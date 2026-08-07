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İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:24 - 07 / 08 / 2026
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9591 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1 % azalaraq 2,0816 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9591

100 Rusiya rublu

2,0816

1 Avstraliya dolları

1,1945

1 Belarus rublu

0,5897

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1198

1 Çexiya kronu

0,0808

1 Çin yuanı

0,2519

1 Danimarka kronu

0,2621

1 Gürcü larisi

0,6489

1 Honq Konq dolları

0,2167

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2873

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1786

1 İsveçrə frankı

2,0919

1 İsrail şekeli

0,5638

1 Kanada dolları

1,2126

1 Küveyt dinarı

5,5022

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3627

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5360

1 Moldova leyi

0,0978

1 Norveç kronu

0,1782

100 Özbək somu

0,0143

100 Pakistan rupisi

0,6117

1 Polşa zlotası

0,4552

1 Rumıniya leyi

0,3728

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3259

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3231

Türk lirəsi

0,0356

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0380

Yapon yeni

1,0734

Yeni Zelandiya dolları

0,9970

Qızıl

7250,1430

Gümüş

105,9224

Platin

2963,0830

Palladium

2330,7680

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