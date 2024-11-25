ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. «Операции помогут сохранить ей жизнь…» - Мама Мяляк, страдающей расщеплением позвоночника – ФОТО – ВИДЕО

9-летняя Мяляк Турабова с рождения ведет борьбу с серьезным заболеванием – спина бифида.

Это врожденная аномалия, которая характеризуется расщеплением позвоночника и может сопровождаться нарушением функций внутренних органов. Несмотря на все сложности, девочка и ее семья не теряют надежды на выздоровление, хотя впереди их ждет еще множество испытаний.

«Мяляк родилась с этим диагнозом, и с первых дней ее жизни мы занимаемся лечением, – рассказывает мама девочки Мирвари Турабова в беседе с 1news.az. – Но сейчас ее состояние ухудшилось: начались проблемы с почками и печенью. Врачи говорят, что необходимо срочно провести курс лечения, чтобы остановить выделение жидкости из позвоночника. Только после этого можно будет сделать две операции, которые помогут улучшить ее состояние».

По словам матери, стоимость месячной терапии составит 3 000 манатов. После чего необходимо провести операцию на позвоночнике в Турции стоимостью 10 тысяч долларов. Затем планируется вторая операцию – на ноги, которую должны провести в Баку. После нее девочка, которая сейчас передвигается с помощью инвалидной коляски, сможет ходить. Хотя эти операции не избавят Мяляк полностью от болезни, они помогут сохранить ей жизнь.

«Мы уже исчерпали все наши ресурсы, – признается Мирвари ханум. – Моя дочь требует постоянного ухода, поэтому я не могу работать. Мой муж – единственный кормилец, он трудится разнорабочим. Нас в семье четверо – помимо дочери, мы также растим сына. Мы не справляемся сами, но у нас есть надежда, что неравнодушные люди окажут нам помощь».

Семья Турабовых просит каждого, кто способен помочь, внести свою лепту в спасение жизни их маленькой девочки. Любая сумма станет вкладом в борьбу за здоровье Мяляк.

«Мы верим, что доброта и милосердие людей могут изменить нашу жизнь. Пожалуйста, помогите нашей девочке снова улыбаться», – обращается к людям Мирвари Турабова.

Номер матери для связи: +99477 325 38 70

Номер банковской карты: Kapital Bank 5239 1517 3107 3584

Медицинские справки публикуем ниже.

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