Депутат: Отцы двух детей не должны призываться в армию
Мужчины, имеющие двоих детей, не должны призываться на военную службу.
Об этом заявил глава парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов во время обсуждения в Милли Меджлисе изменения в Закон «О военной обязанности и военной службе».
Депутат подчеркнул, что содержание двух детей уже само по себе является помощью государству.
«В будущем этот вопрос в законодательстве должен быть рассмотрен, те, кто имеет двоих детей, не должны призываться в армию», - сказал Новрузов, добавив, что это неправильно, когда «двое детей лишены возможности видеть своего родителя полтора года».
Источник: АПА
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