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​​​​​​​«Зеленый бюджет» для «чистой экономики»: Азербайджан приступил к реформам для достижения целей COP29

Фарида Багирова09:15 - Сегодня
​​​​​​​«Зеленый бюджет» для «чистой экономики»: Азербайджан приступил к реформам для достижения целей COP29

Амбициозные результаты COP29 в части климатического финансирования, способные стать поворотной точкой в общепланетарной борьбе с изменением климата, в то же время поднимают тему реализации национальных планов для дальнейшего продвижения зеленой повестки с учетом специфики каждой страны и региона.

Выдвинутые в Баку планы и инициативы крайне важны для стимулирования роста «чистой экономики», изучения новых возможностей и их трансформации в конкретные проекты, увеличения числа рабочих мест и многих других положительных изменений.

При этом эффективная реализация намеченных целей требует от стран не только приверженности к долгосрочным целям устойчивого развития, но и комплексного подхода, включая развитие инновационных технологий и мобилизацию ощутимых инвестиций, как государственных, так и частных, обеспечение доступности и повышения безопасности «зеленой энергии».

Азербайджан, понимая необходимость выработки четких и действенных мер для закрепления со своей стороны решений COP29 предпринимает реальные меры в направлении их выполнения.

«Азербайджан начинает бюджетные реформы в рамках мер по борьбе с изменением климата и защите окружающей среды», - об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на прошедшем 26 ноября пленарном заседании Милли Меджлиса, пишет Репорт.

«Начата маркировка расходов по «зеленому бюджету» в сельскохозяйственном секторе, целевых бюджетных фондах экологического профиля и стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы», - сказал он.

По словам министра, в 2025 году из 1,3 млрд манатов, выделенных на эти цели, 1 млрд манатов будет направлен на меры по адаптации и смягчению последствий изменения климата, а 300 млн манатов - на меры по защите окружающей среды.

Комментируя этот расклад для 1news.az, депутат Милли Меджлиса, экономический эксперт Вугар Байрамов отметил, что Азербайджан как в страна, стремящаяся к лидерству и в глобальной климатической политике, предпринимает серьезные шаги для преодоления вызовов в связи с изменением климата.

«Азербайджан не сегодня стал уделять повышенное внимание к решению экологических проблем - еще задолго до COP29 в стране реализовываются действенные меры по охране биоразнообразия, строятся новые ветряные и солнечные электростанции. Благодаря высокому потенциалу возобновляемых источников энергии, «зелеными зонами» объявлены освобожденные территории. Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы к 2050 году планируется превратить в зону «чистых нулевых выбросов», - сказал депутат.

По его словам, в рамках заложенной в государственный бюджет статьи расходов по «зеленому бюджету», Азербайджан в 2025 году направит на «зеленую экономику» существенный объем средств: «Эти средства сгруппированы отдельно, что важно с точки зрения их мобилизации, а также целевого и эффективного расходования в текущий и предстоящие периоды».

«Мы наблюдаем увеличение объема средств, заложенных в новом бюджете на «зеленые цели». Это демонстрирует, насколько ответственно Азербайджан подходит к своим климатическим обязательствам. С другой стороны, это значит, что страна повышает свой вклад в глобальные климатические меры», - подчеркнул Вугар Байрамов.

Эксперт убежден, что оперативная и гибкая реакция Азербайджана на общемировые климатические вызовы, предпринимаемые им шаги к «чистому переходу» как внутри страны, так и в части участия в крупных транснациональных проектах, показывает его нацеленность на расширение сети «зеленой энергии» в регионе», - резюмировал Вугар Байрамов.

Таким образом, успешное проведение Конференции ООН по климату, став одним из ключевых достижений Азербайджана, в очередной раз подчеркнув роль страны как надежного партнера на мировой арене, также вывело ее на лидирующие позиции и в глобальной климатической политике.

Важнейшим аспектом COP29 стал исторический прогресс в решении вопросов климатического финансирования - Бакинская финансовая цель состоит в мобилизации развитыми странами не менее $300 млрд ежегодно до 2035 года для развивающихся стран. Этот успех главного приоритета председательства COP29 значительно превышает предыдущую цель климатического финансирования в размере $100 млрд и обеспечит новую волну глобальных инвестиций.

Сегодня Азербайджан как страна богатая нефтегазовыми ресурсами и обладающая высоким потенциалом развития возобновляемых источников энергии, ставит амбициозную цель – найти наиболее оптимальный баланс между дальнейшим развитием и обеспечением устойчивости экономики и защитой окружающей среды.

Для ее достижения Азербайджан предпринял ряд мер и уже добился существенного прогресса.

«Зеленый бюджет» как один из важных шагов в этом направлении будет способствовать реализации новых проектов «чистой экономики», что открывает для страны новые возможности на пути к «зеленому будущему».

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