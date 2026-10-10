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В Азербайджане назначены судьи в ряд судов первой инстанции

Редакция 1news11:22 - Сегодня
В Азербайджане назначены судьи в ряд судов первой инстанции

В Азербайджане назначены судьи в ряд судов первой инстанции.

Как сообщает 1news.az, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

В соответствии со статьями 94 и 96 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях», назначить следующих лиц судьями судов первой инстанции:

По судам по тяжким преступлениям:

  • Бакинский суд по тяжким преступлениям:

    • Мурадов Парвиз Намиг оглы

  • Гянджинский суд по тяжким преступлениям:

    • Баширов Джамиль Исмаил оглы

  • Ленкоранский суд по тяжким преступлениям:

    • Мамедова Эсмира Гариб кызы

  • Сумгайытский суд по тяжким преступлениям:

    • Исмаилов Самир Байистан оглы

    • Гулиев Тариель Шириндил оглы

  • Шекинский суд по тяжким преступлениям:

    • Эфендизаде Турал Гурбанали оглы

По административным судам:

  • Административный суд Нахчыванской Автономной Республики:

    • Алиев Турал Юсиф оглы

  • Сумгайытский административный суд:

    • Габибова Кёнюль Абульфаз кызы

    • Ширалиева Вафа Заврулла кызы

  • Ширванский административный суд:

    • Гурбанова Парвана Тахир кызы

  • Шекинский административный суд:

    • Гасанзаде Сабухи Мехди оглы

    • Хашим Рашад Алисахиб оглы

По коммерческим судам:

  • Коммерческий суд Нахчыванской Автономной Республики:

    • Мусаев Камран Ибрагим оглы

  • Гянджинский коммерческий суд:

    • Галандарзаде Рамиг Рамис оглы

  • Сумгайытский коммерческий суд:

    • Гамидли Фарман Фазаил оглы

    • Мирзафарова Кёнюль Муртуз кызы

  • Шекинский коммерческий суд:

    • Гурбанова Мазлум Гюльназ Интигам кызы

По районным судам города Баку:

  • Бинагадинский районный суд города Баку:

    • Мамедов Парвиз Шахин оглы

    • Джафаров Вюсал Сулиддин оглы

    • Акберова Айсель Сеймур кызы

    • Азизли Басди Ильхам кызы

  • Хатаинский районный суд города Баку:

    • Мамедли Айдан Закир кызы

    • Сафарова Улькяр Асим кызы

  • Хазарский районный суд города Баку:

    • Абиева Нармин Миргасан кызы

  • Наримановский районный суд города Баку:

    • Алиев Натиг Аббас оглы

    • Мамедова Нурана Асиф кызы

  • Насиминский районный суд города Баку:

    • Мусаева Вусала Вахид кызы

  • Низаминский районный суд города Баку:

    • Алиева Стара Видади кызы

    • Наджафова Ламия Амиль кызы

  • Сабунчинский районный суд города Баку:

    • Аббасова Фарах Гулам кызы

  • Сабаильский районный суд города Баку:

    • Ахмедли Сахават Бёюкага оглы

  • Сураханский районный суд города Баку:

    • Алиева Айнур Магомед кызы

    • Рзаева Фарида Ислам кызы

    • Рзаев Асвар Магеррам оглы

    • Зарбиева-Бабазаде Фатима Гадир кызы

  • Ясамальский районный суд города Баку:

    • Казымова Шахла Салех кызы

По районным (городским) судам:

  • Абшеронский районный суд:

    • Гасымов Абусат Сахиб оглы

    • Миргасанли Мирнасир Мирфазил оглы

  • Агджабединский районный суд:

    • Сулейманова Лейла Аббас кызы

  • Балакенский районный суд:

    • Аббаслы Вугар Гурбан оглы

  • Бардинский районный суд:

    • Гамидова Айнур Эльдар кызы

    • Мамедов Расул Ясер оглы

  • Дашкесанский районный суд:

    • Аббасов Латиф Казым оглы

  • Физулинский районный суд:

    • Исмаилов Эльмир Акиф оглы

    • Насирли Нармин Гусейн кызы

  • Гедабекский районный суд:

    • Гумбатов Али Сурхай оглы

  • Гянджинский городской суд:

    • Алиева Лейла Камиль кызы

    • Ханмамедова Лиза Алиашраф кызы

    • Аббасов Сабухи Мехди оглы

  • Горанбойский районный суд:

    • Абдуллаев Хормет Угурлу оглы

  • Гейчайский районный суд:

    • Гумбатов Эльмир Сахиб оглы

  • Хаджигабульский районный суд:

    • Байрамов Орхан Тельман оглы

  • Имишлинский районный суд:

    • Мамедова Рубаба Ашраф кызы

  • Мингечевирский городской суд:

    • Гулиева Гюляндам Гюндюз кызы

  • Нефтчалинский районный суд:

    • Мурсалова Айгюн Майыл кызы

  • Гобустанский районный суд:

    • Адыгёзалова Бахтшен Айдын кызы

  • Губинский районный суд:

    • Иса-заде Эльнур Низами оглы

  • Саатлинский районный суд:

    • Казымлы Араз Осман оглы

  • Сабирабадский районный суд:

    • Микаилов Сабухи Гасанпаша оглы

  • Сальянский районный суд:

    • Бабаев Рашад Махир оглы

  • Сумгайытский городской суд:

    • Алиева Василя Алевсат кызы

    • Мамедов Фариз Раис оглы

  • Шамкирский районный суд:

    • Ализаде Али Ильгар оглы

  • Ширванский городской суд:

    • Аллахвердиев Фуад Захир оглы

    • Мамедова Айдан Адгёзал кызы

  • Товузский районный суд:

    • Исламзаде Вугар Сайяр оглы

  • Уджарский районный суд:

    • Бадалов Хаял Натиг оглы

  • Закатальский районный суд:

    • Тагиева Вафа Ханифа кызы

По районным (городским) судам Нахчыванской Автономной Республики:

  • Джульфинский районный суд:

    • Гурбанова Гюлай Аждар кызы

  • Нахчыванский городской суд:

    • Наджафова Талия Тофиг кызы

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