Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии развратных действий в жилом массиве Хутор Бинагадинского района Баку.

Как сообщает Oxu.Az, в ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении указанных деяний задержан Ульви Микаилов.

15:10

В жилом массиве Хутор Бинагадинского района Баку, предположительно, объявился маньяк.

Как сообщает Oxu.Az, неизвестный мужчина подходит к женщинам и детям, совершая непристойные действия.

Кроме того, утверждается, что злоумышленник проявляет агрессию — избивает женщин и пытается отобрать у них сумки.

Сотрудники полиции уже проинформированы о ситуации, личность подозреваемого установлена. В настоящее время правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.