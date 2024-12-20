Депутат: Отцы двух детей не должны призываться в армию

Мужчины, имеющие двоих детей, не должны призываться на военную службу.

Об этом заявил глава парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов во время обсуждения в Милли Меджлисе изменения в Закон «О военной обязанности и военной службе».

Депутат подчеркнул, что содержание двух детей уже само по себе является помощью государству.

«В будущем этот вопрос в законодательстве должен быть рассмотрен, те, кто имеет двоих детей, не должны призываться в армию», - сказал Новрузов, добавив, что это неправильно, когда «двое детей лишены возможности видеть своего родителя полтора года».

Источник: АПА