В Баку задержан мужчина, подозреваемый в развратных действиях в отношении женщин и детей - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Читать на других языках:English
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии развратных действий в жилом массиве Хутор Бинагадинского района Баку.
Как сообщает Oxu.Az, в ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении указанных деяний задержан Ульви Микаилов.
15:10
В жилом массиве Хутор Бинагадинского района Баку, предположительно, объявился маньяк.
Как сообщает Oxu.Az, неизвестный мужчина подходит к женщинам и детям, совершая непристойные действия.
Кроме того, утверждается, что злоумышленник проявляет агрессию — избивает женщин и пытается отобрать у них сумки.
Сотрудники полиции уже проинформированы о ситуации, личность подозреваемого установлена. В настоящее время правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.
1597