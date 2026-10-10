В Азербайджане назначены судьи в ряд судов первой инстанции
В Азербайджане назначены судьи в ряд судов первой инстанции.
Как сообщает 1news.az, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
В соответствии со статьями 94 и 96 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях», назначить следующих лиц судьями судов первой инстанции:
По судам по тяжким преступлениям:
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Бакинский суд по тяжким преступлениям:
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Мурадов Парвиз Намиг оглы
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Гянджинский суд по тяжким преступлениям:
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Баширов Джамиль Исмаил оглы
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Ленкоранский суд по тяжким преступлениям:
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Мамедова Эсмира Гариб кызы
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Сумгайытский суд по тяжким преступлениям:
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Исмаилов Самир Байистан оглы
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Гулиев Тариель Шириндил оглы
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Шекинский суд по тяжким преступлениям:
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Эфендизаде Турал Гурбанали оглы
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По административным судам:
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Административный суд Нахчыванской Автономной Республики:
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Алиев Турал Юсиф оглы
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Сумгайытский административный суд:
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Габибова Кёнюль Абульфаз кызы
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Ширалиева Вафа Заврулла кызы
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Ширванский административный суд:
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Гурбанова Парвана Тахир кызы
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Шекинский административный суд:
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Гасанзаде Сабухи Мехди оглы
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Хашим Рашад Алисахиб оглы
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По коммерческим судам:
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Коммерческий суд Нахчыванской Автономной Республики:
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Мусаев Камран Ибрагим оглы
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-
Гянджинский коммерческий суд:
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Галандарзаде Рамиг Рамис оглы
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-
Сумгайытский коммерческий суд:
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Гамидли Фарман Фазаил оглы
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Мирзафарова Кёнюль Муртуз кызы
-
-
Шекинский коммерческий суд:
-
Гурбанова Мазлум Гюльназ Интигам кызы
-
По районным судам города Баку:
-
Бинагадинский районный суд города Баку:
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Мамедов Парвиз Шахин оглы
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Джафаров Вюсал Сулиддин оглы
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Акберова Айсель Сеймур кызы
-
Азизли Басди Ильхам кызы
-
-
Хатаинский районный суд города Баку:
-
Мамедли Айдан Закир кызы
-
Сафарова Улькяр Асим кызы
-
-
Хазарский районный суд города Баку:
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Абиева Нармин Миргасан кызы
-
-
Наримановский районный суд города Баку:
-
Алиев Натиг Аббас оглы
-
Мамедова Нурана Асиф кызы
-
-
Насиминский районный суд города Баку:
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Мусаева Вусала Вахид кызы
-
-
Низаминский районный суд города Баку:
-
Алиева Стара Видади кызы
-
Наджафова Ламия Амиль кызы
-
-
Сабунчинский районный суд города Баку:
-
Аббасова Фарах Гулам кызы
-
-
Сабаильский районный суд города Баку:
-
Ахмедли Сахават Бёюкага оглы
-
-
Сураханский районный суд города Баку:
-
Алиева Айнур Магомед кызы
-
Рзаева Фарида Ислам кызы
-
Рзаев Асвар Магеррам оглы
-
Зарбиева-Бабазаде Фатима Гадир кызы
-
-
Ясамальский районный суд города Баку:
-
Казымова Шахла Салех кызы
-
По районным (городским) судам:
-
Абшеронский районный суд:
-
Гасымов Абусат Сахиб оглы
-
Миргасанли Мирнасир Мирфазил оглы
-
-
Агджабединский районный суд:
-
Сулейманова Лейла Аббас кызы
-
-
Балакенский районный суд:
-
Аббаслы Вугар Гурбан оглы
-
-
Бардинский районный суд:
-
Гамидова Айнур Эльдар кызы
-
Мамедов Расул Ясер оглы
-
-
Дашкесанский районный суд:
-
Аббасов Латиф Казым оглы
-
-
Физулинский районный суд:
-
Исмаилов Эльмир Акиф оглы
-
Насирли Нармин Гусейн кызы
-
-
Гедабекский районный суд:
-
Гумбатов Али Сурхай оглы
-
-
Гянджинский городской суд:
-
Алиева Лейла Камиль кызы
-
Ханмамедова Лиза Алиашраф кызы
-
Аббасов Сабухи Мехди оглы
-
-
Горанбойский районный суд:
-
Абдуллаев Хормет Угурлу оглы
-
-
Гейчайский районный суд:
-
Гумбатов Эльмир Сахиб оглы
-
-
Хаджигабульский районный суд:
-
Байрамов Орхан Тельман оглы
-
-
Имишлинский районный суд:
-
Мамедова Рубаба Ашраф кызы
-
-
Мингечевирский городской суд:
-
Гулиева Гюляндам Гюндюз кызы
-
-
Нефтчалинский районный суд:
-
Мурсалова Айгюн Майыл кызы
-
-
Гобустанский районный суд:
-
Адыгёзалова Бахтшен Айдын кызы
-
-
Губинский районный суд:
-
Иса-заде Эльнур Низами оглы
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-
Саатлинский районный суд:
-
Казымлы Араз Осман оглы
-
-
Сабирабадский районный суд:
-
Микаилов Сабухи Гасанпаша оглы
-
-
Сальянский районный суд:
-
Бабаев Рашад Махир оглы
-
-
Сумгайытский городской суд:
-
Алиева Василя Алевсат кызы
-
Мамедов Фариз Раис оглы
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-
Шамкирский районный суд:
-
Ализаде Али Ильгар оглы
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Ширванский городской суд:
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Аллахвердиев Фуад Захир оглы
-
Мамедова Айдан Адгёзал кызы
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Товузский районный суд:
-
Исламзаде Вугар Сайяр оглы
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-
Уджарский районный суд:
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Бадалов Хаял Натиг оглы
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Закатальский районный суд:
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Тагиева Вафа Ханифа кызы
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По районным (городским) судам Нахчыванской Автономной Республики:
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Джульфинский районный суд:
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Гурбанова Гюлай Аждар кызы
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Нахчыванский городской суд:
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Наджафова Талия Тофиг кызы
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