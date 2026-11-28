"Туран Товуз" одержал победу в матче XIII тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает 1news.az, команда встретилась с "Кяпязом" в рамках западного дерби.

Матч, состоявшийся на Товузском городском стадионе, завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Хайдерсон Уртадо (72-я минута) и Жоарлем Сантос (90+1). У гостей Шакир Сеидов на 84-й минуте реализовал пенальти.

Благодаря этой победе "Туран Товуз" набрал 27 очков и временно поднялся на второе место в турнирной таблице. Гянджинский клуб с 18 очками занимает шестую строчку.

Во втором матче игрового дня "Сабах" встретится с "Араз-Нахчываном".

Напомним, накануне "Шафа" на выезде обыграла "Имишли" (3:1), а "Нефтчи" дома одержал победу над "Зиря" (1:0). XIII тур премьер-лиги Азербайджана завершится завтра.