Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем Победы.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице турецкого оборонного ведомства в социальной сети X.
"С Днем Победы, героический Азербайджан!
Поздравляем наших азербайджанских тюркских братьев, одержавших шесть лет назад великую Победу в Карабахе, с 8 Ноября - Днем Победы и от всего сердца приветствуем их", - говорится в публикации.
🇹🇷🇦🇿 Zafer Günü'n kutlu olsun, kahraman Azerbaycan! 6 yıl önce Karabağ'da büyük bir zafer kazanan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin 8 Kasım Zafer Günü'nü kutluyor, kardeşlerimizi gönülden selamlıyoruz. #TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿 #MillîSavunmaBakanlığı https://t.co/hEdSzkvIKE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2026