə bilmirlər, qısqanırlar

Bu gün, 12:08

Dizinə antibiotik iynəsi vuran şəxs öldü

Bu gün, 11:44

Körpələrdə ilk dişlər: Nə vaxt narahat olmaq lazımdır? - Mütəxəssislə MÜSAHİBƏ

Bu gün, 11:12

Azərbaycan lideri Şavkat Mirziyoyevə zəng edib

Bu gün, 11:03

Binədə iki avtobus toqquşub, 22 nəfər xəsarət alıb

Bu gün, 10:52

FHN gözlənilən istilərlə əlaqədar yanğın təhlükəsizliyinə dair müraciət edib

Bu gün, 10:49

Liseydə müəllimi güllələməkdə təqsirləndirilən yeniyetmənin məhkəməsi qapalı keçiriləcək

Bu gün, 10:47

Sumqayıtda 1 700 abonentin qazı kəsiləcək

Bu gün, 10:40

Nazir yubileyi münasibətilə Flora Kərimovanı ziyarət edib

Bu gün, 10:21

Bakı–Quba yolunda piyada ehtiyatsızlığı ölümlə nəticələnib

Bu gün, 10:15

Xəzərdə batan 3 nəfərin axtarışları davam edir - VİDEO

Bu gün, 10:01

Trampdan Hörmüz boğazı ilə bağlı sərt qərar: Gəmilərə dəyən zərər İranın vəsaiti hesabına ödəniləcək

Bu gün, 09:57
Bütün xəbərlər