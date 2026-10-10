 Judges appointed to a number of first-instance courts in Azerbaijan | 1news.az
Azərbaycanca
Politics

Judges appointed to a number of first-instance courts in Azerbaijan

1news Staff11:16 - Today
Judges appointed to a number of first-instance courts in Azerbaijan

Judges have been appointed to a number of first-instance courts in Azerbaijan.

As 1news.az reports, the relevant order was signed by President Ilham Aliyev.

In accordance with Articles 94 and 96 of the Law of the Republic of Azerbaijan “On Courts and Judges,” to appoint the following persons as judges of first-instance courts:

For the courts on grave crimes:

  • Baku Court on Grave Crimes:

    • Muradov Parviz Namig oglu

  • Ganja Court on Grave Crimes:

    • Bashirov Jamil Ismail oglu

  • Lankaran Court on Grave Crimes:

    • Mammadova Esmira Garib gizi

  • Sumgayit Court on Grave Crimes:

    • Ismailov Samir Bayistan oglu

    • Guliyev Tariel Shirindil oglu

  • Shaki Court on Grave Crimes:

    • Efendizade Tural Gurbanali oglu

For the administrative courts:

  • Administrative Court of the Nakhchivan Autonomous Republic:

    • Aliyev Tural Yusif oglu

  • Sumgayit Administrative Court:

    • Habibova Konul Abulfaz gizi

    • Shiraliyeva Vafa Zavrulla gizi

  • Shirvan Administrative Court:

    • Gurbanova Parvana Tahir gizi

  • Shaki Administrative Court:

    • Hasanzade Sabuhi Mehdi oglu

    • Hashim Rashad Alisahib oglu

For the commercial courts:

  • Commercial Court of the Nakhchivan Autonomous Republic:

    • Musayev Kamran Ibrahim oglu

  • Ganja Commercial Court:

    • Galandarzade Ramig Ramis oglu

  • Sumgayit Commercial Court:

    • Hamidli Farman Fazail oglu

    • Mirzafarova Konul Murtuz gizi

  • Shaki Commercial Court:

    • Gurbanova Mazlum Gulnaz Intigam gizi

For the district courts of the city of Baku:

  • Binagadi District Court of the city of Baku:

    • Mammadov Parviz Shahin oglu

    • Jafarov Vusal Suliddin oglu

    • Akberova Aysel Seymur gizi

    • Azizli Basdi Ilham gizi

  • Khatai District Court of the city of Baku:

    • Mammadli Aydan Zakir gizi

    • Safarova Ulkar Asim gizi

  • Khazar District Court of the city of Baku:

    • Abiyeva Narmin Mirhasan gizi

  • Narimanov District Court of the city of Baku:

    • Aliyev Natig Abbas oglu

    • Mammadova Nurana Asif gizi

  • Nasimi District Court of the city of Baku:

    • Musayeva Vusala Vahid gizi

  • Nizami District Court of the city of Baku:

    • Aliyeva Stara Vidadi gizi

    • Najafova Lamiya Amil gizi

  • Sabunchu District Court of the city of Baku:

    • Abbasova Farah Gulam gizi

  • Sabail District Court of the city of Baku:

    • Ahmadli Sahavat Boyukaga oglu

  • Surakhani District Court of the city of Baku:

    • Aliyeva Aynur Magomed gizi

    • Rzayeva Farida Islam gizi

    • Rzayev Asvar Maharram oglu

    • Zarbiyeva-Babazade Fatima Gadir gizi

  • Yasamal District Court of the city of Baku:

    • Kazimova Shahla Saleh gizi

For the district (city) courts:

  • Absheron District Court:

    • Gasimov Abusat Sahib oglu

    • Mirhasanli Mirnasir Mirfazil oglu

  • Aghjabadi District Court:

    • Suleymanova Leyla Abbas gizi

  • Balakan District Court:

    • Abbasli Vugar Gurban oglu

  • Barda District Court:

    • Hamidova Aynur Eldar gizi

    • Mammadov Rasul Yaser oglu

  • Dashkasan District Court:

    • Abbasov Latif Kazim oglu

  • Fuzuli District Court:

    • Ismailov Elmir Akif oglu

    • Nasirli Narmin Huseyn gizi

  • Gadabay District Court:

    • Humbatov Ali Surkhay oglu

  • Ganja City Court:

    • Aliyeva Leyla Kamil gizi

    • Khanmammadova Liza Aliashraf gizi

    • Abbasov Sabuhi Mehdi oglu

  • Goranboy District Court:

    • Abdullayev Khormet Ugurlu oglu

  • Goychay District Court:

    • Humbatov Elmir Sahib oglu

  • Hajigabul District Court:

    • Bayramov Orkhan Telman oglu

  • Imishli District Court:

    • Mammadova Rubaba Ashraf gizi

  • Mingachevir City Court:

    • Guliyeva Gulandam Gunduz gizi

  • Neftchala District Court:

    • Mursalova Aygun Mayil gizi

  • Gobustan District Court:

    • Adigozalova Bakhtshen Aydin gizi

  • Guba District Court:

    • Isa-zade Elnur Nizami oglu

  • Saatli District Court:

    • Kazimli Araz Osman oglu

  • Sabirabad District Court:

    • Mikayilov Sabuhi Hasanpasha oglu

  • Salyan District Court:

    • Babayev Rashad Mahir oglu

  • Sumgayit City Court:

    • Aliyeva Vasilya Alevsat gizi

    • Mammadov Fariz Rais oglu

  • Shamkir District Court:

    • Alizade Ali Ilgar oglu

  • Shirvan City Court:

    • Allahverdiyev Fuad Zahir oglu

    • Mammadova Aydan Adgozal gizi

  • Tovuz District Court:

    • Islamzade Vugar Sayyar oglu

  • Ujar District Court:

    • Badalov Khayal Natig oglu

  • Zagatala District Court:

    • Tagiyeva Vafa Khanifa gizi

For the district (city) courts of the Nakhchivan Autonomous Republic:

  • Julfa District Court:

    • Gurbanova Gulay Azhdar gizi

  • Nakhchivan City Court:

    • Najafova Taliya Tofig gizi

Share:
502

In focus

President's Diary

President Ilham Aliyev met with President of Iran in Turkmenbashi - PHOTO

Economy

What is the price of money? Why Azerbaijan’s Ministry of Finance disagrees with the market

Politics

Azerbaijani deputies and NGO representatives call on the U.S. Congress to repeal Amendment 907

Politics

President approves new composition of commission on border with Georgia

Politics

Ambassador: No force will be able to damage the fraternal relations between Azerbaijan and Turkey

Indonesia intends to invest in Azerbaijan's energy sector and the restoration of Karabakh

Azerbaijani deputies and NGO representatives call on the U.S. Congress to repeal Amendment 907

Judges appointed to a number of first-instance courts in Azerbaijan

Editor's Choice

What is the price of money? Why Azerbaijan’s Ministry of Finance disagrees with the market

The invincible Infantino holds his ground: how Baku and Tashkent confirmed our forecast of a split in UEFA and the AFC

Yelo Bank overtakes Unibank and tops Azerbaijan's Central Bank complaint index again

Less oil, more money: what the war in the Gulf means for SOCAR and the global oil industry

Stagnation in Azerbaijan's property market: developers keep raising prices while sales stand still

News for you

Azerbaijan's full participation in the Consultative Meeting of the heads of state of Central Asia is of great importance - Joint Statement

Putin and Aliyev left the meeting hall together at the end of the Caspian summit

CIS heads of state adopt Statement on preserving historical memory

Foreign Ministry: 13 Azerbaijani citizens repatriated from Syria

Latest news

Pashinyan announces the start of operations at the Amulsar deposit

Today, 12:50

Ambassador: No force will be able to damage the fraternal relations between Azerbaijan and Turkey

Today, 12:40

NATO does not plan to blockade Kaliningrad

Today, 12:30

Indonesia intends to invest in Azerbaijan's energy sector and the restoration of Karabakh

Today, 12:20

Five people killed in shooting in the U.S. state of Georgia

Today, 12:15

Hunting season opens in Azerbaijan

Today, 11:50

Twenty-seven people injured in earthquake in Panama - VIDEO

Today, 11:45

Four cars burned down in Masazyr - VIDEO

Today, 11:35

Azerbaijani deputies and NGO representatives call on the U.S. Congress to repeal Amendment 907

Today, 11:30

Azerbaijani oil is selling at $130.81

Today, 11:20

Judges appointed to a number of first-instance courts in Azerbaijan

Today, 11:16

President approves new composition of commission on border with Georgia

Today, 11:10

Azerbaijan's Foreign Ministry congratulates Fiji on its National Day - PHOTO

Today, 11:00

Flightradar: JetSmart plane issues distress signal off the coast of Chile

Today, 10:50

Subway closed and mobile internet shut down in New Delhi over protests

Today, 10:30

Tokayev appoints new commander of the Special Operations Forces of Kazakhstan's Armed Forces

Today, 10:10

Turkey to introduce restrictions on children's use of social media starting November 1

Today, 09:50

Trump says Putin did not believe in the settlement of the conflict between Armenia and Azerbaijan

Today, 09:30

Trump did not appreciate the choice of the 2026 Nobel Peace Prize laureate

Today, 09:20

In Brazil, police rescued 13 children from a seized day care center, the attacker was killed

Today, 09:00
All news