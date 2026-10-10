Judges appointed to a number of first-instance courts in Azerbaijan
Judges have been appointed to a number of first-instance courts in Azerbaijan.
As 1news.az reports, the relevant order was signed by President Ilham Aliyev.
In accordance with Articles 94 and 96 of the Law of the Republic of Azerbaijan “On Courts and Judges,” to appoint the following persons as judges of first-instance courts:
For the courts on grave crimes:
-
Baku Court on Grave Crimes:
-
Muradov Parviz Namig oglu
-
-
Ganja Court on Grave Crimes:
-
Bashirov Jamil Ismail oglu
-
-
Lankaran Court on Grave Crimes:
-
Mammadova Esmira Garib gizi
-
-
Sumgayit Court on Grave Crimes:
-
Ismailov Samir Bayistan oglu
-
Guliyev Tariel Shirindil oglu
-
-
Shaki Court on Grave Crimes:
-
Efendizade Tural Gurbanali oglu
-
For the administrative courts:
-
Administrative Court of the Nakhchivan Autonomous Republic:
-
Aliyev Tural Yusif oglu
-
-
Sumgayit Administrative Court:
-
Habibova Konul Abulfaz gizi
-
Shiraliyeva Vafa Zavrulla gizi
-
-
Shirvan Administrative Court:
-
Gurbanova Parvana Tahir gizi
-
-
Shaki Administrative Court:
-
Hasanzade Sabuhi Mehdi oglu
-
Hashim Rashad Alisahib oglu
-
For the commercial courts:
-
Commercial Court of the Nakhchivan Autonomous Republic:
-
Musayev Kamran Ibrahim oglu
-
-
Ganja Commercial Court:
-
Galandarzade Ramig Ramis oglu
-
-
Sumgayit Commercial Court:
-
Hamidli Farman Fazail oglu
-
Mirzafarova Konul Murtuz gizi
-
-
Shaki Commercial Court:
-
Gurbanova Mazlum Gulnaz Intigam gizi
-
For the district courts of the city of Baku:
-
Binagadi District Court of the city of Baku:
-
Mammadov Parviz Shahin oglu
-
Jafarov Vusal Suliddin oglu
-
Akberova Aysel Seymur gizi
-
Azizli Basdi Ilham gizi
-
-
Khatai District Court of the city of Baku:
-
Mammadli Aydan Zakir gizi
-
Safarova Ulkar Asim gizi
-
-
Khazar District Court of the city of Baku:
-
Abiyeva Narmin Mirhasan gizi
-
-
Narimanov District Court of the city of Baku:
-
Aliyev Natig Abbas oglu
-
Mammadova Nurana Asif gizi
-
-
Nasimi District Court of the city of Baku:
-
Musayeva Vusala Vahid gizi
-
-
Nizami District Court of the city of Baku:
-
Aliyeva Stara Vidadi gizi
-
Najafova Lamiya Amil gizi
-
-
Sabunchu District Court of the city of Baku:
-
Abbasova Farah Gulam gizi
-
-
Sabail District Court of the city of Baku:
-
Ahmadli Sahavat Boyukaga oglu
-
-
Surakhani District Court of the city of Baku:
-
Aliyeva Aynur Magomed gizi
-
Rzayeva Farida Islam gizi
-
Rzayev Asvar Maharram oglu
-
Zarbiyeva-Babazade Fatima Gadir gizi
-
-
Yasamal District Court of the city of Baku:
-
Kazimova Shahla Saleh gizi
-
For the district (city) courts:
-
Absheron District Court:
-
Gasimov Abusat Sahib oglu
-
Mirhasanli Mirnasir Mirfazil oglu
-
-
Aghjabadi District Court:
-
Suleymanova Leyla Abbas gizi
-
-
Balakan District Court:
-
Abbasli Vugar Gurban oglu
-
-
Barda District Court:
-
Hamidova Aynur Eldar gizi
-
Mammadov Rasul Yaser oglu
-
-
Dashkasan District Court:
-
Abbasov Latif Kazim oglu
-
-
Fuzuli District Court:
-
Ismailov Elmir Akif oglu
-
Nasirli Narmin Huseyn gizi
-
-
Gadabay District Court:
-
Humbatov Ali Surkhay oglu
-
-
Ganja City Court:
-
Aliyeva Leyla Kamil gizi
-
Khanmammadova Liza Aliashraf gizi
-
Abbasov Sabuhi Mehdi oglu
-
-
Goranboy District Court:
-
Abdullayev Khormet Ugurlu oglu
-
-
Goychay District Court:
-
Humbatov Elmir Sahib oglu
-
-
Hajigabul District Court:
-
Bayramov Orkhan Telman oglu
-
-
Imishli District Court:
-
Mammadova Rubaba Ashraf gizi
-
-
Mingachevir City Court:
-
Guliyeva Gulandam Gunduz gizi
-
-
Neftchala District Court:
-
Mursalova Aygun Mayil gizi
-
-
Gobustan District Court:
-
Adigozalova Bakhtshen Aydin gizi
-
-
Guba District Court:
-
Isa-zade Elnur Nizami oglu
-
-
Saatli District Court:
-
Kazimli Araz Osman oglu
-
-
Sabirabad District Court:
-
Mikayilov Sabuhi Hasanpasha oglu
-
-
Salyan District Court:
-
Babayev Rashad Mahir oglu
-
-
Sumgayit City Court:
-
Aliyeva Vasilya Alevsat gizi
-
Mammadov Fariz Rais oglu
-
-
Shamkir District Court:
-
Alizade Ali Ilgar oglu
-
-
Shirvan City Court:
-
Allahverdiyev Fuad Zahir oglu
-
Mammadova Aydan Adgozal gizi
-
-
Tovuz District Court:
-
Islamzade Vugar Sayyar oglu
-
-
Ujar District Court:
-
Badalov Khayal Natig oglu
-
-
Zagatala District Court:
-
Tagiyeva Vafa Khanifa gizi
-
For the district (city) courts of the Nakhchivan Autonomous Republic:
-
Julfa District Court:
-
Gurbanova Gulay Azhdar gizi
-
-
Nakhchivan City Court:
-
Najafova Taliya Tofig gizi
-