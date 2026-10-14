В Турции назвали Ильхама Алиева могущественным лидером
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, освободивший Карабах в ходе 44-дневной Отечественной войны и вернувший азан на освобождённые от оккупации территории, является смелым и могущественным лидером.
Как передает 1news.az, соответствующую публикацию заместитель председателя турецкой Партии националистического движения (MHP) Исмаил Оздемир разместил на своей странице в социальной сети X.
Оздемир подчеркнул, что последние события в Азербайджане не могут ослабить дружеские и братские отношения между Турцией и Азербайджаном, закреплённые Шушинской декларацией.
«Как суверенное государство, Азербайджан поднимется до статуса могущественной державы для тюркского мира в направлении, определенном в рамках Организации тюркских государств, и будет признан одним из самых влиятельных государств XXI века. Полумесяц и звезда неразделимы; связь между Каспийским и Средиземным морями нерушима», — написал Оздемир.
Karabağ gibi Türklüğün kanayan yarasını 44 günlük vatan muharebesi ile hürriyetine kavuşturup hilali haça galip eden, işgal bölgelerinde yeniden Ezan-ı Muhammediyi okutan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, cesur ve kudretli bir liderdir. Son zamanlarda Azerbaycan'da yaşanan gelişmelerin Türkiye ve Azerbaycan arasında, Şuşa Beyannamesi ile tasdik olunan dostluk ve kardeşlikten öte bağlarımızı zayıflatması mümkün olamaz. Azerbaycan egemen bir devlet olarak Türk Dünyası için Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde belirlediği istikametinde muktedir bir güç sınıfına erişerek, 21. Yüzyılın en saygın ülkelerinden birisi olarak anılacaktır. Hilalle yıldız ayrılmaz, Hazarla Akdeniz'in bağı sarsılmaz. 🇹🇷🇦🇿 — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) October 13, 2026