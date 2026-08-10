 Azərbaycan Premyer Liqasının 2026/2027 mövsümünün ilk turunun oyun cədvəli açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
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İdman

Azərbaycan Premyer Liqasının 2026/2027 mövsümünün ilk turunun oyun cədvəli açıqlanıb

First News Media13:58 - Bu gün
Azərbaycan Premyer Liqasının 2026/2027 mövsümünün ilk turunun oyun cədvəli açıqlanıb

Misli Premyer Liqasının 2026/2027 mövsümünün I turunun oyun cədvəli açıqlanıb.

Bu barədə 1news.az-a Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidmətindən bildirilib.

Azərbaycanı Çempionlar Liqasında təmsil edən "Sabah" klubunun rəsmi müraciətini, "Kəpəz" klubunun rəsmi razılıq məktubunu nəzərə alan PFL ölkənin beynəlxalq arenada idman nüfuzunun uğurla təmsil olunmasını rəhbər tutaraq adıçəkilən kollektivlər arasında baş tutacaq birinci və ikinci dövrədəki oyunlarının yerini dəyişib.

Misli Premyer Liqası

I dövrə, I tur

14 avqust

19:30. "Turan Tovuz" – "Qəbələ"

Tovuz şəhər stadionu

15 avqust

18:30. "Araz-Naxçıvan" – "İmişli"

Qəbələ şəhər stadionu

20:45. "Sabah" – "Kəpəz"

"Bank Respublika Arena"

16 avqust

19:00. "Sumqayıt" – "Neftçi"

"SOCAR Polymer Arena"

21:00. "Zirə" – "Şəfa"

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

17 avqust

19:30. "Qarabağ" – "Şamaxı"

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

Qeyd edək ki, I turun bütün oyunları Azərbaycanın Dövlət Himni ilə başlanacaq.

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