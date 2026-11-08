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Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы

Редакция 1news13:25 - Сегодня
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Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы

Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы.

Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице турецкого оборонного ведомства в социальной сети X.

"С Днем Победы, героический Азербайджан!

Поздравляем наших азербайджанских тюркских братьев, одержавших шесть лет назад великую Победу в Карабахе, с 8 Ноября - Днем Победы и от всего сердца приветствуем их", - говорится в публикации.

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