Naxçıvanda kanalda batmaq təhlükəsi ilə üzləşən şəxs xilas edildi
Naxçıvanda gecə saatlarında 1 nəfər Uzunoba Su Anbarını qidalandıran kanalda batma təhlükəsi ilə üzləşib.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, nazirliyin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin Sularda xilasetmə bölməsinin dalğıc-xilasediciləri hadisə yerinə cəlb edilib.
Həyata keçirilən operativ xilasetmə əməliyyatı sayəsində kanalda batma təhlükəsində olan vətəndaş dalğıc-xilasedicilər tərəfindən xilas edilərək təhlükəsiz əraziyə çıxarılıb.
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