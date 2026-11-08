Turkey's Defense Ministry congratulates Azerbaijan on Victory Day
The Ministry of National Defense of Turkey has congratulated Azerbaijan on Victory Day.
As 1news.az reports, the corresponding post was published on the Turkish defense agency's page on the social network X.
"Happy Victory Day, heroic Azerbaijan!
We congratulate our Azerbaijani Turkic brothers, who won a great Victory in Karabakh six years ago, on November 8 — Victory Day — and wholeheartedly salute them," the post reads.
🇹🇷🇦🇿 Zafer Günü’n kutlu olsun, kahraman Azerbaycan! 6 yıl önce Karabağ’da büyük bir zafer kazanan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin 8 Kasım Zafer Günü’nü kutluyor, kardeşlerimizi gönülden selamlıyoruz. #TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿 #MillîSavunmaBakanlığı https://t.co/hEdSzkvIKE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2026