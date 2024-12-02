 Эмин Агаларов избран председателем правления Азербайджано-Российского Делового совета - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Эмин Агаларов избран председателем правления Азербайджано-Российского Делового совета - ФОТО - ВИДЕО

First News Media19:45 - 02 / 12 / 2024
Эмин Агаларов избран председателем правления Азербайджано-Российского Делового совета - ФОТО - ВИДЕО

В Баку состоялось очередное заседание Азербайджано-российского делового совета.

Об этом говорится в сообщении Совета.

Наряду с официальными лицами, в мероприятии приняли участие более 90 представителей организаций и структур, работающих в различных сферах экономики, в том числе сельском хозяйстве, машиностроении, нефтехимии, банковском секторе, логистике и других сферах.

Выступивший на мероприятии министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подчеркнул развитие сотрудничества между двумя странами и отметил важность механизма партнерства Азербайджано-российского делового совета в контексте диверсификации торгово-экономических отношений. Было подчеркнуто, что работа, проводимая в направлении реализации совместных инвестиционных проектов и двустороннего торгового потенциала, еще больше укрепляет связи между деловыми кругами, что способствует экономическому развитию обеих стран.

Самед Гурбанов, проинформировавший о деятельности созданного деловыми кругами двух стран Азербайджано-российского делового совета, рассказал о работе, проводимой в направлении развития торговых и деловых связей между двумя странами, поддержке интересов азербайджанского бизнес-сообщества.

Согласно повестке дня заседания были проведены выборы в состав правления Совета. Председателем правления Азербайджано-российского делового совета стал учредитель компании Agalarov Development Эмин Агаларов, заместителями председателя правления избраны исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и директор ООО Nardaran Invest Гамбар Баненярлы.

Новоизбранный председатель правления Эмин Агаларов отметил важность деятельности Совета в направлении активизации бизнес-диалога между предпринимателями и расширения возможностей партнерства для деловых кругов обеих стран.

На мероприятии Самеду Гурбанову вручена Почетная грамота за вклад в развитие экономических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Деловой совет, действующий с 2016 года, активно сотрудничает с Министерством экономики Азербайджанской Республики, Министерством экономического развития Российской Федерации, Российско-азербайджанским деловым советом и другими государственными учреждениями и профильными общественными организациями двух стран.

Поделиться:
903

Актуально

XроникаПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Республики Гвинея-Бисау
ПолитикаДжейхун Байрамов: Азербайджан и Грузию связывают отношения стратегического ...
ЭкономикаМикаил Джаббаров: Азербайджан и ОАЭ ведут переговоры по Соглашению об ...
Мнение​​​​​​​Демократия по-американски: Байден помиловал сына, использовав свои ...

Экономика

Приложение АВВ mobile с высоким уровнем безопасности получило сертификат!
Azer Turk Bank продолжает льготную кредитную кампанию
Микаил Джаббаров: Азербайджан и ОАЭ ведут переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве
Эмин Агаларов избран председателем правления Азербайджано-Российского Делового совета - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО
Азербайджанская инвестиционная компания вносит вклад в устойчивое развитие ненефтяного сектора

Новости для вас

Парламент Азербайджан принял в первом чтении бюджет ГФСЗ на 2025 год
Mastercard сотрудничает с компаниями Bakı Taksi Xidməti, ABB и APAR для развития устойчивой городской мобильности - ФОТО
​​​​​​​Начните Новый год с высоким доходом: Kapital Bank повысил ставки по депозитам до 11%
Обсуждены вопросы сотрудничества между китайским портом Сиань, АЖД и Бакинским портом

Последние новости

Россия и Азербайджан работают над предотвращением обмеления Каспийского моряСегодня, 00:00Ученик 6-го класса подвергся издевательствам в бакинской школе - ФОТО02 / 12 / 2024, 23:40Полиция в Тбилиси очистила от митингующих площадь перед парламентом - ОБНОВЛЕНО02 / 12 / 2024, 23:20Джейхун Байрамов: Азербайджан и Грузию связывают отношения стратегического партнерства02 / 12 / 2024, 23:02Телеканал Haber7: Франция теряет влияние в Чаде на фоне укрепления позиций Турции02 / 12 / 2024, 22:40Скончался известный грузинский политолог Леван Пирвели02 / 12 / 2024, 22:12Азербайджанская делегация принимает участие в конференции СОР16 в Эр-Рияде - ФОТО02 / 12 / 2024, 22:00Джейхун Байрамов поздравил новоназначенного министра иностранных дел Грузии02 / 12 / 2024, 21:30Состоялись политические консультации между Азербайджаном и Венесуэлой - ФОТО02 / 12 / 2024, 21:10Приложение АВВ mobile с высоким уровнем безопасности получило сертификат!02 / 12 / 2024, 21:03Azer Turk Bank продолжает льготную кредитную кампанию02 / 12 / 2024, 20:50Микаил Джаббаров: Азербайджан и ОАЭ ведут переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве02 / 12 / 2024, 20:40Состоялись азербайджано-грузинские консульские консультации - ФОТО02 / 12 / 2024, 20:20Politico: правительство Франции может быть свергнуто к концу недели02 / 12 / 2024, 20:00Эмин Агаларов избран председателем правления Азербайджано-Российского Делового совета - ФОТО - ВИДЕО02 / 12 / 2024, 19:45Пропавший в Астаре подросток найден мертвым02 / 12 / 2024, 19:30В ряде столичных районов будет временно приостановлена подача газа02 / 12 / 2024, 19:15В Баку в результате неосторожного обращения с табельным оружием погиб полицейский02 / 12 / 2024, 19:00Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау в ряде сфер - ФОТО02 / 12 / 2024, 18:45Элтон Джон признался, что почти ослеп02 / 12 / 2024, 18:30
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35