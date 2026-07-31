 Binəqədidəki yanğın söndürüldü - VİDEO - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Binəqədidəki yanğın söndürüldü - VİDEO - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev15:37 - Bu gün
Binəqədidəki yanğın söndürüldü - VİDEO - YENİLƏNİB

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mikrorayon ərazisində təkər tullantıları yığılmış sahədə baş verən yanğının qarşısı alınıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.

Yanğınsöndürənlərin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın genişlənərək ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.

14:04

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 8-ci mikrorayon ərazisində təkər tullantıları yığılmış sahədə yanğın başlayıb.

Bu barədə 1news.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

Paylaş:
161

Aktual

Cəmiyyət

Mehriban Əliyeva Çolpon-Ata şəhərində “Altın-Balalık” sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzi ilə tanış olub

İqtisadiyyat

Bank “BTB”nin lisenziyası ləğv edildi

Cəmiyyət

Əhalinin Siyahıyaalınmasına Yardım üzrə Mərkəzi Komissiyanın tərkibi təsdiqləndi - Samir Şərifov sədr oldu - SİYAHI

Mövqe

Yeni müttəfiqlik mərhələsi: Azərbaycan və Qırğızıstanı hansı imkanlar gözləyir? - ŞƏRH

Cəmiyyət

Sosial məzuniyyət kimlərə şamil ediləcək? - Nazirlik açıqladı

Mehriban Əliyeva Çolpon-Ata şəhərində “Altın-Balalık” sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzi ilə tanış olub

Əhalinin Siyahıyaalınmasına Yardım üzrə Mərkəzi Komissiyanın tərkibi təsdiqləndi - Samir Şərifov sədr oldu - SİYAHI

Polis əməliyyat keçirdi: 45 kiloqram narkotik aşkarlandı

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Sabah Abşeronun bir hissəsində qaz kəsiləcək

Vado Karovin ittihamlara cavab verdi: “Bütün dediklərim sənədlərlə təsdiqlənir”

Arzumun vəkili ev dustaqlığı qərarına aydınlıq gətirdi: "Bu, cəza deyil"

İstanbula yeni baş konsul təyin olunan Zamin Əliyev kimdir? - DOSYE

Son xəbərlər

Bank “BTB”nin lisenziyası ləğv edildi

Bu gün, 18:10

Sosial məzuniyyət kimlərə şamil ediləcək? - Nazirlik açıqladı

Bu gün, 17:55

Mehriban Əliyeva Çolpon-Ata şəhərində “Altın-Balalık” sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzi ilə tanış olub

Bu gün, 17:45

Əhalinin Siyahıyaalınmasına Yardım üzrə Mərkəzi Komissiyanın tərkibi təsdiqləndi - Samir Şərifov sədr oldu - SİYAHI

Bu gün, 17:32

Polis əməliyyat keçirdi: 45 kiloqram narkotik aşkarlandı

Bu gün, 17:11

Əli Əsədov Xəzərdə su obyekt ilə bağlı qərar qəbul etdi

Bu gün, 17:07

Şuşada təcili tibbi yardım bölməsi istifadəyə verilib

Bu gün, 16:59

İssık-Kul gölünün sahilində “Baku Resort & Spa” mehmanxanasının açılışı olub - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:47

Deputat: Azərbaycan–Qırğızıstan müttəfiqliyi Türk dünyasının strateji birliyini gücləndirəcək

Bu gün, 16:31

150 bal ilə hansı ixtisasa qəbul mümkündür?

Bu gün, 16:22

Seutaya kütləvi miqrant axını Avropanı qarışdırdı – İtaliya İspaniyanın Şengendən çıxarılmasını istəyir

Bu gün, 16:13

Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 5 dəfədən çox artıb

Bu gün, 16:04

Azərbaycan xüsusi təyinatlı İordaniyada “Zülfüqar – 2026” təlimində iştirak ediblər

Bu gün, 15:57

Keçid ballarının artacağı gözlənilir - DİM sədrindən AÇIQLAMA

Bu gün, 15:50

Binəqədidəki yanğın söndürüldü - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:37

Bakıda oğurluq edən şəxslər saxlanıldı

Bu gün, 15:32

Yeni müttəfiqlik mərhələsi: Azərbaycan və Qırğızıstanı hansı imkanlar gözləyir? - ŞƏRH

Bu gün, 15:18

Bakıda bu ərazidə yanğın başladı

Bu gün, 15:17

İnfantinonun baş müşaviri FIFA-nın yeni planlarına etiraz olaraq istefa verdi

Bu gün, 15:06

Almaniyada anomal istilər 9 800 nəfərin ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 15:04
Bütün xəbərlər