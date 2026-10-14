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Aliyev called a powerful leader in Turkey

1news Staff09:45 - Today
Aliyev called a powerful leader in Turkey

Azerbaijani President Ilham Aliyev, who liberated Karabakh during the 44-day Patriotic War and brought the azan back to the territories freed from occupation, is a brave and powerful leader.

As 1news.az reports, the corresponding post was published by the deputy chairman of Turkey's Nationalist Movement Party (MHP), Ismail Ozdemir, on his page on the social network X.

Ozdemir emphasized that recent events in Azerbaijan cannot weaken the friendly and fraternal relations between Turkey and Azerbaijan, enshrined by the Shusha Declaration.

"As a sovereign state, Azerbaijan will rise to the status of a powerful force for the Turkic world in the direction defined within the framework of the Organization of Turkic States, and will be recognized as one of the most influential states of the 21st century. The crescent and the star are inseparable; the bond between the Caspian and the Mediterranean seas is unbreakable," Ozdemir wrote.

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