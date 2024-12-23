 Экологичный Новый год: Как встретить праздник с заботой о планете – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Экологичный Новый год: Как встретить праздник с заботой о планете – ФОТО

Феликс Вишневецкий16:10 - Сегодня
Экологичный Новый год: Как встретить праздник с заботой о планете – ФОТО

2024 год в Азербайджане прошел под знаком глобальных экологических инициатив, став «Годом солидарности во имя зеленого мира».

Проведение в ноябре 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку подчеркнуло стремление страны укрепить позиции на мировой экологической арене и вдохновить на изменения каждого из нас.

Приближающаяся встреча Нового года - это не только время ярких праздников, но и возможность задуматься о том, как наши действия влияют на окружающую среду. Сделать новогодний праздник экологичным - значит, внести свой вклад в сохранение биоразнообразия, поддержать государственную экологическую повестку и показать, что даже небольшие изменения в привычках могут стать частью большого дела.

В этом материале 1news.az расскажет, как встретить Новый год так, чтобы подарить радость себе и планете.

Встретить Новый год экологично - это отличный способ поддержать природу и начать год с осознанного выбора. Живая ёлка в горшке станет прекрасным украшением для праздника, а после его завершения сможет украсить сад, двор или даже лес. Это решение сохраняет живые деревья и вносит вклад в окружающую среду.

Если живую ёлку приобрести не удается, можно создать декоративное дерево из подручных материалов. Например, сложите пирамидку из книг, украсьте её гирляндами и игрушками - это стильно, оригинально и совершенно безвредно для природы. Творческий подход позволяет не только избежать лишних трат, но и создать уникальный символ праздника, который будет отражать вашу заботу об экологии.

Для экологичного Нового года можно создать уникальные украшения, используя переработанные и вторичные материалы. Например, старые газеты и журналы станут отличным материалом для создания снежинок, звёзд и других фигурок. Просто вырежьте узоры, сложите их в красивые композиции и повесьте на ёлку или используйте для украшения дома. Стеклянные банки, старые бутылки и другие ёмкости можно превратить в стильные подсвечники. Также отличный вариант - использовать картон или плотную бумагу для создания новогодних фигурок, например, деревьев, оленей или даже декоративных гирлянд. Такой подход не только помогает сократить количество отходов, но и придаёт интерьеру особый шарм, ведь каждый элемент будет уникален и выполнен с любовью.

Для экологичного Нового года выбирайте гирлянды с LED-лампочками, которые потребляют гораздо меньше энергии, чем традиционные лампы. Такие гирлянды не только экономичнее, но и более долговечные, что позволяет вам использовать их многие годы подряд. Они обеспечивают яркое освещение, при этом значительно сокращая потребление электроэнергии и уменьшая воздействие на окружающую среду. Также важно помнить, что выключение гирлянд на ночь не только помогает экономить энергию, но и продлевает срок их службы. Это простое действие может существенно снизить нагрузку на природу и ваш бюджет.

Экологичная упаковка подарков помогает снизить количество отходов и добавить оригинальности. Вместо пластиковой упаковки используйте ткань, например, старые скатерти или платки, обернув подарок с помощью техники «фуросики». Крафт-бумага - ещё один хороший выбор, её легко переработать, а для украшения можно добавить натуральные ленты или сушёные цветы. Старые газеты и журналы также подойдут для создания уникальной упаковки. Такой подход не только уменьшает углеродный след, но и подчеркивает вашу заботу о природе.

Дарите осознанные подарки, выбирая те, которые действительно принесут пользу или имеют экологичное происхождение. Вместо бесполезных вещей отдайте предпочтение практичным предметам, сделанным из переработанных материалов или у местных производителей. Отличной идеей могут стать нематериальные подарки, такие как впечатления, билеты на мероприятия или мастер-классы, которые подарят незабываемые эмоции. Такой подход не только снижает количество ненужных предметов, но и помогает поддерживать экологичные и этичные бренды.

Праздничный стол также можно сделать более экологичным, если подходить к его подготовке осознанно. Для экологичного праздничного стола выбирайте продукты с минимальной упаковкой или упаковкой, которую легко переработать. Покупайте у местных производителей или на фермерских рынках, чтобы поддержать локальное производство и уменьшить воздействие на окружающую среду. Подготовьте блюда так, чтобы они долго сохранялись и не портились, избегая пищевых отходов. Используйте многоразовую посуду и столовые приборы, отказываясь от одноразовых пластиковых изделий. Также стоит заранее продумать размер порций, чтобы избежать лишней еды и снизить количество отходов. Такой подход сделает ваш праздник не только вкусным, но и осознанным.

В заключение отметим, что акцент стоит делать на минимизацию отходов. Выбирая экологичные варианты для новогоднего праздника - будь то елка, подарочная упаковка, стол или декор, вы не только создаете праздничную атмосферу, но и заботитесь об окружающей среде. Использование перерабатываемых материалов, многоразовых предметов и осознанный подход к потреблению помогут существенно уменьшить количество отходов, делая ваш Новый год не только ярким и веселым, но и экологичным.

Пусть Новый год принесет не только радость и вдохновение, но и осознанность в каждом шаге. Пусть в вашем доме будет уютно и экологично, а каждый выбор - направлен на заботу о нашей планете. Пусть 2025-й станет годом, когда мы все вместе сделаем шаг к более устойчивому и чистому миру!

Читайте по теме:

Новый год в Азербайджане: Как и где отметить праздник и сколько это стоит?

От ответственности к действию: Как граждане Азербайджана могут поддержать государственную экологическую повестку – ФОТО – ВИДЕО

Экотуризм: Взгляд на природное богатство Азербайджана – ФОТО – ВИДЕО

Солнце, ветер и вода: Проекты, которыми Азербайджан в 2024 году наполнил свой «зеленый инвестпортфель»

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Экология и защита окружающей среды».

Поделиться:
279

Актуально

Xроника

В Азербайджане повышаются минимальные размеры зарплаты и трудовой пенсии

Xроника

Лидеры ряда государств поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения - ...

Общество

Волшебный Баку: Декорации в деталях - ФОТО

Интервью

Руслан Халилов: «Упрощение торговой платформы и технологических решений для ...

Мнение

Экологичный Новый год: Как встретить праздник с заботой о планете – ФОТО

Руслан Халилов: «Упрощение торговой платформы и технологических решений для инвесторов будут одними из основных приоритетов»

Солнце, ветер и вода: Проекты, которыми Азербайджан в 2024 году наполнил свой «зеленый инвестпортфель»

Куриная слепота: Как Макрон ведет ЕС в пропасть

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Прямо и откровенно. Ильхам Алиев озвучил важнейшие детали по ключевой повестке страны и мира, многие из них - впервые

Руслан Халилов: «Упрощение торговой платформы и технологических решений для инвесторов будут одними из основных приоритетов»

Заявления армян и дорога через Западный Зангезур

Выстрел в ногу: Политолог раскрыл последствия антиазербайджанской резолюции ЕП

Последние новости

Пожар на объекте в Баку потушен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:32

Нурсултан Назарбаев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Сегодня, 19:15

Состоялась встреча с победителями конкурса «Yüksəliş» - ФОТО

Сегодня, 19:00

Лидеры ряда государств поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:50

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня, 18:20

В Азербайджане совершенствуется управление в сфере использования месторождений нерудных полезных ископаемых

Сегодня, 18:15

​​​​​​​Новые правила миграции для граждан Азербайджана в России: Что важно знать?

Сегодня, 17:59

Вучич отметил важность сотрудничества Сербии и Азербайджана в сфере ВПК

Сегодня, 17:48

Глава МИД Азербайджана и премьер Сербии обсудили перспективы экономических связей

Сегодня, 17:40

В Азербайджане повышаются минимальные размеры зарплаты и трудовой пенсии

Сегодня, 17:30

Волшебный Баку: Декорации в деталях - ФОТО

Сегодня, 17:00

The Guardian рассказала о «грязных тайнах» французских виноделов

Сегодня, 16:50

В Баку обсуждены меры по приведению ВС Азербайджана под стандарты турецкой армии - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

Глава МИД АР: Препятствование Арменией роспуску МГ ОБСЕ противоречит мирному процессу

Сегодня, 16:30

Экс-сотрудники «Моссада» раскрыли подробности подрыва пейджеров «Хезболлы»

Сегодня, 16:25

Президент Сербии принял главу МИД Азербайджана

Сегодня, 16:20

Kapital Bank провел тренинги по теме «Эмоциональный интеллект» для студентов

Сегодня, 16:15

Экологичный Новый год: Как встретить праздник с заботой о планете – ФОТО

Сегодня, 16:10

Дензел Вашингтон стал священником – ФОТО

Сегодня, 16:05

Хикмет Гаджиев принял посла Пакистана в Азербайджане

Сегодня, 16:00
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23