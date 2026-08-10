 İlham Əliyev Məsud Pezeşkiana təşəkkür etdi | 1news.az | Xəbərlər
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İlham Əliyev Məsud Pezeşkiana təşəkkür etdi

Qafar Ağayev11:08 - Bu gün
İlham Əliyev Məsud Pezeşkiana təşəkkür etdi

Prezident İlham Əliyev İran Prezidenti Məsud Pezeşkiana təşəkkür edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin rəsmi "X" hesabında paylaşım edilib.

"Cənab Prezident Məsud Pezeşkian, Azərbaycan haqqında söylədiyiniz xoş və səmimi sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan və İran xalqları dar və çətin günlərdə hər zaman bir-birinin yanında olublar. Bölgəmizdə baş vermiş son hadisələr fonunda Azərbaycanın qardaş İran xalqının yanında olduğu bir daha özünü göstərdi", - paylaşımda qeyd olunub.

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