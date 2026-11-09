Символы братства: Шуша, День Победы, и ответ Алиева и Эрдогана на попытки расколоть единство Баку и Анкары

В азербайджанском и турецком фольклоре немало пословиц и поговорок о незавидной участи тех, кто пытается внести раздор между братьями.

Народная мудрость, проверенная временем, находит свое подтверждение и в современной политике. Всякий раз, когда ангажированные силы стремились поставить под сомнение прочность союзнических отношений и искусственно создать конфликт там, где для этого не было никаких оснований - по аналогии с печально известными «Цюрихскими протоколами» - эти попытки неизменно терпели крах.

Заявления президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, прозвучавшие 8 ноября в Шуше, стали предельно ясным и категоричным ответом всем, кто рассчитывал ослабить азербайджано-турецкое единство. В словах двух лидеров не было ни дипломатической неопределенности, ни пространства для двусмысленных трактовок: братство двух народов не подлежит пересмотру, а союзничество не зависит от конъюнктурных обстоятельств.

Особую символичность этим посланиям придали время и место, где они прозвучали, - 8 ноября, в День Победы, в Шуше, городе, освобождение которого, став одним из важных этапов Второй Карабахской войны, имеет глубокое историческое значение, и где была подписана Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой. Таким образом, древняя Шуша вновь стала свидетельством того, что политические договоренности опираются на гораздо более глубокую основу - общую историю, национальную память и единство народов.

Нерушимый фундамент

Визит президента Эрдогана в Азербайджан в День Победы сам по себе можно расценивать как политический сигнал. Присутствие турецкого лидера в Карабахе в столь знаменательную дату напомнило о позиции Анкары, проявленной в сложный для Азербайджана период.

Президент Ильхам Алиев в своей речи особо подчеркнул значение поддержки Турции в Отечественную войну, отметив, что заявления Эрдогана в первые часы войны и телефонный разговор с ним продемонстрировали всему миру, на чьей стороне находится братская страна. «На протяжении 44 дней Вы, мой дорогой брат, и братский турецкий народ были рядом с нами. Заявление, сделанное Вами в первые часы войны, а также телефонный разговор со мной продемонстрировали всему миру, что братская Турция находится рядом с Азербайджаном. Ваше заявление придало нам дополнительную силу, воодушевило нас. Ваши исторические слова «Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним» никогда не будут забыты. Азербайджанский народ хорошо это знает и благодарен за это лично Вам и братскому турецкому народу. Оказанная Вами политическая и моральная поддержка еще больше укрепила наш дух», - эти слова азербайджанского лидера отражают принципиальную особенность отношений двух государств.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул значение Победы Азербайджана для всего тюркского мира: «Шесть лет назад народ Азербайджана, сплотившись под решительным лидерством моего брата Ильхама Алиева, героически сражаясь освободил Карабах. Эта славная Победа стала лучшим воплощением справедливой борьбы Азербайджана, остается предметом гордости всего тюркского мира». Глава Турецкого государства акцентировал внимание на глубинной ценностной основе этого союза, которая выходит далеко за рамки прагматичной геополитики: «Как вам известно, отношения Турции и Азербайджана выдержали многочисленные испытания временем, достигнув сегодняшнего высокого уровня. Единство сердец, выраженное изречением «Одна нация, два государства», черпает силу в общем прошлом, освещая неугасаемым пламенем путь в будущее. Наше братство намного шире понятия общности языка, истории и культуры. Радость Баку, это и радость Анкары, а гордость за Шушу воспринимается нами как предмет гордости Турции».

Оба лидера едины во мнении о главном: азербайджано-турецкое братство выдержало испытание самыми суровыми кризисами, и любые деструктивные расчеты на раскол изначально обречены на провал, поскольку союз двух народов скреплен не сиюминутными конъюнктурными интересами, а общими корнями, кровью героев и твердой политической волей руководителей.

Формула союза

Именно поэтому любые попытки представить отношения Баку и Анкары как ситуативный тандем, обусловленный исключительно текущими интересами, не выдерживают сопоставления с реальностью. Двустороннее сотрудничество имеет значительно более глубокие корни, и подписание Шушинской декларации 15 июня 2021 года стало закономерным итогом многолетнего развития отношений между двумя государствами, официально закрепив союзническую модель, которая уже существовала в политическом, культурном и общественном измерениях. Президент Ильхам Алиев так говорит об этом: «44-дневная Отечественная война еще раз продемонстрировала турецко-азербайджанское единство. Спустя семь месяцев после этого здесь, в Шуше, была подписана историческая Шушинская декларация, которая официально вывела наши отношения на уровень союзничества, хотя мы и до этого всегда были союзниками. Народы Турции и Азербайджана – братские народы. Я неоднократно говорил, что в мире нет народов и государств, настолько тесно связанных друг с другом, как наши. Это наше великое достояние. Шушинская декларация лишь облекла эти исторические и культурные связи в официальные рамки. Нас объединяют общая история, этнические корни, язык, литература, духовные ценности. Это великое достояние, и сегодня на этом достоянии, на этом прочном фундаменте развиваются и межгосударственные отношения».

Твердый посыл

Но наиболее принципиальная часть месседжей лидеров прозвучала далее - в качестве прямого и недвусмысленного ответа всем, кто пытается ослабить азербайджано-турецкое единство.

«Те, кто пытается ослабить наше братство, никогда не достигнут своих целей. Так было, есть и будет! Наше единство будет вечным!» - заявил турецкий лидер.

Президент Ильхам Алиев выразил ту же позицию еще более категорично: «Наше единство, наше братство несокрушимы. А те, кто хочет пошатнуть его, никогда не достигнут своей цели, их мечты так и останутся несбывшимися. Мы – два народа и, прежде всего, два лидера – никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство, братство и солидарность ради личных интересов.

Принципиальность этих заявлений заключается в том, что оба лидера не просто отвергают возможность раскола, но и указывают на его искусственный характер. Между Азербайджаном и Турцией нет фундаментальных противоречий, которые могли бы оправдать попытки противопоставить их друг другу. Напротив, стратегические интересы двух государств во многом совпадают, а взаимная поддержка является одним из важнейших факторов региональной устойчивости.

Победа в войне и в мире

Важной составляющей заявлений в Шуше стала тема постконфликтного периода. Победа Азербайджана в Отечественной войне изменила региональную политическую реальность, однако окончательное закрепление этих изменений требует последовательной работы по нормализации отношений с Арменией.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодня между двумя странами идет процесс нормализации, который, по его словам, должен привести к конкретным результатам. При этом глава государства обратил внимание на незавершенность мирного процесса: «Сегодня между Арменией и Азербайджаном идет процесс нормализации отношений, и я надеюсь, что он приведет к конкретным результатам. Как вы знаете, прошло уже больше года с тех пор, как Армения и Азербайджан парафировали мирное соглашение, но окончательная подпись еще не поставлена. На то есть определенные причины. Считаю, что турецкой и азербайджанской общественности хорошо известно об этом».

Эта формулировка имеет принципиальное значение. Баку демонстрирует приверженность мирному урегулированию, но одновременно дает понять, что сам факт парафирования документа не означает автоматического завершения процесса. Прочный мир должен быть основан на устранении препятствий, которые продолжают сохраняться.

Позиция Турции в этом вопросе также остается последовательной. «Целью на сегодня является закрепление Победы, одержанной на поле боя, достижением прочного мира и стабильности. Турция поддерживала справедливую борьбу Азербайджана и искренние усилия Баку по обеспечению долгосрочного мира», - подчеркнул Эрдоган.

В данном контексте особенно важно, что Анкара рассматривает мирный процесс как логическое продолжение азербайджанской победы. Речь идет о закреплении новых реалий, установлении прочного мира, устойчивом развитии региона. И союзническая поддержка создает дополнительные возможности для продвижения мирной повестки - именно такой подход позволяет говорить о турецко-азербайджанском единстве как о факторе стабильности и безопасности в регионе.

Фактор влияния

Отдельное место в заявлении лидера Азербайджана заняла оценка роли Турции в современном международном пространстве: «Сегодня Турецкое государство под руководством моего дорогого брата, уважаемого Президента Реджепа Тайипа Эрдогана превратилось в великую державу, является великой силой мировой величины. Турция играет решающую роль не только в региональных процессах, но и в решении вопросов мирового значения. Сильная экономика, мощный промышленный потенциал и политический вес Турции сегодня – это реальность, которая нас очень радует и придает нам силы».

Президент Азербайджана, вместе с тем, обратил внимание на собственный путь развития страны: «Азербайджан за последние годы также прошел большой путь развития и сегодня уверенно продвигается по этому пути». В этой фразе заключена важная политическая логика союзничества - речь о взаимном усилении двух самостоятельных стран, обладающих собственными возможностями, ресурсами и стратегическими целями.

Региональное значение этого взаимодействия азербайджанский лидер охарактеризовал следующим образом: «Вместе мы еще сильнее. Турецко-азербайджанское единство является важным фактором на обширном географическом пространстве. Это – фактор стабильности, сотрудничества и безопасности», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Именно в таком качестве союзничество Баку и Анкары приобретает особое значение в условиях меняющегося миропорядка. Стратегическая глубина этих отношений делает попытки ослабить азербайджано-турецкие отношения малоперспективными.

Взаимодействие в Карабахе

Политическая солидарность Азербайджана и Турции не ограничивается заявлениями и символическими жестами. Одним из наиболее наглядных подтверждений союзничества является сотрудничество в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция высоко ценит и внимательно отслеживает усилия Азербайджана по восстановлению Карабаха, возвращению на эти земли былой жизни. В его словах возрождение региона предстало не только как масштабная государственная программа, но и как процесс, наполненный глубоким человеческим смыслом: «Каждый новый очаг, который зажигают возвращающиеся в Карабах семьи, каждый новый реализуемый проект и восстанавливаемый объект исторического наследия демонстрируют веру азербайджанского народа Азербайджана в будущее».

Анкара, в свою очередь, намерена продолжать практическую поддержку этих процессов: «Турция продолжит делиться опытом, вносить вклад в восстановление региона. Последним примером тому стал проект «умного лесопитомника» в Джебраиле. Этот проект, реализованный при поддержке Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, стал новым свидетельством турецко-азербайджанского сотрудничества. Кроме того, в Агдамском районе начато строительство школы на 40 классных комнат площадью 14 тысяч 500 квадратных метров. В будущем году мы, иншаллах, вместе с моим братом Ильхамом Алиевым откроем это учебное заведение».

Символизируя переход от периода оккупации к возвращению, созиданию и развитию, процесс восстановления Карабаха имеет особое значение для всей азербайджанской национальной повестки. Турецкая поддержка здесь является продолжением той солидарности, которая проявилась в годы войны. Если тогда братство двух народов выражалось прежде всего в политической и моральной поддержке справедливой борьбы Азербайджана, то сегодня оно получает воплощение в конкретных проектах, направленных на мирную жизнь.

В формате тюркского мира

Азербайджано-турецкое союзничество имеет значение и в более широком контексте укрепления взаимодействия тюркских государств. Президент Эрдоган в своей речи отметил, что Турция и Азербайджан прилагают усилия для того, чтобы их видение единства стало общепринятым в тюркском мире. Особое внимание он уделил Организации тюркских государств, уровень развития которой назвал результатом совместных усилий: «Высокий уровень, достигнутый сегодня Организацией тюркских государств (ОТГ), является конкретным результатом наших общих усилий, проявлением общей воли».

Президент Турции также выразил благодарность Азербайджану за усилия по укреплению единства тюркского мира, предпринятые в период председательства в ОТГ. «Турция в период своего председательства в ОТГ будет стремиться к повышению эффективности и укреплению институциональной базы организации», - сказал он.

В данном случае речь идет о постепенном переходе от историко-культурной близости к более системному политическому и экономическому взаимодействию. Общность языка, истории и духовных ценностей создает фундамент, однако устойчивость объединения определяется прежде всего способностью государств реализовывать совместные инициативы. Азербайджан и Турция выступают в этом процессе как ключевые партнеры, чье союзничество задает определенный ориентир для других участников общетюркского пространства. При этом укрепление ОТГ не следует воспринимать как замкнутый проект. Напротив, развитие сотрудничества между тюркскими государствами способно расширять возможности региональной торговли, транспортной связанности, энергетического взаимодействия и культурного обмена. Именно поэтому значение азербайджано-турецкого единства выходит далеко за пределы двусторонней повестки, становясь частью более широкого процесса формирования устойчивых связей между государствами, объединенными общими стратегическими интересами.

Место, где прошлое определяет будущее

Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу в День Победы был наполнен символами, каждый из которых имел собственное политическое значение. Все это складывалось в единую картину, отражающую не только итоги прошлого, но и стратегические ориентиры будущего.

Эрдоган, говоря о масштабах восстановления освобожденных территорий, обратил внимание на увиденное по дороге в Шушу: «По пути к месту сегодняшнего мероприятия мы проехали через семь тоннелей. Эти тоннели демонстрируют успех усилий по восстановлению инфраструктуры освобожденного региона». В этих словах - признание масштабов преобразований, которые происходят в Карабахе. И одновременно свидетельство того, что победа, одержанная на поле боя, постепенно наполняется новым, мирным содержанием: возвращением людей, строительством дорог, возрождением городов и сел.

Но, пожалуй, наиболее эмоциональным моментом выступления турецкого лидера стало обращение к известным строкам выдающегося азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде, выразив пожелание, чтобы флаги двух государств всегда развевались рядом. Это пожелание стало символическим завершением визита, в ходе которого были подтверждены не только политические договоренности, но и неизменность исторического выбора двух народов.

Президент Ильхам Алиев, подводя итог встрече, подчеркнул: «Несмотря на плотный график, присутствие здесь, в Карабахе, в этот День Победы моего дорогого брата, уважаемого Президента еще раз демонстрирует всему миру наше единство. Уверен, что это единство будет вечным. Знаю, что ни у кого – ни в Турции, ни в Азербайджане – нет сомнений на этот счет. Мы были вместе и в прошлом, были вместе и во время войны, мы вместе сегодня и будем вместе в будущем. Считаю, что именно это является главным результатом этого исторического визита».

В этих месседжах, по сути, заключен весь смысл состоявшегося в Шуше диалога. Союзничество Азербайджана и Турции не является временным совпадением интересов или реакцией на отдельные вызовы. Оно опирается на историческую память, общие ценности, взаимное доверие и стратегическое видение. Попытки внести раскол в эти отношения могут принимать разные формы - от политических инсинуаций до искусственного нагнетания противоречий. Однако их принципиальная слабость заключается в отсутствии реальной основы для противопоставления двух братских народов, а различные подходы в отдельных вопросах не способны затмить общность стратегических интересов и близость народов.

Шуша в этом смысле стала не просто местом проведения очередной встречи на высшем уровне. Она вновь напомнила, что исторические связи, прошедшие испытание временем, невозможно разрушить внешними манипуляциями.

И если Шушинская декларация закрепила союзничество двух государств, то заявления Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 ноября подтвердили его неизменность.

Азербайджан и Турция были вместе в тяжелые периоды, вместе они и сегодня, когда регион вступает в новый этап развития. И, как недвусмысленно дали понять оба лидера, намерены оставаться вместе в будущем. В этом - не только историческая закономерность, но и политическая формула, которую Шуша вновь донесла до всего мира: братство, основанное на общей судьбе и взаимном доверии, не нуждается в защите от сомнений - оно само является ответом тем, кто пытается его разрушить.