Azərbaycan UEFA reytinqində 26-cı yerdə qərarlaşıb
Azərbaycanın UEFA reytinqindəki mövqeyində dəyişiklik baş verməyib.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, ölkə hazırda 21.187 əmsalla 26-cı pillədə qərarlaşıb.
25-ci yerdə olan Sloveniya 22.468 əmsala malikdir.
Reytinqə 101.852 əmsalla İngiltərə başçılıq edir.
Qeyd edək ki, ötən gün "Qarabağ" UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində "Dinamo"ya (Kiyev, Ukrayna) 0:1 hesabı ilə uduzub.
Çempionlar Liqasında mübarizə aparan "Sabah" isə rəqib meydanında Danimarkanın "Orhus" komandasına məğlub olub - 1:2.
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