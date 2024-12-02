Утверждены изменения в положение о Министерстве цифрового развития и транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Положение о Министерстве цифрового развития и транспорта», утвержденное указом от 12 января 2018 года.

Как сообщает Report, согласно новому указу, отныне министерство будет считаться центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику и регулирование в сферах цифрового развития, электронного правительства, телекоммуникаций, почты, космической деятельности, высоких технологий, персональных данных и транспорта.

Кроме того, указом к направлениям деятельности министерства отнесены:

1. Определение приоритетов по применению цифровых технологий, расширение внедрения цифровизации и инноваций, достижение устойчивого технологического развития существующей информационной инфраструктуры, а также принятие мер по совершенствованию государственных услуг и процессов управления в цифровой среде.

2. Участие в организации и координации поисково-спасательных работ в связи с происшествиями в гражданской авиации.

3. Принятие мер по осуществлению управления интернетом, обеспечению информационной безопасности телерадиовещания и эфирного пространства, управлению радиоспектром, а также предотвращению глобальных кибератак совместно с соответствующими государственными структурами.