В Азербайджане назначены судьи в ряд судов первой инстанции.

Как сообщает 1news.az, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

В соответствии со статьями 94 и 96 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях», назначить следующих лиц судьями судов первой инстанции:

По судам по тяжким преступлениям:

Бакинский суд по тяжким преступлениям: Мурадов Парвиз Намиг оглы

Гянджинский суд по тяжким преступлениям: Баширов Джамиль Исмаил оглы

Ленкоранский суд по тяжким преступлениям: Мамедова Эсмира Гариб кызы

Сумгайытский суд по тяжким преступлениям: Исмаилов Самир Байистан оглы Гулиев Тариель Шириндил оглы

Шекинский суд по тяжким преступлениям: Эфендизаде Турал Гурбанали оглы



По административным судам:

Административный суд Нахчыванской Автономной Республики: Алиев Турал Юсиф оглы

Сумгайытский административный суд: Габибова Кёнюль Абульфаз кызы Ширалиева Вафа Заврулла кызы

Ширванский административный суд: Гурбанова Парвана Тахир кызы

Шекинский административный суд: Гасанзаде Сабухи Мехди оглы Хашим Рашад Алисахиб оглы



По коммерческим судам:

Коммерческий суд Нахчыванской Автономной Республики: Мусаев Камран Ибрагим оглы

Гянджинский коммерческий суд: Галандарзаде Рамиг Рамис оглы

Сумгайытский коммерческий суд: Гамидли Фарман Фазаил оглы Мирзафарова Кёнюль Муртуз кызы

Шекинский коммерческий суд: Гурбанова Мазлум Гюльназ Интигам кызы



По районным судам города Баку:

Бинагадинский районный суд города Баку: Мамедов Парвиз Шахин оглы Джафаров Вюсал Сулиддин оглы Акберова Айсель Сеймур кызы Азизли Басди Ильхам кызы

Хатаинский районный суд города Баку: Мамедли Айдан Закир кызы Сафарова Улькяр Асим кызы

Хазарский районный суд города Баку: Абиева Нармин Миргасан кызы

Наримановский районный суд города Баку: Алиев Натиг Аббас оглы Мамедова Нурана Асиф кызы

Насиминский районный суд города Баку: Мусаева Вусала Вахид кызы

Низаминский районный суд города Баку: Алиева Стара Видади кызы Наджафова Ламия Амиль кызы

Сабунчинский районный суд города Баку: Аббасова Фарах Гулам кызы

Сабаильский районный суд города Баку: Ахмедли Сахават Бёюкага оглы

Сураханский районный суд города Баку: Алиева Айнур Магомед кызы Рзаева Фарида Ислам кызы Рзаев Асвар Магеррам оглы Зарбиева-Бабазаде Фатима Гадир кызы

Ясамальский районный суд города Баку: Казымова Шахла Салех кызы



По районным (городским) судам:

Абшеронский районный суд: Гасымов Абусат Сахиб оглы Миргасанли Мирнасир Мирфазил оглы

Агджабединский районный суд: Сулейманова Лейла Аббас кызы

Балакенский районный суд: Аббаслы Вугар Гурбан оглы

Бардинский районный суд: Гамидова Айнур Эльдар кызы Мамедов Расул Ясер оглы

Дашкесанский районный суд: Аббасов Латиф Казым оглы

Физулинский районный суд: Исмаилов Эльмир Акиф оглы Насирли Нармин Гусейн кызы

Гедабекский районный суд: Гумбатов Али Сурхай оглы

Гянджинский городской суд: Алиева Лейла Камиль кызы Ханмамедова Лиза Алиашраф кызы Аббасов Сабухи Мехди оглы

Горанбойский районный суд: Абдуллаев Хормет Угурлу оглы

Гейчайский районный суд: Гумбатов Эльмир Сахиб оглы

Хаджигабульский районный суд: Байрамов Орхан Тельман оглы

Имишлинский районный суд: Мамедова Рубаба Ашраф кызы

Мингечевирский городской суд: Гулиева Гюляндам Гюндюз кызы

Нефтчалинский районный суд: Мурсалова Айгюн Майыл кызы

Гобустанский районный суд: Адыгёзалова Бахтшен Айдын кызы

Губинский районный суд: Иса-заде Эльнур Низами оглы

Саатлинский районный суд: Казымлы Араз Осман оглы

Сабирабадский районный суд: Микаилов Сабухи Гасанпаша оглы

Сальянский районный суд: Бабаев Рашад Махир оглы

Сумгайытский городской суд: Алиева Василя Алевсат кызы Мамедов Фариз Раис оглы

Шамкирский районный суд: Ализаде Али Ильгар оглы

Ширванский городской суд: Аллахвердиев Фуад Захир оглы Мамедова Айдан Адгёзал кызы

Товузский районный суд: Исламзаде Вугар Сайяр оглы

Уджарский районный суд: Бадалов Хаял Натиг оглы

Закатальский районный суд: Тагиева Вафа Ханифа кызы



По районным (городским) судам Нахчыванской Автономной Республики: