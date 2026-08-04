 Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:58 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankı yeni valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,2 % azalaraq 1,9566 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,2 % azalaraq 2,1156 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9566

100 Rusiya rublu

2,1156

1 Avstraliya dolları

1,1931

1 Belarus rublu

0,5854

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1189

1 Çexiya kronu

0,0808

1 Çin yuanı

0,2517

1 Danimarka kronu

0,2617

1 Gürcü larisi

0,6478

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2823

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1777

1 İsveçrə frankı

2,0981

1 İsrail şekeli

0,5582

1 Kanada dolları

1,2104

1 Küveyt dinarı

5,4911

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3580

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5375

1 Moldova leyi

0,0973

1 Norveç kronu

0,1783

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6115

1 Polşa zlotası

0,4536

1 Rumıniya leyi

0,3730

1 Serbiya dinarı

0,0167

1 Sinqapur dolları

1,3254

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3227

Türk lirəsi

0,0357

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0790

Yeni Zelandiya dolları

0,9975

Qızıl

6908,9870

Gümüş

100,2528

Platin

2803,3510

Palladium

2177,9040

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