Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Автор: Рахман Гаджиев

Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха

Не секрет, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев является ключевой фигурой в новейшей истории Азербайджана.

Его выдающаяся роль в государственном строительстве, защите суверенитета страны и преодолении сложнейших кризисов не раз становилась предметом глубоких исследований и оживленных дискуссий.

В 2012–2013 годах мне посчастливилось работать над биографией Гейдара Алиева в сотрудничестве с известным исследователем и писателем Грэмом Уилсоном. Этот проект предоставил мне уникальную возможность изучить различные этапы жизни общенационального лидера - от восхождения на Олимп политической власти в СССР до ключевой роли в сохранении государственности Азербайджана в годы независимости.

В ходе работы над биографией мое внимание привлек тот факт, что чаще всего наследие Гейдара Алиева в контексте карабахского вопроса анализируется сквозь призму конца 1980-х - начала 1990-х годов, а именно - обострения вооруженного конфликта в его отсутствие на политической арене, а затем достигнутого благодаря ему режима прекращения огня, стабилизации экономики, восстановления порядка, решения сложнейшего гуманитарного кризиса и, вне всяких сомнений, создания современной армии и дипломатических усилий.

Однако борьба Гейдара Алиева за Карабах началась задолго до этих событий, когда его оружием являлись управленческий талант, дипломатия и политическая интуиция.

Эта статья — попытка проанализировать основные события и решения тех лет, когда Гейдар Алиев, зачастую действуя в закрытых коридорах советской власти, создавал фундамент для сохранения Карабаха в составе Азербайджана (для тех, кому интересен данный вопрос, я также рекомендовал бы лонгрид «Гейдар Алиев и Карабахский вопрос в 1970-80-е годы», написанный при участии историков И.Нифталиева, Ф.Джаббарова и Ф.Мамедова для проекта Karabakh.Center).

Ниже я также приведу ссылки на некоторые материалы, опубликованные на сайте проекта Karabakh.Center, созданного Фондом Возрождения Карабаха по инициативе первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой, и содержащего обширную информацию как об истоках армяно-азербайджанского конфликта, так и об ущербе, нанесенном нашей стране за годы армянской оккупации.

Исторический контекст: Карабах до Гейдара Алиева

Чтобы понять, с какими вызовами столкнулся Гейдар Алиев в советский период, важно взглянуть на исторические корни карабахского вопроса. Эти события, начавшиеся задолго до его прихода к власти, сформировали фон для его стратегических решений.

История Карабахского региона Азербайджанской Республики — это история перемен, навязанных извне. После подписания Туркменчайского договора 1828 года Российская империя инициировала массовое переселение армян из Персии и Османской империи на земли, где веками жили азербайджанцы. Эти демографические изменения, поначалу незначительные, в начале XX века привели к обострению этнических противоречий.

Короткий период независимости Азербайджана и Армении в 1918–1920-х годах лишь усугубил ситуацию. Армянские претензии на Карабах отныне сопровождались кровопролитием, а конфликт охватил не только Карабах, но и прилегающие территории.

С установлением советской власти вопрос был временно заморожен. В 1923 году была создана «искусственная» Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) в составе Азербайджанской ССР, где буквально вручную было сформировано армянское этническое большинство, однако идея о пересмотре границ никуда не исчезла.

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Претензии армян с разной интенсивностью продолжались в течение всех первых десятилетий советской власти, а в 1960–1970-х годах армянская элита активизировала свои усилия, обосновывая их «дискриминацией» и «экономическим пренебрежением» регионом, что создавало серьезные вызовы для Азербайджана.

Восхождение Гейдара Алиева

В этот сложный период, когда армянская элита активизировала свою враждебную деятельность, Азербайджан нуждался в лидере, который смог бы выстроить системный подход к защите интересов республики. Избрание Гейдара Алиева руководителем АзССР в 1969 году стало таким поворотным моментом, изменившим ход истории.

Это было время, когда Карабах волею армянских сепаратистов оказался в центре внимания не только республики, но и союзного руководства.

Г. Алиев сразу осознал, что сохранение Карабаха — это не только вопрос политики, но и символ национального достоинства и идентичности азербайджанцев.

К началу 1980-х годов, став одним из самых влиятельных людей в Советском Союзе, как член Политбюро и Первый заместитель председателя Совета Министров СССР, он получил возможность отстаивать интересы Азербайджана на высшем уровне. Именно его влияние в Москве на десятилетия поставило заслон армянским притязаниям на наши исторические земли.

Экономическая стратегия: Развитие как инструмент политики

Гейдар Алиев понимал, что для сохранения Карабаха недостаточно только административных решений.

Экономическое развитие региона стало ключевой частью его стратегии, направленной на укрепление связей Карабаха с остальной частью Азербайджана.

К примеру, строительство шелкового комбината в Ханкенди (в те времена – Степанакерт – авт.) явилось ярким примером этой стратегии. Комбинат обеспечил рабочие места для сотен местных жителей, наладил производство востребованной продукции и стал важным экономическим звеном, связывающим Карабах с остальной частью республики. Этот проект стал не просто промышленным объектом, а своего рода символом заботы руководства Азербайджана о регионе.

Доля НКАО в производстве некоторых важных товаров

Продукция 1970 1980 1985 1988 Население НКАО, тыс. человек 150,3 162,2 175,0 *** 189,0 **** Доля по Азербайджану, в% 2,9 2,7 2,6 2,7 Вино виноградное, тыс. дек. 539 1946 1211 135 Доля по Азербайджану, в% 12,8 18,8 14,7 2,4 Шелковые ткани, тыс. квадратных метров 9,8 15,7 16,5 9 Доля по Азербайджану, в% 38,1 33,6 34,6 21,7 Обувь, тыс. пар 8,4 4181 4514 2279 Доля по Азербайджану, в% - 23 19,7 11,3

*** Поскольку точных данных о численности населения НКАО в 1985 году у нас нет, мы предположили, что оно находилось в пределах 175 тысяч. человек.

**** Так как точные данные по населению НКАО в 1988 году также недоступны, мы воспользовались данными переписи за 1989 год.

Как видно из таблицы производство в НКАО росло на протяжении нескольких десятилетий вплоть до начала сепаратистского движения в конце 80-х годов прошлого века.

Сельское хозяйство, традиционно играющее ключевую роль в экономике Карабаха, также подверглось значительным преобразованиям. Под руководством Гейдара Алиева внедрялись современные системы орошения, что позволило превратить засушливые земли в плодородные поля. Использование механизированного труда значительно повысило урожайность и обеспечило регион стабильной базой для агропромышленного развития. Виноградники и пшеничные поля Карабаха стали не только источником дохода для его жителей, но и вкладом в экономику Азербайджана в целом.

Тем не менее, Гейдар Алиев прекрасно понимал, что одного сельского хозяйства и промышленности недостаточно для долгосрочной полноценного развития региона. Поэтому им были инициированы проекты по модернизации инфраструктуры.

Новые дороги связывали Карабах с Баку и другими крупными городами республики, упрощая транспортное сообщение и усиливая экономические связи.

Модернизация энергетической инфраструктуры обеспечила стабильное электроснабжение даже в отдаленных населенных пунктах, а системы водоснабжения гарантировали жителям доступ к чистой воде (здесь следует особо отметить проект строительства на бюджетные средства Азербайджанской ССР Сарсангского водохранилища, введенного в эксплуатацию в 1976 году, и ГЭС, которая начала обеспечивать регион электроэнергией).

Эти преобразования не только улучшили уровень жизни в регионе, но и разрушили мифы о «пренебрежении» Карабахом со стороны центральной власти Азербайджана, которые активно распространялись армянской стороной.

Позднее, в интервью российскому журналисту Андрею Караулову на вопрос о том: «Можно ли отнести к причинам конфликта ущемление прав армянского населения Нагорного Карабаха, недостатки в социально-экономическом развитии области?», - Гейдар Алиев дал довольно подробный ответ, аргументировав его конкретными фактами и цифрами, свидетельствующими о высоких показателях социально-экономического развития НКАО в 70-80-е годы, а также назвав все подобные разговоры беспочвенными.

Следует таже отметить, что каждая поездка Гейдара Алиева в Карабах, где он бывал иногда по несколько раз в год, становилась знаменательным событием в жизни автономной области, поскольку сопровождалась открытием новых промышленных и социальных объектов, что являлось крупным вкладом в жизнь НКАО.

Таким образом, экономическое развитие становилось для Г.Алиева инструментом многовекторной стратегии, позволяя не на словах, а на деле укреплять связь Карабаха с остальной республикой и отражать необоснованные обвинения армян в «предвзятости и дискриминации».

Политический контроль: Защита региона

Однако Алиев осознавал, что одного экономического развития недостаточно. Без прочного административного контроля Карабах оставался бы уязвимым для внешнего давления и сепаратистских настроений. Именно поэтому особое внимание уделялось ключевым назначениям на руководящие должности.

Первый секретарь Нагорно-Карабахской автономной области, человек, от которого зависели многие политические решения в регионе, должен был быть лоялен Баку. Гейдар Алиев лично контролировал процесс назначения, выбирая не только профессионально подготовленных, но и преданных интересам Азербайджана чиновников (в качестве примера можно привести первого секретаря Нагорно-Карабахского обкома КП АзССР Бориса Кеворкова, который открыто называл пресловутый «карабахский вопрос» продуктом «империалистов и дашнакских агентов, использовавших его в антинародных целях»).

Культурная и образовательная политика: Защита идентичности

Управлять регионом на административном уровне было важно, но для Гейдара Алиева задача состояла в большем — укрепить культурные и образовательные связи Карабаха с остальным Азербайджаном, чтобы жители региона в полной мере ощущали себя частью республики.

Для этого он сделал ставку на продвижение азербайджанского языка, культуры и исторического наследия в регионе.

Обучение стало важным инструментом воспитания молодого поколения. Школы не только предоставляли качественное образование, но и укрепляли чувство принадлежности к Азербайджану. Учебные планы включали акцент на азербайджанскую историю и литературу, что способствовало формированию культурной идентичности.

Гейдар Алиев также инициировал программы, которые открывали для студентов из Карабаха новые возможности. Лучшие учащиеся региона получали стипендии для обучения в ведущих вузах Баку. Эти инициативы создавали прочный мост между Карабахом и остальной частью Азербайджана, укрепляя социальные и профессиональные связи.

Не менее важным направлением стало сохранение исторических памятников региона. Под руководством Г.Алиева проводилась реставрация мечетей, мавзолеев (к примеру, 14 января 1982 года в Шуше был открыт мавзолей Моллы Панаха Вагифа, по сей день являющийся одним из знаковых мест города) и исторических зданий, свидетельствующих о богатом наследии Карабаха. Эти проекты не только поддерживали культурное разнообразие региона, но и опровергали попытки армянской стороны переписать его историю.

Кроме того, значительное внимание уделялось популяризации азербайджанской культуры посредством проведения различных мероприятий и распространения информации в СМИ (здесь стоит упомянуть инициированные при Гейдаре Алиеве Дни поэзии Вагифа, проводившиеся со дня открытия мавзолея в 1982 году вплоть до 1991 года, начинавшиеся на малой родине поэта в Газахе и завершавшиеся на Джыдыр дюзю в Шуше).

Телевидение и радио транслировали программы, посвященные азербайджанской музыке, искусству и истории. Эти усилия помогали сохранять живую связь между регионом и его азербайджанскими корнями.

Культурная и образовательная политика Гейдара Алиева была больше, чем просто административная инициатива. Это было стратегической мерой, направленной на укрепление идентичности Карабаха как неотъемлемой части Азербайджана.

В условиях растущего давления со стороны армянской элиты такие шаги становились еще одним звеном в цепи защиты Карабаха от армянских посягательств.

Дипломатический фронт: Противостояние в Москве

Как уже отмечалось выше, в 1970–1980-е годы армянская элита в Москве вновь активизировала свои усилия, требуя пересмотра вопроса о принадлежности Карабаха.

Одной из наиболее известных попыток стала петиция 1977 года, в которой «армянские интеллектуалы» утверждали, что азербайджанские власти дискриминируют регион, инициировав давление в то время, когда в стране полным ходом шла подготовка к принятию третьей Конституции СССР, получившей в исторической литературе название «Брежневской».

5 июля 1977 года за подписями известной армянской писательницы С.Капутикян, бывшего секретаря обкома НКАО Т.Григоряна, профессора Г.Епископосова, персонального пенсионера союзного значения С.Акопяна и ряда других лиц в Конституционную комиссию Советского Союза было направлено письмо, котором в очередной раз поднимался вопрос о необходимости передачи НКАО и (ни много, ни мало) Нахчыванской АССР Армении.

Эта инициатива сопровождалась информационной кампанией, в ходе которой Карабах и Нахчыван (и даже ряд территорий за их пределами) представлялись как «исторические территории Армении, которые были оккупированы турецкими войсками и переданы Азербайджану».

При этом самым циничным образом озвучивались предложения в адрес Азербайджана пожертвовать частью своих исторических земель в пользу Армении в знак т.н. «братских интересов», от чего якобы Азербайджан совершенно бы не пострадал.

Подобным давлением армяне добились того, что 23 ноября 1977 года в Протокол заседания Президиума Совета Министров СССР была внесена следующая формулировка: «Вследствие ряда исторических обстоятельств несколько десятилетий назад Нагорный Карабах искусственно был присоединен к Азербайджану. При этом не были учтены историческое прошлое области, ее национальный состав, желание народа и экономические интересы. Прошли десятилетия, и вопрос о Карабахе продолжает склоняться, вызывать беспокойство и моменты недоброжелательности между двумя соседними народами, связанными вековой дружбой. Надо присоединить Нагорный Карабах к Армянской ССР. Тогда все станет на свои законные места».

Однако в результате противодействия Гейдара Алиева, в том числе путем обращения к руководству СССР, включая Л.Брежнева, вопрос был исключен из повестки дня.

Позднее историк Играр Алиев вспоминал, что Гейдар Алиев не просто отклонил эти претензии, но и представил Кремлю убедительные доказательства обратного. Под его руководством были подготовлены детализированные исторические и экономические справки, демонстрирующие, что Нагорный Карабах получает больше финансирования, чем многие другие регионы Советского Союза.

Эти документы подкреплялись фактами: строительство школ, больниц, заводов, новых дорог. Доводы оказались весьма убедительными.

Так, благодаря решительности Гейдара Алиева, административный статус Карабаха остался неизменным, а аргументы армянской стороны были признаны необоснованными. Это стало одной из его ключевых побед на политическом фронте.

Эскалация армянских требований и возвращение Гейдара Алиева

Однако после отстранения Гейдара Алиева от власти в результате интриг Горбачева в 1987 году Азербайджан столкнулся с волной политической нестабильности.

Воспользовавшись этим, армянская сторона активизировала свои действия, что привело к эскалации конфликта. В конце 80-х Совет НКАО принял незаконную резолюцию «о присоединении к Армении», что положило начало вооруженным столкновениям.

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К 1993 году в результате преступной безответственности и попустительства тогдашних азербайджанских властей, совершенно не способных управлять страной, Азербайджан погрузился в пучину глубокого кризиса.

Оккупация Арменией территорий, политическая нестабильность и гуманитарная катастрофа сотен тысяч вынужденных переселенцев требовали сильного лидера, способного вывести стоящую на грани гражданской войны страну из сложившегося тупика.

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И возвращение Гейдара Алиева к руководству республикой вновь стало поворотным моментом в истории Азербайджана.

Г.Алиев сосредоточился на восстановлении порядка внутри страны, стабилизации экономики и укреплении дипломатических связей. Одним из ключевых достижений стало подписание в 1994 году Бишкекского протокола, положившего конец активным боевым действиям.

Режим прекращения огня дал Азербайджану необходимую передышку для модернизации Вооруженных сил, укрепления экономического потенциала и создания фундамента для будущих побед.

Наследие Гейдара Алиева

Можно с уверенностью сказать, что Гейдар Алиев оставил Азербайджану наследие, которое выходит за рамки одного поколения. Его решения и деятельность в советский период и в годы независимости могут служить примером дальновидности и стратегического лидерства.

Экономические реформы, политическая стабильность и защита Карабаха в условиях внешнего давления — все это заложило фундамент, который позволил Азербайджану сохранить суверенитет и спустя десятилетия, после долгих безуспешных дипломатических усилий и переговоров, восстановить территориальную целостность собственными силами под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, под чьим лидерством азербайджанский народ одержал историческую победу в Отечественной войне 2020 года и в настоящее время возрождает Карабах из руин и пепла.

Для каждого из нас сегодня имя Гейдара Алиева ассоциируется не только с победами прошлого, но и с уроками, которые остаются актуальными для будущих поколений.

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