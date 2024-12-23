Солнце, ветер и вода: Проекты, которыми Азербайджан в 2024 году наполнил свой «зеленый инвестпортфель»

Для Азербайджана уходящий год был насыщенным на важные события, в том числе, в сфере экономики и инвестиций.

В стране были реализованы и намечены крупные проекты и приняты решения, направленные на дальнейший экономический рост. Особое значение в их числе, на фоне актуальной в мире климатической повестки, приобретают проекты «чистой экономики».

«К 2030 году мы планируем построить солнечные, ветряные и гидроэлектростанции общей мощностью около шести гигаватт. Но это не все наши планы. Подписаны контракты и меморандумы о взаимопонимании по проектам возобновляемой энергии общей мощностью 10 гигаватт», - подчеркивает президент Ильхам Алиев, объявивший 2024 год в Азербайджане Годом солидарности во имя зеленого мира.

Реализация ряда проектов началась в этом году, в том числе, на освобожденных территориях Азербайджана, объявленных главой государства зоной «чистых нулевых выбросов».

Большой интерес в свете этого представляет проект строительства в Джебраильском районе солнечной электростанции «Шафаг» мощностью 240 МВт. Это первый проект солнечной энергетики промышленного масштаба и крупнейшие прямые иностранные инвестиции на освобожденных территориях АР. Ожидается, что СЭС «Шафаг» будет производить около 500 млн кВт/ч электроэнергии в год, что означает экономию 120-150 млн кубометров природного газа и сокращение выбросов углерода на 260-330 тыс. тонн в год. Инвестировать в проект планируется $200 млн.

Церемония закладки фундамента новой электростанции состоялась в рамках прошедшей в ноябре в Баку Климатической конференции ООН (COP29).

«Зеленый энергетический коридор» - еще одна инициатива Баку, предполагающая передачу «зеленой энергии» между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией. На состоявшемся в рамках СОР29 очередном заседании Комитета министров с целью исполнения Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, был представлен отчет с предварительными итогами ТЭО по «Проекту зеленого энергетического коридора». Интерес к проекту проявляют такие влиятельные международные финансовые структуры, как ЕБРР и ЕИБ.

Как продолжение указанного энергокоридора, в этом году инициирован еще один значимый проект – Азербайджан, Казахстан и Узбекистан объединяются для «Зеленого энергетического транзита». В рамках Климатической конференции в Баку была подписана Исполнительная программа по трехстороннему сотрудничеству в области развития и передачи зеленой энергии. Проект представляет важное значение с призмы усиления региональной энергетической безопасности, «зеленого энергетического перехода» и координации между регионами Центральной Азии, Каспийского и Черного морей.

В числе исторических достижений COP29 – принятие Декларация о климатических действиях по водным ресурсам. Такой документ принят впервые в истории всемирной конференции по климату. Цель Декларации - способствовать расширению глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата, сокращением биоразнообразия, загрязнением и опустыниванием, установлению новых партнерских отношений и усилению политических мер в этом направлении. Водная тема в решении климатических проблем крайне важна ввиду того, что изменение климата оказывают влияние и на круговорот воды в природе. Однако эта тема многие годы оставалась за рамками глобальных климатических дискуссий. Азербайджанское председательство COP29 расширило эти рамки, включив вопросы водных ресурсов и, соответственно, водной безопасности в общемировую повестку.

Примечательно также принятие в рамках COP29 Декларации прикаспийских государств, предполагающей укрепление сотрудничества по мерам реагирования на снижение уровня воды в Каспийском море. Стороны договорились, что будут сотрудничать для преодоления давления, вызванного изменением климата – глобальное потепление грозит уменьшением количества осадков в море и постепенным снижением уровня воды. Ученые пяти стран намерены объединиться в поиске путей решения этой проблемы.

Среди многосторонних соглашений, подписанных в рамках COP29, стоит назвать также создание Азербайджаном, Казахстаном и Китаем совместного предприятия для строительства нового интермодального грузового терминала в Бакинском порту. В рамках проекта планируется создание и развитие инфраструктуры Интермодального грузового терминала на территории площадью 40 гектаров в Бакинском порту в поселке Алят.

В этом году ЕБРР одобрил крупный кредит на строительство солнечной фотоэлектрической электростанции «Banka Solar» мощностью 315 МВт в Нефтчале. Банк выделит на данный проект долгосрочный кредит в размере $66 млн. при его общей стоимости в $283 млн. Проект реализует дочерняя структура компании Masdar (ОАЭ) — Abu Dhabi Future Energy Company. Проект охватывает площадь в 973 га. Он добавит 315 МВт солнечной генерации в энергосистему Азербайджана, что позволит заменить электростанции, работающие на природном газе, и поможет стране достичь целей по возобновляемой энергии в рамках Парижского соглашения. Ожидается, что проект сократит выбросы CO2 на 314 тысяч тонн ежегодно, способствуя переходу Азербайджана к низкоуглеродной экономике и снижению зависимости от тепловой генерации.

Еще один крупный долгосрочный кредит - в размере $95 млн ЕБРР одобрил для разработки, строительства и эксплуатации солнечной электростанции «Bilasuvar Solar SPV» мощностью 445 МВт в Билясуварском районе Азербайджана. Общая стоимость этого проекта составляет $383 млн, а его реализацию поддержит ряд других международных финансовых институтов. Участок проекта включает 1 454 га сельскохозяйственных земель. Этот проект также реализует Abu Dhabi Future Energy Company. Новая солнечная станция увеличит мощность генерации возобновляемой энергии в Азербайджане, что поможет заменить газовые электростанции и достичь целей по снижению выбросов углекислого газа, соответствующих Парижскому соглашению. Предполагается ежегодная экономия выбросов CO2 до 442 тысяч тонн. Это сыграет ключевую роль в переходе страны к низкоуглеродной экономике и снижении зависимости от тепловой энергетики.

Также ЕБРР одобрил предоставление суверенного кредита в размере 35 млн евро на улучшение водоснабжения, канализации и управление ливневыми водами, а также строительство очистных сооружений в Гяндже. Общая стоимость проекта составляет 410 млн евро, финансирование будет предоставлено несколькими траншами и софинансировано инвестиционным грантом от международного донора. Проект реализуется в рамках программы ЕБРР «Зеленые города» и направлен на решение ключевой экологической задачи — повышения доступности и качества воды, что предусмотрено в Плане действий «Зеленый город Гянджа». Проект является приоритетным для правительства, учитывая необходимость модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города.

После завершения проекта Гянджа будет обеспечена стабильным водоснабжением и канализационными услугами, а риски наводнений будут снижены за счёт внедрения системы управления ливневыми водами. Проект также окажет положительное воздействие на окружающую среду, обеспечив очистку сточных вод перед их сбросом в реку Гянджа. Реализация проекта улучшит качество водоснабжения, снизит потери воды и обеспечит надлежащую очистку сточных вод, способствуя переходу к более «зелёной» экономике.

В этом году в Азербайджане продолжилось строительство ветропарка «Хызы-Абшерон» общей мощностью 240 МВт. Проект предполагает установку 40 турбин мощностью 6 МВт каждая, в том числе 17 - в селе Пирекюшкюль Абшеронского района, 23 - в селе Ситалчай Хызынского района.

Оператор проекта - саудовская компания ACWA Power, выделив 238 млн под проект, оцениваемый в $286 млн, планирует ввести станцию в эксплуатацию к концу 2025 года. Ожидается, что электростанция обеспечит возобновляемой энергией около 300 тыс. домохозяйств, сокращая выбросы углерода примерно на 400 тыс. тонн в год. Она также сэкономит около 220 млн кубических метров природного газа в год.

Кроме того, в начале мая 2024 года Министерство энергетики Азербайджана и ACWA Power подписали исполнительный договор по проекту создания аккумуляторной системы хранения энергии на 200 МВт и рамочный договор по строительству на суше ветряной электростанции мощностью 200 МВт.

В целом Азербайджан и ACWA Power в настоящее время обсуждают совместные ВИЭ-проекты на суше и море общей мощностью 2,5 ГВт.

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Сегодня Азербайджан как страна богатая нефтегазовыми ресурсами и обладающая высоким потенциалом развития возобновляемых источников энергии, ставит амбициозную цель – найти наиболее оптимальный баланс между дальнейшим развитием экономики и обеспечением ее устойчивости, и защитой окружающей среды.

«Зеленый инвестиционный портфель», наполненный новыми проектами, поспособствует эффективной реализации программы «чистой экономики», открыв для страны благоприятные возможности на пути к «зеленому будущему».