В Баку стартует Неделя итальянской кухни

Как и каждый год, в этом году посольство Италии в Азербайджане совместно с Итальянским торговым агентством (ITA) организует IX выпуск Всемирной недели итальянской кухни, посвященный теме «Средиземноморская диета и кухня её истоков: здоровье и традиции».

Главной целью мероприятия этого года является акцент на важной роли итальянской кухни, особенно её традиционных корней, в сохранении здоровья, а также в поддержке здорового, сбалансированного и устойчивого образа жизни, с особым вниманием к средиземноморской диете.

В рамках мероприятий 2024 года в Азербайджане примет участие знаменитый шеф-повар Андреа Бертон, удостоенный звезды Мишлен.

4 декабря в отеле JW Marriott Absheron состоится специальная пресс-конференция для представителей местных СМИ и блогеров, посвящённая объявлению о старте Недели итальянской кухни. В мероприятии примут участие посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо, директор Итальянского торгового агентства Андреа Макканико и шеф-повар Андреа Бертон.

5 декабря шеф-повар Андреа Бертон выступит перед широкой зрительской аудиторией в прямом эфире на AZTV в одной из самых популярных кулинарных программ - «Günə Davam», где приготовит фирменное итальянское блюдо «Ризотто по-милански».

4 и 5 декабря в ресторане Oro Nero будут организованы два эксклюзивных ужина, где шеф А.Бертон представит особое меню для избранных государственных чиновников и представителей деловых кругов высокого уровня.

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