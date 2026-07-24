Özgür Özəl CHP-dən istefa verdi: Yeni partiya yaradıldı
Özgür Özel Yeni Partiyanın təsis sənədlərini imzalayaraq Cümhuriyyət Xalq Partiyasından (CHP) istefa verib.
1news.az TRTHABER-e istinadən xəbər verir ki, Özəllə birlikdə ümumilikdə 91 deputat da CHP-dən istefa edərək "Yeni Partiya"nın Təsisçilər Şurasına qoşulub.
Qrup iclasında vida çıxışı etmişdi
Özgür Özel Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) CHP-nin qrup iclasında çıxış edib. O, tribunaya vaxtı çatmış bir vidanın kədəri ilə çıxdığını bildirərək deyib:
"Deputatlarımızla bir araya gəlirik. Yeni partiyamızın təməlini xalqımızın seçdiyi millət vəkilləri ilə birlikdə atırıq."
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