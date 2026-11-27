“Sülh körpüsü” təşəbbüsünün nümayəndələri Ermənistan XİN rəhbərinin müavini ilə görüşüblər - FOTO - VİDEO
2026-cı il noyabrın 27-də “Sülh körpüsü” təşəbbüsü qrupunun üzvləri Ermənistan xarici işlər nazirinin müavini Vaan Kostanyanla görüşüblər.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Sülh Körpüsü" dialoq platformasının məlumatında bildirilir.
Xatırladaq ki, artıq 5-cisi keçirilən “Sülh körpüsü” təşəbbüsü noyabrın 26-da Ermənistanda bu təşəbbüs çərçivəsində beşinci görüş başlayıb.
Tədbirdə Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətinin ümumilikdə 60 nümayəndəsi iştirak edir.
Dəyirmi masa çərçivəsində 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqton sammitində razılaşdırılmış sülh gündəliyi, eləcə də Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin möhkəmləndirilməsinə və institusionallaşdırılmasına yönəlmiş təşəbbüslər müzakirə olunur.
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