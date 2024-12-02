Чемпионат Азербайджана по дзюдо – Итоги

В Баку завершился чемпионат Азербайджан по дзюдо, в котором приняли участие более 320 спортсменов.

В мужском зачете чемпионами стали Гусейн Аллахъяров (60 кг), Рашад Йелкиев (66 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг).

А в женском: Лейла Алиева (48 кг), Хадиджа Гадашова (52 кг), Аджелья Топрак (57 кг), Фидан Ализаде (63 кг), Гюнель Гасанлы (70 кг), Нармин Амирли (78 кг), Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Также в рамках чемпионата страны прошли командные соревнования, в которых приняли участие 9 мужских и 7 женских клубов. В женском турнире чемпионом стал «Нефтчи», а в мужском чемпионате победу отпраздновал «Дзюдо клуб 2012».