Fira Cəlilovanın bağ evindəki hadisə: Sığınacaqda gizlənmə iddiası və hüquqi nəticələr - ŞƏRH
Tanınmış teleaparıcı Fira Cəlilovanın Novxanı qəsəbəsində yerləşən bağ evi ətrafında baş verən rezonans doğuran hadisə yeni təfərrüatlarla gündəmə gəlib və sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub.
Hər şey teleaparıcının evinə quldurluq basqını edilməsi ilə bağlı səsləndirdiyi qalmaqallı açıqlama ilə başlayıb. Lakin sonradan polis əməliyyatının keçirilməsi barədə yayılan məlumatlar hadisənin mənzərəsini kökündən dəyişib.
Basqın və gecə saatlarında evə qanunsuz daxilolma versiyası
Noyabrın 26-da Fira Cəlilova “Instagram” səhifəsində paylaşım edərək bağ evinə hücum edildiyini bildirib. Teleaparıcının sözlərinə görə, əraziyə beş avtomobil yaxınlaşıb və onlardan təxminən 15 nəfər düşüb. Həmin şəxslərin bəzilərinin soyuq silah daşıdığı iddia olunub. Küçə müşahidə kamerasının görüntülərində naməlum şəxslərin hasardan aşaraq həyətə daxil olduğu əks olunub.
Cəlilovanın iddiasına görə, naməlum şəxslər həyətdəki itləri zərərsizləşdirərək evə daxil olublar. Həmin vaxt evdə onun 63 yaşlı anası və 12 yaşlı oğlu yatıb. Evdən üç mobil telefon, təxminən 20 min manat dəyərində qədim boyunbağı, 10 min manatlıq bir cüt brilyant sırğa, həmçinin müşahidə kameraları, domofon və digər elektron avadanlıqların oğurlandığı bildirilib. Teleaparıcının sözlərinə görə, anası yuxudan oyanaraq həyətə çıxıb və gələn şəxslərdən nə istədiklərini soruşub. Onlar isə heç bir cavab vermədən avtomobillərinə əyləşərək ərazini tərk ediblər.
Cəlilova hücum edən şəxslərin evləri səhv salmış ola biləcəyini ehtimal edib. O, həmçinin dörd avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını (99-ME-666, 90-ME-007, 90-YA-094 və 10-CE-025) ictimailəşdirərək hüquq-mühafizə orqanlarını günahkarların tapılmasına və oğurlanan əşyaların geri qaytarılmasına çağırıb. Teleaparıcı şərhlərdə artıq polisə müraciət etdiyini də bildirib. Həmin vaxt Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlamasının olmaması paylaşım ətrafında çoxsaylı sualların və fərziyyələrin yaranmasına səbəb olub.
Gözlənilməz dönüş: axtarışda olan residivistin gizlədilməsi versiyası
Artıq ertəsi gün mediada hadisə ilə bağlı tamamilə fərqli təfərrüatlar yayılıb. Məlumatlara görə, əvvəllər məhkum olunmuş və təkrar cinayətlərə görə axtarışda olan Əli Hüseynov Fira Cəlilovanın Novxanıdakı bağ evində 10 gündən çox gizlənib. Bildirilib ki, o, Azərbaycanın rayonlarından birindən Bakıya gəlib və teleaparıcının anasının tanışının xahişi ilə bağ evində yerləşdirilib.
Mövcud məlumatlara əsasən, polis əməkdaşları axtarışda olan şəxsin yeri barədə əməliyyat məlumatı əldə edərək ev sahiblərinə onu könüllü təhvil verməyi tövsiyə ediblər. Lakin ev sahibləri ərazidə kənar şəxsin olmadığını bildiriblər. Məlumatlar dəqiqləşdirildikdən sonra polis əməkdaşları əməliyyat keçirərək Ə. Hüseynovu sözügedən bağ evinin həyətindəki tikilidə saxlayıb və istintaqa təhvil veriblər.
Teleaparıcının təkzibi
Yayılan məlumatlara cavab olaraq Fira Cəlilova “Instagram” səhifəsində yeni video müraciət yayımlayaraq cinayətkarı gizlətməsi ilə bağlı iddiaları qəti şəkildə təkzib edib. O, bağ evinin ərazisində məlumatlarda qeyd olunan yarımçıq tikilinin ümumiyyətlə olmadığını, söhbətin qarşı tərəfdə yerləşən qonşu sahədən getdiyini bildirib.
“Bir daha xüsusi olaraq vurğulayıram: mənim həyatımda, evimdə heç vaxt cinayətkar olmayıb. Mənə qarşı irəli sürülən iddialar həqiqəti əks etdirmir. Söhbət mənim evimdən deyil, bir-birinin qarşısında yerləşən torpaq sahələrindən gedir. Evlər səhv salınıb. Baş verənlər nəticəsində anam və övladım ciddi stress keçirib. Mənim heç kimlə düşmənçiliyim yoxdur. Sadəcə istəyirəm ki, baş verənlər obyektiv araşdırılsın, həqiqət üzə çıxarılsın və ictimaiyyətə dəqiq məlumat verilsin”, – deyə teleaparıcı bildirib.
İctimaiyyəti düşündürən əsas sual
Hadisə ilə bağlı ziddiyyətli versiyalar sosial şəbəkələrdə müzakirələri davam etdirir. Hazırda ictimaiyyəti maraqlandıran əsas məsələlərdən biri də işin hüquqi tərəfidir: araşdırma zamanı axtarışda olan şəxsin həqiqətən də Fira Cəlilovanın ərazisində, ailə üzvlərinin bundan xəbəri olduğu halda gizləndiyi sübuta yetirilərsə, teleaparıcını və ailə üzvlərini hansı hüquqi məsuliyyət gözləyə bilər?
1news.az məsələnin hüquqi tərəfini aydınlaşdırmaq üçün vəkil Yusif Allahverdiyevə müraciət edib.
Yusif Allahverdiyevin sözlərinə görə, əmlakın ələ keçirilməsi ilə bağlı epizoda hüquqi qiymət verilərkən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177-ci (oğurluq), 180-ci (soyğunçuluq) və 181-ci (quldurluq) maddələrinin tələbləri nəzərə alınmalıdır. Əməlin müvafiq maddə ilə tövsif edilməsi əmlakın hansı üsulla götürüldüyü, hadisənin şəraiti, zorakılığın və ya zorakılıq hədəsinin olub-olmaması, eləcə də iştirakçıların hərəkətlərinin xarakteri müəyyən edildikdən sonra mümkündür.
“Şəxsin sözügedən ərazidə aşkar edilməsi ilə bağlı hallar ayrıca hüquqi araşdırmanın predmetidir. Belə hallarda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 307-ci maddəsinin tətbiqi məsələsi yalnız qanunla nəzərdə tutulan cinayətin kateqoriyası, şəxsin bundan məlumatlı olması və əvvəlcədən vəd edilməmiş qəsdən gizlətmə hərəkətlərinin mövcudluğu müəyyən edildikdə nəzərdən keçirilə bilər. Şəxsin müəyyən ünvanda aşkar edilməsi faktının özü onunla əlaqəli digər şəxslərin hər hansı qanunsuz fəaliyyətə aidiyyətini təsdiqləmir”, – deyə Y. Allahverdiyev qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, baş verənlərə obyektiv hüquqi qiymət verilməsi üçün əmlakın ələ keçirilməsi ilə bağlı iddialar, şəxsin həmin ərazidə qalma şəraiti və mümkün iştirakçıların hərəkətləri ayrı-ayrılıqda araşdırılmalıdır.
“Hazırkı mərhələdə hadisə ilə bağlı yayılan məlumatlar əsasında konkret şəxslərin hüquqi məsuliyyəti barədə qəti nəticəyə gəlmək düzgün olmazdı. Hüquqi nəticə yalnız səlahiyyətli orqan tərəfindən toplanan və qanunla müəyyən edilmiş prosessual qaydada qiymətləndirilən sübutlar əsasında formalaşdırılmalıdır. Bu yanaşma həm qanunçuluq və obyektivlik prinsiplərinin, həm də təqsirsizlik prezumpsiyasının tələbidir”, – deyə Y. Allahverdiyev vurğulayıb.
Beləliklə, Novxanıdakı hadisə hələ də araşdırma predmetidir və hər bir detalın prosessual qaydada yoxlanılması vacibdir. Tərəflərin açıqlamaları və yayılan ayrı-ayrı məlumatlar arasında ziddiyyətlər olduğu bir vaxtda məsələyə yalnız istintaqın rəsmi nəticələri aydınlıq gətirə bilər. Məhz bu nəticələr ünvanın səhv salındığını, yoxsa hadisədə hüquqazidd əməlin tərkibinin olduğunu müəyyən edəcək.